Migliori occhiali da vista, come scegliere

Gli occhiali da vista sono un dispositivo di protezione per i propri occhi con i quali si può ottenere una vista nitida ed un campo visivo ottimale.

Ma dato che gli occhiali incorniciano il viso e lo sguardo ed in molti casi hanno anche la capacità di valorizzare entrambi sono anche ormai diventati un accessorio da indossare per definire il proprio stile personale ed il proprio look.

Per questo bisogna sceglierli accuratamente: la forma della montatura deve far risaltare i lineamenti del proprio viso ed il colore scelto deve essere in linea con il proprio incarnato.

Inoltre un buon occhiale deve essere funzionale, leggero e resistente e quindi bisogna scegliere attentamente il materiale con cui sono realizzati proprio perché se si devono indossare quotidianamente non devono risultare troppo pesanti sul viso. Inoltre devono essere resistenti per evitare che accidentalmente, in caso di urto o caduta, possano in qualche modo rovinarsi.

Come riconoscere l’occhiale più appropriato per il proprio viso?

L’occhiale da vista deve sposarsi perfettamente con la forma e le caratteristiche del proprio viso e solitamente l’occhiale più appropriato è quello che genera un contrasto con i propri lineamenti.

Secondo questa formula una montatura tonda è consigliata soprattutto a chi ha una viso squadrato, con lineamenti marcati e pronunciati. Le “curve”e le montature più sottili andranno così ad addolcire la forma del viso, evitando di appesantirlo ulteriormente.

Mentre una montatura, al contrario, rettangolare, geometrica e dalle linee dritte può far risaltare meglio un viso tondo e dai lineamenti più morbidi, rendendolo anche visivamente più stretto.

Chi invece ha un viso triangolare può propendere per montature grandi e rotonde, che siano leggermente più lunghe e larghe nella parte superiore e più strette nella parte inferiore. Queste potranno incorniciare il viso in maniera più delicata e naturale.

Mentre chi ha un viso ovale può utilizzare sia occhiali tondi che squadrati e montature sia spesse che fini. Se però si hanno un viso maggiormente allungato bisogna evitare occhiali troppo grandi ed optare per le montature arrotondate e piccole. Questo stratagemma non farà accentuare più del dovuto la lunghezza del proprio volto.

Si devono scegliere le montature di occhiali in base anche al proprio naso: se è largo o lungo bisogna scegliere montature grandi, chi invece ha un naso più fine e piccolo può indossare un occhiale dalla grandezza non troppo ampia.

Anche la tipologia del proprio incarnato può essere una variabile importante per la scelta del proprio occhiale: se si è chiari è meglio propendere per colorazioni trasparenti, neutre o tenui ed evitare montature di colore nero o di una tinta eccessivamente scura. Al contrario, se invece si ha la pelle più scura si possono indossare tranquillamente montature dai colori molto scuri ed intensi.

Quali sono i modelli di occhiali più di tendenza?

Gli occhiali sono anche un accessorio di moda e come per quest’ultima hanno modelli di tendenza per ogni nuova stagione: se si è deciso di rinnovare la vecchia montatura e di acquistarne una nuova si potranno valutare gli occhiali da vista più in voga della stagione oppure scegliere le ultime novità di occhiali alla moda neutri.

Per quanto riguarda i modelli di occhiali da donna le montature più scelte nell’ultimo anno sono state quelle tonde e rettangolari dai bordi spessi ed in taluni casi anche dalle forme oversize. I colori maggiormente richiesti sono stati il nero ed il marrone ma nell’ultimo periodo è stato molto in voga anche il tartarugato. Chi invece ha deciso di osare ha potuto scegliere colorazioni per i propri occhiali più variopinte come il rosso, l’oro, l’azzurro ed il rosa.

Inoltre è stato l’anno degli occhiali a goccia, in stile “aviator”, una tipologia molto sottile e leggera ma anche molto trendy.

Le montature di occhiali per uomo più di tendenza dell’ultimo anno sono state invece quelle tonde, dalla silhouette arrotondata e spessa e tra le novità dell’ultima stagione sono comparsi anche modelli più semplici e leggeri realizzati in metallo.