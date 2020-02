Isolamento termico degli edifici: come funziona l’insufflaggio

Non tutti conoscono i dettagli relativi alla coibentazione di un edificio. È sempre importante tenere conto dei principi del rispetto dell’ambiente e allo stesso tempo garantire un perfetto comfort abitativo all’interno della nostra abitazione. Ma perché risulta ormai davvero importante coibentare una casa e quali sono i materiali che spesso vengono utilizzati per questo processo? Diamo uno sguardo alle tecniche più utilizzate per realizzare un buon isolamento dell’edificio e scopriamo nello specifico tutti i vantaggi che potrebbe offrire un buon metodo di isolamento dell’abitazione.

Cos’è la coibentazione

Una delle tecniche maggiormente impiegate per realizzare l’isolamento termico di un edificio è sicuramente rappresentata dall’insufflaggio, come quello proposto da insufflaggiotorino.com. In generale, parlando di coibentazione termica di un edificio, ci riferiamo a delle strategie che vengono messe in atto per isolare al meglio l’ambiente all’interno di un’abitazione.

L’obiettivo è quello di evitare gli scambi di calore con l’esterno dell’edificio. In genere si utilizzano degli specifici materiali che vengono posti tra i due ambienti che devono essere isolati.

Il processo di coibentazione, sia che interessi un’abitazione privata sia che riguardi un ambiente lavorativo, è essenziale per poter sempre contare su un comfort preciso durante tutte le stagioni dell’anno.

Infatti, come conseguenza della messa a punto di queste strategie, si ha il fatto che il calore non si disperde verso l’esterno nella stagione invernale e che gli ambienti rimangono freschi nel corso dell’estate.

Come viene effettuato l’insufflaggio

Come abbiamo già specificato, l’insufflaggio è una delle tecniche maggiormente usate per assicurare l’isolamento termico di un edificio. L’obiettivo di questa tecnica consiste nel riempimento dei muri che hanno un’intercapedine.

Nel dettaglio si tratta di quei muri che presentano, tra le due pareti, uno spazio vuoto. Lo stesso si può dire ad esempio anche nel caso degli elementi che costituiscono il tetto. Un intervento di questo genere, associato ad esempio ad un sistema di ventilazione meccanica controllata per il ricambio dell’aria, riesce a garantire un corretto benessere all’interno dell’abitazione e fornisce anche un adeguato risparmio di energia, evitando allo stesso tempo gli sprechi.

È bene per questo motivo affidarsi sempre ad aziende che operano utilizzando materiali di alta qualità, che possano essere veramente utili per la loro efficienza e per la loro durata nel corso del tempo.

Si tratta a tutti gli effetti di una tecnica molto semplice nella sua realizzazione, che ha l’obiettivo di effettuare una riqualificazione energetica dell’edificio intero. È una tecnica che può essere impiegata sia dalla parte esterna che dall’interno di un immobile.

In più si tratta di una tecnica che può essere messa a punto anche per isolare dei sottotetti che presentano un accesso difficile, come ad esempio quelle strutture che presentano delle travi o dei montanti.

Sono differenti i materiali che possono essere utilizzati per effettuare la tecnica dell’insufflaggio. Si parla infatti ad esempio di cellulosa o di fibra di vetro. Per questo motivo è sempre fondamentale rivolgersi ad aziende specializzate nel settore, che possano garantire l’utilizzo di materiali di alta qualità e che risultino atossici.

Per la scelta del materiale da impiegare nella tecnica dell’insufflaggio si possono tenere in considerazione numerosi fattori e altre caratteristiche essenziali, come quelle che rendono un materiale ignifugo. In tutti i casi è sempre bene affidarsi, come abbiamo già specificato, affidarsi a degli esperti del settore, che possano intervenire per valutare la situazione caso per caso e che possano consigliare al meglio su quali tecniche adottare e su quali materiali utilizzare per l’isolamento termico dell’edificio.

La coibentazione termica è un processo importante che non può essere trascurato, per garantire un ottimo livello di comfort nel corso di tutto l’anno, sia in estate che durante la stagione invernale.