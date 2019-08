Imparare l’inglese su Skype: l’efficacia del metodo

Oggi si può fare anche un corso di inglese su Skype. Hai mai pensato a questa possibilità? È davvero vantaggiosa, perché in qualunque momento e ovunque ti trovi, se hai una connessione ad internet, puoi imparare l’inglese in maniera più efficace rispetto a quanto tu possa fare con i corsi tradizionali. Si sa che oggi l’inglese è molto importante e i nostri connazionali, come rivelano le ultime indagini sull’argomento, non raggiungono, in termini di conoscenza delle lingue straniere, posti di eccellenza come invece succede all’estero, in particolare per gli altri Paesi europei. Eppure l’inglese si studia molto a scuola, ecco perché bisognerebbe fare un discorso più generale che riguarda la metodologia.

Aumento naturale e rassodante, Pagamento alla consegna GRATIS

Quanto il metodo può essere efficace

Se sei insoddisfatto della tua preparazione in inglese e ritieni che i corsi tradizionali non facciano al caso tuo, puoi utilizzare il servizio di Speakingathome, che ti consente di imparare l’inglese attraverso delle lezioni prese direttamente su Skype. Si tratta certamente di una comodità, perché non tutti oggi sono disponibili e hanno la possibilità di avere molto tempo a disposizione da dedicare allo studio.

Invece, imparando su Skype, puoi anche usufruire di un metodo più flessibile. Ed è appunto di metodo che dobbiamo parlare, riflettendo sul perché l’inglese che si impara a scuola spesso non consente di arrivare ad un livello di conoscenza che possa essere sfruttato bene, sia a livello culturale che per l’inserimento nel mondo lavorativo.

Facendo un discorso sulla metodologia dell’insegnamento dell’inglese, possiamo dire che forse si dovrebbe sfruttare di più anche a scuola il ricorso a strumenti innovativi che possano rendere più efficace l’apprendimento.

Il discorso vale naturalmente in senso generale, per tutte le discipline di studio. Per le lingue in particolare il metodo utilizzato può fare veramente la differenza.

Perché sono efficaci le lezioni di inglese online

E continuando il nostro discorso del metodo di insegnamento di una lingua straniera e in particolare dell’inglese possiamo dire che le lezioni di inglese online possono essere più efficaci e possono portare risultati di apprendimento più duraturi nel tempo.

Lo stesso strumento tecnologico utilizzato attraverso la connessione alla rete internet è più in grado di promuovere il coinvolgimento dello studente. Inoltre il metodo con Skype attraverso la videochiamata è in grado di suscitare una certa motivazione.

Come hanno dimostrato le teorie scientifiche sull’argomento, la motivazione è un elemento essenziale per poter promuovere l’apprendimento. Insomma, impari di più se sei più motivato e se sei più coinvolto.

Le lezioni di inglese online via Skype quindi rappresentano una possibilità importante da non sottovalutare, anche perché hai a disposizione la preparazione di un insegnante madrelingua, che facilita ed incoraggia la conversazione, altro aspetto importante di una lingua straniera.

Infatti quando si impara una lingua, oltre naturalmente all’acquisizione di termini nuovi, si dovrebbe puntare anche a saper parlare. È inefficace un apprendimento che si basa soltanto sull’imparare le regole grammaticali, perché potrebbe risultare meno utile e non si impara a conversare.

Da questo punto di vista potresti avere anche meno possibilità di sfruttare la tua preparazione in lingua straniera, da far valere per esempio sul posto di lavoro, sia per iniziare lo svolgimento di una professione, sia se vuoi utilizzare i tuoi titoli per fare carriera.

Ogni studente insomma ha degli obiettivi personali da raggiungere e sicuramente queste lezioni di inglese online possono essere anche strutturate in modo da rendere più facile il raggiungimento dello scopo per il quale uno studente decide di usufruire delle lezioni.

La tecnologia ha decisamente cambiato il modo di imparare, dando nuove opportunità e rendendo più facile l’accesso alla cultura, anche quando si tratta di imparare una lingua diversa dall’italiano.