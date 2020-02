Juventus-Inter in chiaro: crescono le possibilità. Il segnale delle emittenti

L’emergenza Coronavirus ha colpito, ovviamente, anche il mondo dello sport. E questa non è ormai più una novità. Dopo gli smottamenti – al calendario ed alle tifoserie – dello scorso fine settimana, ecco che si sta avvicinando inesorabile un altro turno di campionato. Come affrontarlo? La situazione sarà da valutare ancora una volta caso per caso, ma emergono informazioni mondo importanti almeno per quello che sarà il big-match di questo turno. Si sta discutendo infatti la possibilità che Juventus-Inter venga trasmessa in chiaro.

SERIE A: LA SITUAZIONE GENERALE

Partiamo dal principio. La settimana scorsa l’emergenza era quasi inaspettata, e la decisione è stata quella di annullare quattro partite. Ovvero, quelle disputate nelle regioni in quel momento colpite dal virus. Inizialmente fermati gli impegni di San Siro (Inter-Sampdoria), del Bentegodi (Verona-Cagliari) e di Bergamo (Atalanta-Sassuolo). Il giorno successivo, alla lista si è unito anche il match di Torino: non sono scesi in campo i granata ed il Parma.

La questione che più preme adesso, al di là di quelle relative ai vari recuperi delle sfide sopra citate, è la seguente: come dare un proseguo al campionato? Fermarlo momentaneamente in maniera totale? Giocare tutte le partite a porte chiuse per evitare il contagio? Nell’attesa di una decisione definitiva, è arrivata una certezza: per questo turno, Juventus-Inter si giocherà. Presa infatti la decisione, con l’incontro che avrà luogo domenica sera con fischio d’inizio alle 20.45. E si disputerà a porte chiuse. Questa la prima grande novità.

JUVENTUS-INTER IN CHIARO: SI VA VERSO IL SÌ?

Non l’unica, però. Perchè l’importanza della partita e il particolare momento in cui essa si presenta, hanno aperto spiragli a diverse ipotesi. La volontà sostanziale di tutte le parti in causa (le emittenti televisive, le stesse società, ma anche lo Stato), è quella di poter andare incontro ad un popolo che sta vivendo giorni di tensione. Ed ecco l’ultima idea: Juventus-Inter trasmessa in chiaro. Più di un semplice pensiero, ma ancora non qualcosa di concreto. La situazione è in divenire ma la possibilità stuzzica tutti, e non poco.

“Vista l’eccezionalità del momento, se si creassero i presupposti di intesa con la Lega Calcio, Sky potrebbe valutare di aprire una finestra in chiaro trasmettendo su TV8 almeno la partita di domenica sera, Juventus-Inter, per consentire a tutti di vederla” parole di Marzio Perrelli, capo di Sky Sport. E per ampliare ancora di più il raggio d’azione, sembra che anche la Rai sia pronta a prendere parte a questa iniziativa, ed abbia già dato la disponibilità. Un capitolo che potrebbe conciliare una brutta situazione sociale, quella attuale, con una pagina di sport importante per questa stagione calcistica. Nei prossimi giorni la decisione definitiva.