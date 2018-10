Maltempo vittime, mamma e figlio morti a Lamezia Terme

Sud Italia nella stretta del maltempo, i danni peggiori si registrano in Calabria. A Lamezia Terme, in provincia di Catanzaro, una mamma e il figlio di 7 anni sono stati trovati morti nel letto di un torrente. Si cerca l’altro figlio di 2 anni. Il marito della donna, nel corso della notte, ha avvisato i Vigili del Fuoco del mancato rientro. L’auto era vuota e con le quattro frecce accese.

Aumento naturale e rassodante, Pagamento alla consegna GRATIS

Ondata di maltempo eccezionale in Calabria

La situazione in Calabria è sempre più drammatica a causa dell’ondata di maltempo. Il Presidente della Regione ha intenzione di chiedere lo stato di emergenza. In sole sei ore sono caduti circa 300 millilitri di acqua (370 nell’arco di 24 ore) e le precipitazioni si sono abbattute soprattutto sulla provincia di Catanzaro. Il responsabile della Protezione Civile ha fatto un primo esame della situazione in teleconferenza con il capo nazionale Angelo Borrelli e con il direttore dell’ufficio emergenze.

Ponte delle Grazie crollato: famiglie evacuate

Sulla strada provinciale 19, nel comune di Curina, nella zona di Lamezia Terme, è crollato il Ponte delle Grazie. Secondo quanto riporta Tiscali Notizie sono diversi gli smottamenti che hanno interessato le arterie principali e secondarie ma non ci sono stati feriti. In alcuni quartieri gli abitanti hanno dovuto raggiungere i piani superiori e si sono rifugiati anche sui tetti. I Vigili del Fuoco sono intervenuti con i gommoni. Sono stati soccorsi operai nei capannoni e automobilisti bloccati nelle auto invase di acqua. Rischio frane in seguito ai nubifragi. Evacuate diverse zone nei pressi di fiumare e torrenti.

Previsioni meteo prossime 24 ore

Nelle prossime ore ci saranno molte nubi su tutte le regioni del Sud con piogge e rovesci che interesseranno la Sicilia e la fascia ionica. Difficile la situazione anche a Catania, e in Puglia nel tarantino e nel barese a causa delle bombe d’acqua. Nuvoloso sull’Adriatico e sul Lazio, nubifragi anche in Sardegna. Al Nord nubi sparse sull’arco alpino occidentale, basso Veneto ed Emilia, piogge in Romagna, situazione stabile altrove.