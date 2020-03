Italia’s Got Talent 2020, la settima puntata del reality

Nel corso della sua storia, Italia’s Got Talent ha acquisito sempre più celebrità e consenso da parte del pubblico italiano non soltanto a causa delle fasi finali, che portano a premiare i concorrenti meritevoli scelti dai quattro giudici, ma anche e soprattutto a causa delle audizioni; il momento delle audizioni rappresenta un qualcosa di divertentissimo per il pubblico italiano, che ha modo di osservare i diversi talenti che calcano il palco di Italia’s Got Talent, oltre che per i giudici, che possono invece rapportarsi a tutti italiani italiani e non solo che cercano il proprio spazio attraverso il celebre programma televisivo. La settima puntata di Italia’s Got Talent è quella che ha visto la fine delle audizioni da parte di Federica Pellegrini, Joe Bastianich, Mara Maionchi e Frank Matano: ma quali sono stati i momenti considerevoli della settima puntata del reality?

Italia’s Got Talent: che cos’è successo durante la settima puntata del reality?

La settima puntata di Italia’s Got Talent 2020 ha visto l’ultima possibilità, per diversi artisti e aspiranti talenti, di esibirsi nell’ambito delle audizioni del reality televisivo. I quattro giudici, Federica Pellegrini, Mara Maionchi, Joe Bastianich e Frank Matano, si sono ritrovati di fronte alla necessità di valutare le esibizioni dei talenti sul palco, tramite il classico sistema dei “sì” e dei “no”, accompagnati dai buzzer che possono fermare l’esibizione prima del suo naturale termine.

Come in tutte le altre occasioni, anche in questa puntata sono tantissimi i talenti che hanno calcato il palco di Italia’s Got Talent, esibendosi attraverso forme artistiche del tutto differenti ed emozionanti: dal canto al ballo, passando per le coreografie e la ginnastica artistica; e ancora monologhi divertenti, freestyler di tennis, gruppi di ballo e tanto altro ancora.

Le esibizioni migliori della settima puntata di Italia’s Got Talent 2020

Tra le migliori esibizioni che sono state evidenziate nell’ambito della settima puntata di Italia’s Got Talent si fa fatica a scegliere, dal momento che sono stati tanti i momenti e le occasioni in cui si è avuta la possibilità di osservare dei veri e propri talenti sul palco. E’ il caso, ad esempio, di Lodovica Comello, che ha aperto la settima puntata di Italia’s Got Talent, esibendosi in una incredibile rivisitazione di 90MIN di Salmo, accompagnata dal Coro Alpino.

Particolarmente emozionanti anche le esibizioni al violino di Nathan Scala e ai cerchi di Katlin Quadrelli, che poi ha dato la possibilità a Frank Matano e Joe Bastianich di esibirsi con gli hula hoop. Gli Opus Ballet e le Iglesias Family hanno portato sul palco esibizioni coreografiche di grande valore, ma del tutto differenti per il messaggio che volevano lanciare: se la seconda è stata l’esibizione delle tradizionali danze cubane che tutti ammirano esteticamente, la prima ha lanciato l’importante messaggio di stop della violenza sulle donne. Bella anche la coreografia del Gruppo Neoclassico’s Art, che ha sottolineato la fatica di tutti i giorni attraverso un’esibizione a metà tra la danza classica e quella moderna.

Da sottolineare, ovviamente, anche il bellissimo e divertente monologo di Claudio Morici, che ha riflettuto sul rapporto con i social, e di Carmine De Rosa, programmatore che ha regalato – grazie a dispositivi specifici – la colonna sonora di Star Wars attraverso una versione tutt’altro che banale.

Italia’s Got Talent: il Golden Buzzer di Federica Pellegrini

Momento particolarmente emozionante della settima puntata di Italia’s Got Talent 2020 è stato quello del Golden Buzzer di Federica Pellegrini; se Mara Maionchi, Joe Bastianich e Frank Matano avevano già premiato altri tre talenti, portandoli direttamente in finale, è stata la volta della celebre nuotatrice italiana. La Pellegrini è stata particolarmente colpita dall’esibizione di Federico Carrer.

Il ragazzo di soli 13 anni ha portato sul palco una splendida cover di “Never Enough”, di per sè tutt’altro che semplice da realizzare. La reintepretazione del giovane Federico ha convinto i giudici e commosso Federica Pellegrini che, motivando la sua scelta con le emozioni provate e con la bravura del giovane cantante, ha deciso di utilizzare il suo Golden Buzzer – sotto lo sguardo sorpreso di Joe Bastianich – portando Federico direttamente in finale. Riuscirà il giovane cantante ad essere la sorpresa di Italia’s Got Talent 2020?