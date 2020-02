Paolo Fox: oroscopo di domani 8 febbraio 2020

L’oroscopo di domani 8 febbraio 2020 secondo Paolo Fox. Cosa hanno in programma le stelle per il nostro fine settimana?

Aumento naturale e rassodante, Pagamento alla consegna GRATIS

Sarà un week end carico di positività oppure per alcuni segni non saranno i giorni migliori dell’anno? Vediamo subito cosa ci dice, segno per segno, l’oroscopo di Paolo Fox, per domani 8 febbraio 2020.

Ariete

Con la Luna e Venere favorevoli, sarà un fine settimana positivo per l’amore per tutti coloro che sono nati sotto il segno dell’ariete.

Inoltre, Venere avrà una forte influenza anche sulla passione, che certo non nuoce, soprattutto in vista della festa degli innamorati, San Valentino.

Ma non solo, grandi novità e miglioramenti anche sull’aspetto lavorativo. L’Ariete si deve preparare ad un fine settimana con i fuochi d’artificio. Novità in arrivo e grossi miglioramenti professionali.

Toro

Fine settimana di fuoco e passione per i giovani Toro. Sono attesi nuovi colpi di fulmine per questo week end.

Nuovi incontri previsti tra sabato e domenica che potrebbero cambiare per sempre la vostra vita.

Anche il lavoro vi riserverà delle piacevoli sorprese. Se siete in attesa di qualche notizia professionale o nuove occasioni, questo sarà il fine settimana giusto per riceverne.

Gemelli

Sabato 8 febbraio sarà una giornata positiva per l’amore di tutti i gemellini.

Un amore passionale ed intrigante coinvolgerà tutti i nati sotto al segno dei Gemelli, soprattutto grazie all’influenza di Venere e Luna.

A lavoro ci saranno delle piccole discussioni che vi faranno agitare, ma alla fine l’avrete vinta voi.

Cancro

Con Venere in transito, sarà un fine settimana un po’ dissonante per il Cancro. Soprattutto in amore è meglio chiarire le cose subito.

Se ci sono delle discussioni lasciate in sospeso è meglio parlarne subito per evitare complicanze. Tra i segni con i quali ci saranno dei probabili conflitti, abbiamo Acquario e Cancro.

Se a lavoro ci sono problemi è giunto il momento di reagire, questo sabato 8 febbraio è il giorno in cui cambiare il proprio modo di affrontare le discussioni lavorative.

Leone

Questo fine settimana sarà l’occasione giusta per il Leone per avvicinarsi a quell’amore che è stato lontano per un po’.

Se c’è stata una crisi, un allontanamento o un’incomprensione è il momento giusto per fare chiarezza e ritrovare l’amore.

Sul lato professionale nuove opportunità e anche dei soldi in arrivo.

Vergine

Giornata positiva per il Vergine. Non ci saranno più tensioni intorno a te e cerca di mantenerle circondandoti di amici e persone fidate.

Sul lavoro, tieni lontane le tensioni così da poter affrontare al meglio le giornate lavorative.

Bilancia

Fine settimana positivo per l’amore, l’asciatevi andare e fatevi travolgere dalla passione.

Sul lavoro osate di più, potrebbe essere la carta vincente per il vostro successo.

Scorpione

Con il passaggio della Luna potrebbero arrivarti molte provocazioni, cerca di tenerle lontane e fartele scivolare addosso.

Dedica più tempo all’amore e al partner.

A lavoro più ottimismo e carica.

Sagittario

Torna protagonista l’amore per il sagittario e non stupitevi se sarà un amore lontano che viene direttamente dal passato.

Sul lavoro piccole insoddisfazioni vi faranno venir voglia di cambiare strada.

Capricorno

In amore stai lontano dalle discussioni inutili, in questo modo eviterete complicazioni.

Troppa ansia sul lavoro e ciò vi porterà a non concludere nulla.

Acquario

Con la Luna in opposizione potrebbero esserci delle discussioni in amore. Sii cauto ed evita discussioni inutili. In questi momenti potresti sentire la necessità di essere da un’altra parte e magari con una persona diversa.

Sul lavoro non creare conflitti con chi potrebbe invece, essere dalla tua parte e darti una mano.

Pesci

Giornata perfetta per le coppie e per l’amore. Se ci sono in mente dei piani a lungo termine, come per esempio un figlio, questo fine settimana potrebbe essere l’occasione perfetta per prendere questo tipo di decisioni.

Tutte le idee o le decisioni che prenderete sabato 8 febbraio a lavoro potrebbero essere decisive per il tuo futuro professionale.