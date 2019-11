La magia del Natale ha inizio con i suoi preparativi

Come ogni anno, quasi senza accorgersene, ci si avvicina piano piano a Natale e ogni giorno che passa aumenta la consapevolezza che si sta per entrare nel periodo oggettivamente più bello dell’anno.

Natale, ormai, non è solo il 25 dicembre, perché la fase stessa di avvicinamento a questo giorno rappresenta già di per sé un’emozione continua che si amplifica ed emoziona ancora di più se si è amanti dei preparativi che ruotano intorno al periodo natalizio.

Tutto assume un significato e un valore speciale, dalla scelta dei regali alle pietanze da gustare, dalle decorazioni per la casa e per l’albero fino alla realizzazione di piccoli o grandi pensierini da donare o da donarsi.

Infatti, non sono solo i bambini ad essere elettrizzati dall’avvicinamento al Natale: scrivono la letterina per Babbo Natale settimane prima, pensano ai regali che vorrebbero ricevere forse da un tempo anche maggiore, si calano nell’atmosfera sognante delle vacanze natalizie alla prima canzoncina che imparano a scuola in vista del tanto atteso concerto di Natale…

Anche gli adulti sanno bene cosa si prova quando ci si avvicina a questo fatidico momento e cominciare a pensare, immaginare, pregustare ciò che ci si aspetta è motivo stesso di gioia e allegria.

Rendere più speciali i regali con i biglietti con il fai da te

Natale resta sempre la festività più coinvolgente dell’anno, quella in cui ci si sente più vicini ai propri amici e parenti, il momento in cui si ha voglia, e spesso anche il bisogno, di condividere momenti brevi o lunghi che siano insieme e in allegria.

Ed è proprio durante questa festività che si sente anche l’esigenza di donare qualcosa che abbia un’impronta più personale, che porti il segno che è stato realizzato con le proprie mani, in modo che chi riceverà il regalo lo sentirà più sincero e vero perché avrà un tocco personale che esprime l’affetto di chi quel regalo lo ha cercato e confezionato.

Cosa c’è di meglio allora, dopo aver cercato a lungo e trovato quel regalo speciale destinato ad una persona altrettanto importante, che impacchettarlo con le proprie mani e magari aggiungere un tocco personale che sarà testimonianza del proprio pensiero e affetto?

Per non parlare del piacere e della soddisfazione che può donare una confezione realizzata personalmente, secondo i propri gusti e pensando specificatamente ad un amico o a un parente a cui si vuole bene.

Per fortuna, oggigiorno, sono davvero tanti gli accessori e le decorazioni che permettono di personalizzare al meglio ogni tipo di confezione o di regalo, in modo da evitare quell’impersonale omologazione che rende tutti i doni simili tra loro.

Si pensi, ad esempio, ai timbri decorativi con tema natalizio: sono comodi, pratici, personalizzabili sotto ogni punto di vista e in grado di rendere speciali non solo i pacchetti regalo, ma anche altre tipiche decorazioni e accessori natalizi.

Grazie ad un semplice timbro natalizio i biglietti di auguri diventeranno più creativi e davvero personali, in questo modo chi riceverà il regalo avrà la reale sensazione che quel dono è stato pensato proprio per lui e l’emozione condivisa sarà davvero speciale.

Non solo biglietti di auguri, i timbri natalizi, infatti, possono essere utilizzati anche per decorare il menù di una cena a tema natalizio o, ancora meglio, per realizzare segnaposto del tutto personali che faranno sentire i propri ospiti speciali e completamente calati all’interno del magico spirito natalizio.

Un’ultima idea

Si potrebbero anche coinvolgere i bambini nella realizzazione di pacchetti regali fai da te e biglietti di auguri creativi.

Sarebbe un bellissimo momento di condivisione familiare e loro si divertirebbero con qualcosa di nuovo e creativo grazie alla vasta scelta di scritte e immagini che un timbro natalizio può contenere: nomi, auguri, candele, alberi, impronte, fiocchi di neve, renne, omini di pan di zenzero…

Insomma, una moltitudine di varianti che sapranno esprimere ogni pensiero ed emozione.