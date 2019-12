Professionisti aperti a Milano durante le feste natalizie

Le strade delle nostre città sono addobbate a festa già da diversi giorni e si pensa ormai ai regali. Quando si parla di feste, c’è però anche il cruccio della città che si svuota per le vacanze natalizie. In centri urbani grandi come Milano, il periodo in questione può risultare un po’ difficile da vivere per chi rimane a casa, in quanto molti esercizi chiudono poco prima del 25 dicembre e riaprono dopo la Befana. Molti, ma non tutti.

Nelle prossime righe, vediamo quali sono i professionisti che rimangono aperti anche durante le vacanze di Natale.

Idraulici

Dal momento che i guasti che coinvolgono tubi e altri impianti sono all’ordine del giorno, gli idraulici non chiudono praticamente mai! Ovvio che trovarne uno a Milano il 25 dicembre può risultare un po’ difficile, ma negli altri giorni del periodo delle feste bastano una ricerca su Google e una telefonata.

Medici di famiglia

Durante il periodo delle feste è possibile trovare aperto pure il proprio medico di famiglia. Se il dottore alla cui mutua si è iscritti è assente perché ha preso un periodo di vacanza, non bisogna preoccuparsi, in quanto per legge deve lasciare il nominativo di un sostituto.

Fabbri

Quando si decide di rimanere in città per le vacanze di Natale, una preoccupazione molto diffusa riguarda il rischio di cadere vittime di furti domestici. Si tratta di un timore che ha fondamento dato che, nel 2018, i reati nella provincia di Milano sono aumentati.

Ciò significa che, purtroppo, il rischio di tornare a casa da una cena con i colleghi e di trovare una brutta sorpresa è concreto. In questi frangenti, è importante mantenere la calma – attenzione a non toccare nulla prima dell’arrivo delle forze dell’ordine – e contattare tempestivamente un fabbro per cambiare la serratura.

Per fortuna trovare un fabbro a Milano durante le vacanze di Natale non è certo difficile. Questi professionisti, così come gli idraulici, sono infatti molto richiesti e, per forza di cose, tengono aperta l’attività (alcuni anche nei giorni delle feste comandate).

Uno dei motivi dell’alto numero di richieste anche durante le vacanze di Natale è legato agli affitti brevi tramite portali come Airbnb che, soprattutto in periodi di festa, portano tantissimi turisti in città. A volte, in un medesimo appartamento transitano anche diverse decine di persone in pochi giorni, il che comporta un maggior livello di usura per la serratura.

Baby sitter e ludoteche

Proseguendo con l’elenco dei professionisti che sono attivi a Milano anche durante le feste di Natale è impossibile non chiamare in causa chi si occupa di baby sitting e le ludoteche.

Soprattutto chi ha un’attività in proprio, quando le scuole sono chiuse si trova ad affrontare momenti un po’ ostici in quanto, parliamoci chiaro, gestire i figli e portare avanti nel contempo il lavoro non è certo facile.

Niente paura in quanto, da diversi anni ormai, a Milano è pieno di ludoteche aperte anche durante le vacanze di Natale. Come non citare poi i servizi di Tagesmutter, una sorta di via di mezzo tra il micro nido e la tata di fiducia?

Ristoratori

I ristoratori sono in prima fila quando si parla di aperture durante le vacanze di Natale a Milano! Chi immagina il capoluogo meneghino come il regno dei locali costosi che durante il periodo natalizio diventano ancora più inaccessibili può cambiare idea!

Basta ingegnarsi un po’ e esplorare gli indirizzi sui Navigli, zona ricca di piccole e caratteristiche osterie, per rendersi conto che a Milano è possibile mangiare bene a prezzo onesto anche sotto le feste e sì, pure passare fuori casa la sera di Capodanno.