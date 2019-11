Master online: la soluzione per chi vive all’estero

Una volta avere una laurea bastava a qualificarti per un lavoro rispetto a chi non l’aveva. Oggi il discorso è molto diverso.

Il processo di alfabetizzazione delle masse, portato avanti nel secolo scorso, ha permesso a molte più persone di istruirsi e di aspirare a lavori a cui prima non avrebbero mai neanche pensato. L’accesso alle università è ora, fortunatamente, libero. Sebbene questo fatto sia positivo nell’ottica di un paese democratico, dal punto di vista lavorativo ha creato qualche problema negli ultimi anni, data anche la difficile situazione economica. Un datore di lavoro ha molta più possibilità di scelta rispetto a prima visto che avere un titolo di laurea è diventata cosa comune.

A parità di livello d’istruzione, ciò che fa davvero la differenza nel mondo del lavoro di oggi sono le specializzazioni. Complice di questo, anche la nascita di nuove figure professionali. E oggi l’unico modo per specializzarsi in qualcosa è iscriversi a un master. In uno o due anni si saranno acquisite nuove conoscenze e competenze nell’ambito in cui abbiamo deciso di lavorare. Conoscenze e competenze che faranno bella figura sul curriculum e che saranno sicuramente utili nel mondo lavorativo.

Investire nel futuro: scegliere un master

Frequentare un master richiede un investimento di tempo, di denaro e di energie. Se quest’ultime possono essere racimolate in un modo o nell’altro, può essere difficile trovare le prime due. Inoltre, conclusi gli anni universitari, non è inusuale avere voglia di entrare nel mondo del lavoro, considerando anche i soldi investiti per studiare. Un master potrebbe arricchire la carriera personale, ma rappresentare anche un ostacolo per l’inizio della vita professionale. E che dire di chi ha voglia di fare un’esperienza lavorativa all’estero per migliorare le proprie prestazioni linguistiche? Significherebbe rinunciare a un’esperienza di vita che permetterebbe una profonda crescita personale.

Studio e lavoro: come accordare le due attività

Si sa: la vita è fatta di scelte. Ci ripetono sempre che “non si può avere tutto dalla vita”. Eppure, almeno in questo caso, una soluzione di compromesso c’è. Se si vuole lavorare e contemporaneamente prendere una specializzazione, si può scegliere un master online come quelli offerti dall’Università Niccolò Cusano. Le lezioni dei corsi UniCusano sono disponibili online per gli iscritti insieme a tutto il materiale didattico. L’offerta formativa è molto ampia: si possono scegliere percorsi nell’ambito giuridico, medico, psicologico, scolastico, ingegneristico, politologico e delle forze armate.

L’importanza degli stage formativi

Molti master offrono anche la possibilità di stage formativi in cui fare esperienza sul campo di ciò che si studia. È importante andare a mettere in pratica le competenze apprese a livello teorico poiché è l’unico modo che abbiamo per capire se si hanno le capacità e l’indole per affrontare un determinato tipo di lavoro. Per quanto i libri siano fonte di conoscenza, alcune cose possono essere davvero assimilate solo tramite l’azione diretta. Se si vive all’estero, si potrebbe scegliere un’azienda o una realtà del posto per svolgere il tirocinio.

Scegliendo un’università telematica si potrà studiare anche se si vive all’estero. Solo che lo si dovrà fare a distanza, in una maniera un po’ diversa da ciò a cui siamo abituati.