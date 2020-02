Oroscopo Paolo Fox domani, 11 febbraio 2020: Ariete, Toro e Gemelli

Ecco cosa ci riserva l’oroscopo di Paolo Fox di domani, martedì 11 febbraio 2020. Una nuova settimana è appena iniziata quindi vediamo cosa ci riservano le stelle per domani, 11 febbraio 2020.

Ariete

In amore un po’ di allontanamenti e dispiaceri. Giorni in cui ci saranno delle piccole discussioni e per questo ci sarà del nervosismo.

A lavoro è importante risolvere alcune questioni per poter poi proseguire al meglio e con più serenità

Toro

Mettiti in gioco in amore, non aver paura di stare male ma impara a lasciarti andare ai sentimenti.

Buone opportunità a lavoro da non lasciarsi sfuggire.

Gemelli

In amore un po’ di turbolenze per via della Luna dissonante. Evita le discussioni per il momento e rimandale per più avanti, quando sarai più tranquillo.

A lavoro sembra che stia andando tutto per il verso giusto.

Cancro

Giorni di passione per il Cancro, in amore farete scintille. Ma allo stesso tempo siete molto nervosi per le altre questioni, quindi evitate discussioni di ogni genere per il momento.

non sarà il giorno migliore per chiudere dei contratti lavorativi, rimanda.

Leone

Sarà questa una giornata un po’ movimentata e carica di agitazione. Ma non temere domani e dopodomani tutto ritornerà alla normale calma.

Con i colleghi non avrai voglia di discutere su questioni inutili, meglio che chiarisci fin dall’inizio le tue idee.

Vergine

Giorno adatto per le coppie stabili che devono ancora prendere delle decisioni importanti. Questo sarà il momento adatto.

Concentrati sul tuo futuro lavorativo evitando di prendere decisioni affrettate e nette.

Bilancia

Qualche problema ancora in amore, ma tranquilli, a breve la Luna sarà in transito sul vostro segno e riporterà la serenità, aiutandovi a risolvere alcune questioni.

A lavoro avrai molte energie per affrontare quel senso di insoddisfazione che ti assale in questi giorni.

Scorpione

Con la Luna dalla tua parte non devi far altro che lasciarti andare un po’ di più in amore.

È il momento di guardare al futuro e dimenticare le delusioni passate.

Sagittario

Giornate stressanti e cariche di pressione ma nonostante ciò in amore è momento di riconciliazioni.

A lavoro avrai molte idee che funzionano ma purtroppo non sempre c’è la possibilità economica per realizzarle.

Capricorno

Prudenza in amore, valuta bene ciò che dovrai dire per evitare brutte sorprese e cattive reazioni.

A lavoro guai in vista, prima di dire qualcosa pondera le parole.

Acquario

Con Venere dalla tua l’amore è alle stelle. Per i single è tempo di incontri intriganti, non startene chiuso a casa e apri le braccia all’amore.

Un occhio di riguardo alla tua economia personale, molte uscite in questo periodo ed è tempo di pensare alle entrate.

Pesci

Più diplomazia per le questioni di cuore meno agitazione durante le discussioni potrebbero evitare litigi inutili. Mentre, per i single momento di grandi incontri.

A lavoro ti serve un po’ di organizzazione e vedrai che otterrai degli ottimi risultati e ti fari notare da chi di dovere.