Irlanda-Italia rinviata: il Coronavirus colpisce anche il Sei Nazioni 2020

Il team di emergenza per la sanità pubblica ha fatto il primo passo, spingendo il Ministro della Salute a compiere il secondo. La palla è quindi indirettamente passata alla Federazione irlandese che l’ha comunicato a quella italiana; che ha preso atto della situazione. Irlanda-Italia rinviata: questa la decisione ufficiale per quanto riguarda il quarto turno di questo Sei Nazioni 2020, in corso proprio in queste settimane.

La motivazione? Il Coronavirus. La situazione di allarmismo generale, condita dalla continua diffusione del virus, ha spinto anche i vertici della palla ovale a fare un momentaneo passo indietro per quanto riguarda le partite, dopo che questo è già accaduto per vari altri sport. In particolar modo in Italia, dove sono stati bloccati la settimana scorsa il massimo campionato di calcio ma anche tutte le competizioni cestistiche e pallavolistiche.

IRLANDA-ITALIA RINVIATA: IL PUNTO DELLA SITUAZIONE

La partita, valida per la quarta giornata del Sei Nazioni, era in programma sabato 7 marzo a Dublino. Sfida che si prospettava interessante, tra un’Irlanda in cerca di punti preziosi per cercare fino all’ultimo di rientrare nella lotta per il titolo e un’Italia ancora ferma a zero punti, desiderosa di nuove soddisfazioni e determinata ad evitare il cucchiaio di legno. Ma la decisione è stata ufficialmente presa, ed Irlanda-Italia è stata rinviata.

Così come tutte le sfide degli azzurri a qualsiasi livello: annullati gli impegni anche per Nazionale femminile ed Under 20. Adesso, dal punto di vista sportivo, resta l’attesa per la decisione sul rinvio: a quando la data del recupero? Nel frattempo non è escluso che possa venire rinviato anche l’ultimo incontro della nostra Nazionale, che vedrà Bigi e compagni impegnati contro l’Inghilterra (altro scontro determinante per decretare il vincitore finale) il weekend successivo, sabato 14 marzo, ma questa volta a Roma. Tutto dipenderà dalla situazione di sviluppo e diffusione del virus in quel momento.