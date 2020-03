La sorella degli scomparsi Davide e Massimiliano Mirabello: “Vi prego, riprendete le ricerche”

E’ da un mese che non si hanno più notizie di Davide e Massimiliano Mirabello, i due fratelli calabresi scomparsi a Dolianova, comune nella provincia del Sud Sardegna. Oggi è ancora una volta la sorella, Eleonora, a lanciare un appello alle istituzioni e alle forze dell’ordine affinché riprendano le ricerche dei due uomini.

L’appello per riprendere le ricerche

Le parole di Eleonora Mirabello, tramite il sito fanpage.it, sono davvero da brividi: “Chiedo solo che le ricerche non vengano sospese: c’è stato già tutto il tempo a disposizione di chi ha fatto loro del male per occultare i corpi e le prove. Più tempo passa più vengono cancellate anche le ultime tracce utili. Lo sto chiedendo a nome della famiglia, i miei nipotini meritano di sapere dove sono i loro papà, anche se questo significherà averli in una tomba. Non mi faccio più illusioni, so che è accaduto qualcosa di brutto e per questo la giustizia in futuro farà il suo corso. Ma chiedo di avere i loro corpi e riportarli a Vibo”.

La scomparsa dei fratelli Mirabello

Il 9 febbraio scorso, una domenica, Davide e Massimiliano si sono incontrati nel pomeriggio, in tutta fretta. I due sono usciti con la Volkswagen Polo di Davide, trovata poi bruciata nelle campagne di Dolianova. Non è stata l’unico indizio rinvenuto nelle ore successive alla scomparsa, visto che all’esterno dell’abitazione di uno dei due fratelli sono state rinvenute tracce di sangue, attribuite proprio ai Mirabello.

La procura di Sassari ha già aperto un’indagine per duplice omicidio nei confronti di Joselito e Michael Marras, due agricoltori del posto che in passato avevano avuto forti screzi coi fratelli Mirabello.