Nuova stagione a Sepang 2020: ritorno in pista per Valentino Rossi con un casco del tutto nuovo

Valentino Rossi detto anche (Il Dottore) ha mantenuto sul nuovo casco sempre i tradizionali simboli fin da quando lo conoscono tutti gli appassionati del motomondiale, il sole e la luna, ma per i test invernali a Sepang, in Malesia, li ha illustrati in modo del tutto diverso insieme al grafico Aldo Druci.

Aumento naturale e rassodante, Pagamento alla consegna GRATIS

Il Dottore insieme al grafico Druci, lo hanno perfezionato in modo del tutto moderno ed elegante esteticamente e con colori brillanti e appariscenti mantenendo sempre la stessa gamma di colori.

Questo casco protettivo in carbonio ha un design dal carattere sportivo, con linee stondate sotto il mento e con spoiler posteriore dietro.

È il casco più protettivo mai sviluppato prima da AGV, pesa 1.40 kg ed è senza dubbio il modello più sicuro mai creato prima d’ora per i motociclisti, adatto per qualsiasi situazione, ma adatto soprattutto per coloro che gareggiano ad alte velocità.

Ha un sistema di idratazione integrato, prese d’aria in metallo sviluppate appositamente per la MotoGP e uno spoiler biplano presente nella parte posteriore del casco.

Il casco ha la calotta in fibra di carbonio e ha una calzata adattabile e non sono presenti cuciture nelle aree sensibili.

Comincia la Nuova Stagione 2020 a Sepang

La MotoGP riapre una nuova e intrigante stagione 2020 con i test invernali a Sepang.

Fa molto caldo in pista, anche se il cielo è coperto: la temperatura dell’asfalto arriva a toccare i 53°. Ma quest’anno hanno tutto sotto controllo i Team rispetto all’anno scorso.

Mancano meno di due ore alla prima bandiera a scacchi che inaugura la spettacolare e nuovissima stagione mondiale 2020 di MotoGP a Sepang.

Vediamo subito cosa è accaduto in pista e come si configura la classifica attuale. Al momento infatti abbiamo in testa Petronas Quartararo che finora è considerato il più veloce con un tempo di 1.58.945 seguito dal compagno di squadra Morbidelli.

Seguendo la Top Five del resto della classifica troviamo Rins al terzo posto con un tempo di 1.59.195, Crutchlow al quarto posto con 1.59.234 e Miller al quinto posto con un tempo di 1.59.238 mentre le due Yamaha ufficiali di Vinaless e Rossi si collocano al sesto e nono posto.

Ben lontano si trova in classifica la Honda del Campione del Mondo della MotoGP Marc Marquez all’undicesimo posto, ma questa cosa non sorprende nessuno, poichè poco tempo fa lo spagnolo si è operato alla spalla e non ha nessuna intenzione di spingere sul suo gioiellino.

I Nomi più Attesi della Gara

I nomi da tenere d’occhio in questa spettacolare gara sono veramente tanti.

Dai volti nuovi del motomondiale, come Alex Marquez, che ha preso il posto del fratello, otto volte campione del Mondo, della Honda, fino alle vecchie conoscenze, come Valentino Rossi, che per lui è un grande ritorno è ha diversi obiettivi per la sua grande carriera dopo gli ultimi annunci nella Yamaha.

Ecco che allora oggi da tenere d’occhio in pista saranno sicuramente la coppia di favoriti della Honda con Alex Rookie e Marc Marquez e la coppia della Yamaha, con Vinales e Rossi

Dove e come seguire l’evento

Informiamo che per gli appassionati della MotoGp non sarà disponibile diretta tv e nemmeno su Sky Sport MotoGP e Sky Sport 24. Consigliamo inoltre il portale ufficiale della MotoGp e i diversi canali social collegati, dove i diversi Team informeranno su quanto sta accadendo in Malesia.