Oroscopo Paolo Fox di oggi, lunedì 2 marzo 2020

Ecco le previsioni di Paolo Fox per la giornata odierna. Vediamo come inizia la settimana per tutti i segni

Comincia una nuova settimana, ricca di eventi significativi e impegni per tutti. Andiamo quindi a vedere – secondo le parole di Paolo Fox – quali sono le previsioni per ogni segno zodiacale, secondo l’oroscopo di oggi, lunedì 2 marzo 2020.

OROSCOPO PAOLO FOX: 2 MARZO 2020

Ariete

L’oroscopo migliora, ma vi state avvicinando ad una nuova fase della vostra vita. Il consiglio per questo periodo è di essere prudenti: mantenete la calma.

Toro

Si preannunciano emozioni positive: sul lavoro, nello studio e nella vita sentimentale. C’è la possibilità che un avvenimento positivo sia molto vicino, anche se fosse un ritorno!

Gemelli

La strada del recupero è stata imboccata, adesso è il momento di pensare un po’ a voi stessi. Per il momento, è meglio non esagerare nelle relazioni con le altre persone.

Cancro

Stanchi ma più felici? Vi trovate nel bel mezzo di un periodo di ricostruzione sentimentale: una strada lunga ma che vi fa sentire sempre meglio. Ecco perchè adesso spesso desiderate avere amici e parenti molto vicini.

Leone

Guardate il lato positivo: la possibilità di portare avanti nuovi progetti c’è, e siete molto vicini a ritrovare quell’equilibrio che state cercando.

Vergine

Partenza a rilento per voi, ma le cose andranno a migliorare. Tenete a bada il nervosismo e vedrete che il vostro cielo si schiarirà nel corso della settimana, in tutti gli ambiti.

Bilancia

Tempo di grandi scelte, anche definitive, per raggiungere la vostra felicità. Questa è la settimana giusta per compiere questi passi, perchè siete particolarmente determinati e motivati.

Scorpione

Per quanto riguarda l’amore, è l’anno giusto per voi: cercate quindi di essere ottimisti di fronte ad ogni situazione, anche non collegata direttamente al mondo sentimentale. Però attenti: non ostacolatevi da soli!

Sagittario

La confusione al primo posto, in questo inizio di settimana. Nelle relazioni e in ambito lavorativo, molti aspetti sono da chiarire. Accettate ogni sfida a testa alta, e arriveranno tempi migliori.

Capricorno

Siamo arrivati al dunque: è il momento di intraprendere percorsi nuovi, lanciarsi nelle scelte che volete fare. La voglia di cambiare è ancora lì, e adesso è supportata dalla giusta determinazione per poterlo fare.

Acquario

Siete attenti e pronti a cogliere ogni occasione. Nuove conoscenze? Benvenute. Dal punto di vista sentimentale previste novità piccanti, che siete ben disposti a vivere.

Pesci

Siate prudenti e non insistete se qualcosa non va come vorreste, in particolare in questi primi giorni della settimana. C’è qualche perplessità, ma non forzate esageratamente la mano.