Piemonte, i numeri del Coronavirus: 482 contagiati totali, 115 a Torino

Non sono positive le notizie relative ai numeri del Coronavirus in Piemonte, ma non sarebbe allo stesso tempo corretto lanciare allarmismi eccessivi. Che la situazione sia di emergenza non soltanto entro i confini piemontesi ma su tutto il territorio italiano è già una certezza, come confermato dal discorso del premier Conte e dal conseguente decreto “io resto a casa”.

In questo scenario, andiamo a ricapitolare i numeri di Torino e provincia per quanto riguarda questo contagio: la speranza è di riuscire ad isolarlo ed interromperne la diffusione rimanendo ognuno nella propria abitazione, come da decreto, sino al 3 aprile. Cominciamo con la notizia che deve fare ben sperare. In Piemonte cresce anche il numero delle persone risultate negative al test: sono 1986 fino a questo momento.

Torino e Piemonte: i numeri del Coronavirus

Sono invece purtroppo saliti a venti i decessi nella regione risultati positivi alla nuova epidemia, con gli ultimi tre che si sono aggiunti nella giornata di ieri: un uomo astigiano, una donna biellese ed un uomo novarese, rispettivamente di 57, 84 e 87 anni. Tutte e tre erano persone che, prima del contagio, presentavano già un quadro “compromesso” secondo le definizioni dei sanitari.

Nel frattempo, le persone che ad oggi sono risultate positive al Coronavirus in Piemonte sono in totale 482. Sono 18 i casi provenienti da altre regioni, mentre la maggior parte dei 482 positivi è concentrata nell’area metropolitana di Torino: 115. Seguono poi nell’ordine, per concentrazione, Alessandria (69), Asti (58), Nova e Vercelli (24), Biella (23), Cuneo (14) e Verbanio-Cusio-Ossola (11).