Poco tempo per vedere le partite? Ecco le app per farlo in movimento

Lavoro, fidanzata, palestra e famiglia. Il tempo per dedicarsi a quello che ci piace davvero sembra non bastare mai, non è vero? Lo stesso vale per guardare match sportivi e partite di calcio alla televisione e comodamente sdraiati sul divano.

Aumento naturale e rassodante, Pagamento alla consegna GRATIS

La fortuna però ci assiste, in quanto, la tecnologia, ha fatto passi da gigante, permettendoci ora di guardare diretta sport in qualsiasi luogo, dal nostro telefono. Una possibilità non da poco, aiutata dal continuo avanzamento nel campo dell’intrattenimento e dall’uscita di nuove applicazioni sul mercato, capaci di fare ogni cosa.

Parliamo di streaming, notizie, social network a pieno contatto con i personaggi dello sport e molto altro ancora. Esiste un mondo là fuori ed è completamente accessibile dal palmo della nostra mano. Andiamo a vedere quali sono le migliori applicazioni per dedicarsi al calcio dal proprio smartphone:

1 – ESPN

Questa è senza ombra di dubbio l’applicazione d’eccellenza per coloro che amano lo sport. L’applicazione ESPN è il punto di riferimento per coloro che vogliono sapere le ultime notizie sul calcio tramite una sola applicazione. È gratis da scaricare e permette di scoprire una miriade di notizie senza troppo sforzo.

L’applicazione di ESPN permette anche di vedere lo streaming di tantissimi eventi di calcio.

2 – DAZN

Questa applicazione, relativamente nuova se comparata con altre sul mercato, è stata pensata per offrire sport ed eventi in diretta. Serie A, UFC, tennis e tanto altro ancora, tutto lo sport è presente in questa applicazione comoda e leggera da scaricare.

Unica pecca, il costo. DAZN offre ovviamente un periodo di prova gratuita, passando, dopo un mese, al piano su abbonamento. È comunque uno dei prodotti migliori e con streaming di qualità che possono essere trovati oggi nel mercato.

3 – The Score

I puristi dello sport adoreranno questa applicazione. The Score, infatti, non è semplicemente un’applicazione sportiva, ma un vero e proprio portale d’accesso ad un mondo di informazioni relative a partite e match.

Cliccando su uno dei match in lista su The Score, si possono vedere i goal dei giocatori, le percentuali di possessione palla, calci d’angolo e molto altro ancora. Non la consigliamo per coloro che vogliono semplicemente gustarsi un match, senza troppi tecnicismi, ma è un must per i veri tifosi del calcio.

Questa è una di quelle applicazioni che potrebbero diventare altamente additive per gli amanti del calcio. Forza Football raccoglie risultati in diretta, sondaggi condivisi e punti in rilievo di oltre 560 leghe calcistiche nel mondo. Un vero portento, tutto rinchiuso in una applicazione leggera da scaricare.

I più fanatici potranno anche impostare allarmi riguardo ai match di loro interesse, scoprire notizie pre-partita, rispondere a sondaggi creati da altri tifosi e fare sentire la propria opinione in giro per il mondo.

Questa applicazione ha uno scopo ben preciso: quello di fornire tutte le notizie sul calcio, colpi di scena del calciomercato, informazioni in tempo reale o comunque prima di ogni altro. Una fantastica applicazione per ogni vero tifoso del calcio che non vuole perdersi proprio niente. Onefootball conta oltre un milione di installazioni e un seguito impressionante per un’applicazione per smartphone.