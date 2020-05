Online marketing in Italia nel 2020

Il 2020 si è rivelato sin da primi mesi un anno estremamente particolare e non solo per tutti gli impegni che l’Italia ha dovuto sostenere. Questo è un anno particolarmente difficoltoso anche per via dell’emergenza Covid-19, che ha messo in ginocchio l’intera economia italiana costringendo tante persone differenti a restare a casa.

Molte aziende, proprio per via delle difficoltà che si trovano ad affrontare, saranno praticamente obbligate a chiudere i battenti completamente. Eppure le cose sarebbero potute andare in un modo particolarmente differente, specialmente se le aziende italiane si fossero dapprima adoperate per aprire un sito web.

Grazie allo stesso avrebbero potuto continuare a fare il marketing come se niente fosse. Certo, l’attività sarebbe stata comunque molto particolare (e peculiare). Di contro, essa avrebbe comunque aiutato le persone a vendere, restando in scia. Tralasciando le tantissime problematiche collegate al Covid-19, vi sono anche altri motivi per cui vale la pena prendere in considerazione l’idea di creare un sito su Internet per le proprie vendite.

In effetti, così sarà possibile diventare più visibili su un mercato da sempre caratterizzato da una rapida espansione. Volente o nolente, il mercato cambia velocemente e non si può proprio fare a meno di adattarsi, il più possibile, a come cambia questo mercato.

Un sito web non solo fornisce all’azienda una maggiore visibilità. Esso aiuta a far sentire i clienti più vicini, da tutti i punti di vista. Inoltre permette di pubblicizzare meglio i propri articoli, il che a lungo andare aiuta a ottenere dei maggiori profitti.

Investire nel web marketing, insomma, conviene non solo per via delle difficoltà legate al coronavirus e alla quarantena che stiamo affrontando. Investire nell’internet marketing è quella mossa che tutte le aziende che vogliono sopravvivere in un tempo di estrema difficoltà economica per tutti devono fare.

Online marketing: serve a tutti?

Quando si parla del web marketing spesso e volentieri si crede che sia un argomento legato solo al mondo delle aziende, ma non è così. Basti pensare a tutte quelle persone che a causa della quarantena sono rimaste disoccupate.

Le fabbriche, in effetti, sono state chiuse e le industrie si sono fermate. Per evitare tutti i relativi problemi e non rischiare di restare senza una fonte di entrate fissa si può prendere comunque in considerazione l’idea di rivolgere le proprie attenzioni verso il web marketing.

Quest’ultimo, difatti, potrebbe aiutare a sviluppare una concezione del lavoro diverso dal solito. E, alla fine dei coni, il web marketing permette di lavorare senza alcuna preoccupazione, anche da casa propria.

Il tutto in una maniera molto semplice e veloce, senza costringere nessuno a delle grandi spese. Per giunta, specializzandosi nell’ambito del commercio informatico, sarà anche possibile costruire una carriera partendo da zero. Una carriera di quelle che aiutino le persone più varie a sentirsi più sicure di quello che fanno aiutando loro nella crescita.

Come già accennato precedentemente, il web marketing rappresenta uno di quei settori che stanno crescendo. Sono sempre di più le persone che rivolgono le proprie attenzioni verso lo stesso.

Secondo le varie previsioni e le diverse statistiche create, nei prossimi mesi il settore del web marketing si svilupperà ancora di più. Per questo proprio oggi è il miglior tempo in assoluto per investire non solo nel web marketing, ma anche nello studio di tutti i suoi dettagli e aspetti.

Proprio la massima attenzione prestata a tutto ciò che concerne lo studio del settore permette a tante persone di guadagnare anche quando molti altri sono costretti a restare chiusi nella propria abitazione.

I costi dell’Online Marketing

Quando ci si approccia a questo settore una delle prime domande che le persone si fanno riguarda i costi. Questi non sono affatto così alti come si potrebbe pensare. Tutt’altro: investire nell’online marketing rappresenta praticamente una di quelle attività con il ROI praticamente garantito. E i costi iniziali non sono alti, fintanto che si tratta di un settore che non richiede grandi investimenti. Ovviamente, una volta che s’inizia negli investimenti sarà anche possibile aumentare e somme in base ai propri desideri e possibilità d’investimento.

A chi affidarsi?

Sono molte le aziende che competono in questo settore (ormai agguerrito), molte di queste però non hanno la giusta competenza ed esperienza, e spesso sono poco strutturate professionalmente seppur composte da un team numeroso al loro interno.

Inoltre non tutte propongono lo stesso servizio e si pongono allo stesso modo con i clienti.

Ma, quindi, come faccio a valutare una valida agenzia di marketing digitale? Inizia col cercare recensioni sull’azienda e varie referenze sulle persone che ci lavorano. Dopodiché valuta sicuramente svariati preventivi, da diverse aziende, e non basarti sul prezzo, in quanto spesso viene usato come mera forma di attrazione-cliente ma che in realtà quasi mai ripaga quando è troppo basso.

Puoi affidarti inoltre ad agenzie smart, cioè agenzie distribuite, con consulenti che lavorano in maniera sinergica da remoto, senza far pesare la distanza dal punto di vista collaborativo, anzi. Una di queste ad esempio è VisibilityKey, un’agenzia SEO e Web Marketing con sede principale a Nuoro ma che opera in tutta Italia e in maniera estremamente versatile e sicura grazie alla professionalità del team che ne fa parte.

Sei pronto a fare il passo decisivo verso il lancio del tuo business online?