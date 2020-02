Lotteria degli Scontrini: cos’è e come partecipare?

La lotta all’evasione fiscale è uno dei propositi fondamentali da parte del Governo italiano, che, con una delle ultime manovre pensate, cercherà di arginare il problema quanto più possibile.

In effetti, grazie al decreto fiscale collegato alla legge di bilancio 2020, è stato pensato un nuovo metodo che potrà fermare o quantomeno limitare quanto più possibile i danni dell’evasione fiscale: stiamo parlando della cosiddetta lotteria degli scontrini, un modo che, unendo la realtà della mancata evasione fiscale da parte dei contribuenti al gioco e all’intrattenimento di un’estrazione monetaria, si cercherà di rientrare quanto più possibile nel campo della legalità in un ambito che è sempre più sensibile da parte del governo italiano.

Tutti i termini, le condizioni, i premi e tutto ciò che c’è da sapere in merito alla cosiddetta lotteria degli scontrini sono riportati in seguito all’interno dell’articolo.

Come funziona la lotteria degli scontrini

La lotteria degli scontrini è uno dei metodi che sono stati pensati dal governo italiano per arginare e placare quanto più possibile il fenomeno dell’evasione fiscale, che rappresenta uno dei temi più sensibili che è stato a lungo tempo cercato di arginare da parte dei vari governi italiani, pur con mancanza di successo.

Per questo motivo, il tentativo di ricercare una dimensione che potesse limitare quanto più possibile il fenomeno dell’evasione fiscale si è concretizzato in una manovra che cerca di unire la realtà della legalità con quella dell’intrattenimento e del gioco d’azzardo: ovviamente, non si tratta di nulla che differisca da una normale estrazione del Superenalotto.

La lotteria degli scontrini funziona come una vera e propria lotteria, che prevede un’estrazione, dei ticket e dei vincitori, oltre che di premi che sono stati stanziati in merito proprio dal governo italiano su base sia trimestrale che annuale.

Tutti i contribuenti possono partecipare alla lotteria degli scontrini, per mezzo di ticket digitali ed elettronici che si ottengono da ogni euro speso: in questo modo, tutti i contribuenti potranno ottenere un premio gratificante che non ha soltanto un valore monetario, ma anche un valore ideologico, dal momento che si potrà in questo modo fermare quanto più possibile il fenomeno dell’evasione fiscale all’interno nel contesto italiano.

Come partecipare alla lotteria degli scontrini

Partecipare alla lotteria degli scontrini è semplicissimo, dal momento che i premi in denaro sono stati stanziati per tutti i contribuenti e decideranno di aderire all’iniziativa. Inoltre, i ticket elettronici che potrebbero permettere di ottenere dei premi in denaro cospicui vengono ottenuti piuttosto facilmente.

Ogni euro speso, Infatti, dà diritto all’ottenimento di 10 ticket elettronici, con una spesa minima di €1 che è funzionale alla partecipazione. Inoltre, qualora il pagamento della spesa avverrà per mezzo di carta di credito o bancomat, si otterrà addirittura un 20% in più di ticket.

Tutti questi biglietti elettronici che vengono ottenuti nell’ambito delle spese dei contribuenti serviranno, ovviamente, nell’ambito dell’estrazione che avverrà sia su base trimestrale che su base annuale.

Prima di partecipare alla lotteria degli scontrini, che prenderà il via il primo luglio 2020, sarà fondamentale iscriversi al portale della lotteria stessa, situato nel sito dell’agenzia delle Dogane e dei Monopoli. Seguendo le istruzioni, si avrà la possibilità di ottenere il codice lotteria, un codice QR da scansionare direttamente con il proprio smartphone che darà l’opportunità di ottenere l’autorizzazione per iniziare a collezionare i ticket elettronici.

In effetti, nel momento in cui si dovranno pagare i prodotti che vengono acquistati da parte dei contribuenti, bisognerà semplicemente mostrare il codice scansionato al negoziante e, associato lo stesso allo scontrino della spesa, questo diventerà un biglietto elettronico che potrà essere utilizzato per l’estrazione della lotteria degli scontrini.

Il negoziante avrà il compito di trasmettere questo ticket all’Agenzia delle Entrate e a sua volta quest’ultima comunicherà all’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli le informazioni necessarie valide all’estrazione.

Lotteria degli scontrini: premi per i vincitori

Il governo italiano ha deciso di stanziare delle somme piuttosto ingenti in merito ai premi che saranno ottenuti nel momento in cui saranno estratti a sorte i vincitori della lotteria degli scontrini.

Si tratta di premi e piuttosto importanti, che però, considerate le aspettative da parte del Governo italiano, garantiranno più di un semplice ritorno economico che sarà in grado di coprire le spese, dal momento che ci si aspetta che tutti i contribuenti possono offrire un supporto in merito all’iniziativa nella legge di bilancio 2020. Di seguito, sono riportati tutti i premi in denaro che sono stati stabiliti dal governo italiano.

Per quanto riguarda le estrazioni trimestrali, il terzo posto avrà diritto a €10000, il secondo posto a €30000 è il primo addirittura a €50000. Per quanto riguarda, invece, la vittoria su base annuale, il premio stanziato è di un milione di euro, a dimostrazione delle grandi cifre di cui vi abbiamo parlato precedentemente.

Il concorso a premi inizierà il primo luglio: quindi, se non ci si vuole far trovare impreparati in merito, è opportuno far riferimento subito a tutti i portali utili per ottenere il codice di cui si ha bisogno.