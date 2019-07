Matrimonio: come scegliere la location per il ricevimento

Quando si organizza un matrimonio, una delle cose più importanti da considerare è la location presso cui si svolgerà il ricevimento (o, tante volte, anche la cerimonia). Per la scelta della location, tante coppie di futuri sposi passano in rassegna diverse opzioni, confrontando i menu dei ristoranti, visionando le diverse sale disponibili, valutando l’intrattenimento e così via. Ad ogni modo ci sono tantissime possibili location fra cui scegliere, in base alle proprie esigenze.

Come scegliere la location per il ricevimento

Come detto, uno degli elementi principali da valutare per il proprio matrimonio è la location, tutta da fotografare, affidando il compito ad un professionista come Giacomo Terracciano. È proprio dalla scelta della location che dipende, il più delle volte, gran parte della buona riuscita del ricevimento.

Proprio per questo è opportuno che gli sposi o chi per loro (ad esempio il wedding planner) effettuino delle vere e proprie “campagne”, confrontando diversi luoghi e analizzando le loro diverse caratteristiche.

Potranno essere considerati elementi come l’arredamento e la capienza, in relazione al numero dei propri invitati (se si hanno pochi invitati, meglio evitare spazi troppo ampi che risulterebbero dispersivi; viceversa, se si hanno molti invitati, meglio rinunciare a locali piccoli per non creare situazioni “soffocanti”).

Bisogna considerare anche il sistema sonoro, la presenza di climatizzatori, i limiti di orario (ad esempio per la musica), l’adeguatezza del parcheggio, l’adeguatezza delle strutture (se adatte ad ospitare bambini e anziani o disabili), la possibilità di cambiare più “ambienti” durante lo svolgimento della cerimonia, il budget a disposizione.

Inoltre, qualora si scelga un luogo all’aperto, bisognerà informarsi se sia presente anche un’alternativa al chiuso (qualora piovesse) per non incorrere in situazioni spiacevoli.

Ancora, provare i menu proposti, facendosi consigliare dal personale addetto ed informarsi sulla possibilità di avere menu specifici per le diverse esigenze degli invitati che abbiano stili alimentari particolari.

Una buona norma, infine, è quella di scegliere una location che sia raggiungibile da tutti gli invitati oppure mettere a disposizione navette o alloggi per chi arriva da più lontano.

Ad ogni modo, una volta scelta la location, è consigliabile provvedere subito alla prenotazione della stessa, soprattutto se la data di nozze è prevista per un periodo carico di richieste (come quello estivo).

Le location fra cui scegliere per il giorno del matrimonio

Molte volte ad indirizzare nella scelta della location è proprio il tema del matrimonio. Infatti sempre più spesso le coppie di sposi definiscono un tema portante per il proprio matrimonio. Se il tema è quello fiabesco, si potrà optare per una location situata in un vecchio castello, un casale o una residenza d’epoca.

Per gli sposi più legati alla tradizione e che vogliano che il perno centrale della propria festa sia il buon cibo locale, si potrà optare per un agriturismo, un giardino o una cascina. Qui si potrà scegliere un menu con portate tradizionali a base di prodotti locali.

Tuttavia i giardini e gli agriturismi dovranno essere scartati qualora ci si sposasse nei mesi autunnali (un periodo un po’ instabile dal punto di vista climatico).

Ancora, chi voglia compiere una scelta elegante e di classe potrà scegliere un ristorante situato in una villa o una proprietà privata, magari affacciato sul mare: queste soluzioni sono ideali se si ha un numero ridotto di invitati. Oppure si può optare per una terrazza, da cui ammirare il tramonto, in cui gustare finger foods e piatti raffinati.