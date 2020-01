Make up artist: una professione sempre più richiesta

Il mondo del trucco esercita da sempre un grande fascino. Il make up è infatti capace di trasformare in maniera sorprendente il viso. Negli ultimi anni, l’interesse nei confronti delle professioni che consentono di lavorare in questo settore è aumentato.

I motivi sono diversi. In primo piano è possibile citare senza dubbio l’influenza dei social, così come la maggior consapevolezza che abbiamo in merito all’impatto ambientale dei prodotti di bellezza.

Degno di nota è anche lo scenario che vede la necessità di figure professionali in grado di truccare modelle per e-commerce. Insomma: se fino a qualche anno fa il mondo del make up era visto come un universo lontano fatto di creativi irraggiungibili, oggi è decisamente più accessibile.

Chi vuole avvicinarsi a questo settore ha diverse possibilità per informarsi sul tema (in questo novero è possibile far rientrare gli ottimi video tutorial presenti su Claudia-makeup.com).

Detto questo, passiamo a qualche consiglio più specifico sui passi da fare se si ha intenzione di rendere il mondo del make up il centro della propria vita professionale.

Come diventare make up artist

Sono sempre di più i giovani che, oggi come oggi, puntano a diventare make up artist. Se si ha intenzione di muovere i primi passi in questo campo è bene ricordare che senza costanza e passione non si va da nessuna parte.

Questi due approcci sono fondamentali in quanto il mondo del make up è profondamente competitivo. Se si punta a sfondare, bisogna distinguersi innanzitutto per la determinazione.

Un altro capitolo di grande rilevanza riguarda la formazione. Chi vuole diventare make up artist deve innanzitutto frequentare una buona scuola. Negli ultimi anni sono nate diverse realtà formative attive nel settore.

Il consiglio che diamo a chi ne sta scegliendo una prevede il fatto di consultare con attenzione tutte le informazioni disponibili online, soffermandosi per esempio sul percorso professionale dei docenti e sul loro background.

Gli altri passi da fare

Le dritte che abbiamo appena elencato sono solo una parte dei consigli da seguire se si ha intenzione di diventare make up artist professionisti. Chi punta a entrare in questo settore dovrebbe anche scegliere l’area di proprio interesse.

Quando si parla di make up, si aprono infatti le porte a un vero e proprio mondo. Si parla di trucco teatrale, di trucco da sposa, di trucco cinematografico, giusto per citare alcune alternative.

Come in molti altri casi, anche in quello del make up specializzarsi è importante e molto utile per distinguersi dai competitor. Ovviamente non è che l’impegno finisca una volta scelto l’ambito su cui focalizzarsi.

Anzi, si può dire che inizi tutto! Quando si hanno in mano tutti gli strumenti per dare il via al proprio percorso professionale arriva il momento di impegnarsi per la promozione.

Essenziale è stanziare un budget e scegliere bene i canali sui quali essere presenti. Tra questi è necessario citare Instagram, social imprescindibile se si ha intenzione di far conoscere il proprio lavoro.

Conclusioni

I consigli da considerare quando si punta a diventare make up artist sono numerosi. Tra questi è possibile citare il fatto di scegliere con attenzione prodotti e accessori. Se un pennello ha un determinato costo un motivo c’è ed è legato alla maggior qualità.

In questi casi, è necessario guardare alla cifra spesa come a un investimento per la propria professione. Lo stesso vale per il tempo impiegato a dare vita a partnership con fotografi, modelle e altri professionisti del settore fashion. Si tratta di semi che, se ben piantati, possono portare ottimi frutti e far prosperare la professionalità di un truccatore o di una truccatrice.