Quali sono le applicazioni più celebri da scaricare?

Il mondo delle applicazioni è particolarmente redditizio, sia per quanto riguarda i download che avvengono da parte degli utenti, sia per ciò che concerne quelle app che vengono vendute a pochi euro e che, date le loro funzionalità, vengono comunque scaricate da parte degli utenti stessi.

Se si vuole andare oltre le classiche funzionalità che sono offerte da ogni smartphone, come le telefonate, le app di messaggistica o i social (come Facebook, Whatsapp o Instagram) che sono conosciuti da tutti, esistono numerose applicazioni che permettono a tutti gli utenti di poter godere della massima esperienza possibile su uno smartphone, che sia dato dal divertimento o semplicemente da un’ottima resa delle potenzialità dell’app. Ecco quali sono le applicazioni più celebri – e migliori – da scaricare sul proprio smarphone.

Applicazioni della Supercell

Se ci si vuole divertire attraverso dei giochi che siano in grado di fornire tutto il possibile per un gioco di grande livello, non si può far altro che riferirsi alle applicazioni della Supercell. La casa di produzione dei tre più grandi giochi che abbiano avuto successo sugli store Android e iOS – Clash Royale, Clash Of Clans e Brawl Stars – è riuscita a creare un qualcosa di incredibilmente importante e amato dagli utenti, nonostante le dinamiche di gioco siano potenzialmente le stesse su tutti e tre i giochi.

Si parla, essenzialmente, di tre titoli che si assomigliano tra loro per dinamiche di gioco, finalità, modalità che garantiscono l’ottenimento di punti, gemme, monete o altre forme di valuta per farming, estetica e suoni. Ovviamente, si tratta di una mossa incredibilmente azzeccata, che ha garantito tutto il grande successo dei giochi e che ancora oggi vede migliaia, addirittura milioni, di utenti far riferimento ai tre giochi della Supercell se ci si vuole divertire.

Con Clash Of Clans si gioca al primo grande titolo della piattaforma, adattato alle regole del villaggio da costruire e tenere in piedi ma con l’importante componente di guerre tra giocatori e clan, il che rende necessaria la creazione di un esercito che sia in grado di supportare attacchi e difendere le mura alleate. La stessa dinamica di guerra, e anche gran parte dei personaggi, la si ritrova anche in Clash Royale, dove il gioco è però più incentrato sulla scalata di arene, sull’ottenimento di coppe e sul potenziamento dei propri avatar da utilizzare in combattimento.

L’ultimo grande titolo della Supercell, Brawl Stars, è invece un insieme di tante modalità di gioco, che riprendono molto dai grandi successi della casa di produzione ma che – allo stesso tempo – aggiungono particolari di grande e importante livello, come il battle royale (divenuto molto celebre con Fortnite e presente attraverso l’espediente della sopravvivenza), il calcio e la presenza di robot nemici che in alcune modalità rappresentano i “boss” da fronteggiare per l’ottenimento di stelle o punti validi per ottenere personaggi, potenziamenti e tanto altro ancora. Insomma, qualunque sia il titolo che si sceglie, non si resterà affatto delusi e giocare sarà assolutamente un piacere.

Slotomania

Gli amanti dei casinò online e del gioco d’azzardo ricercano spesso delle piattaforme che siano in grado di supportare o assecondare il proprio divertimento, spesso anche gratuite. In effetti, il freno che talvolta può essere imposto alla propria voglia di giocare è la mancanza di denaro per la realizzazione di un conto online o la mancata volontà di realizzare un conto che possa mettere a rischio il proprio denaro.

Perchè, in questi casi, si dovrebbe rinunciare a giocare semplicemente per l’ostacolo monetario? Il divertimento e il brio del gioco d’azzardo non va negato nonostante possano esistere degli impedimenti, ed è per questo motivo che esistono delle piattaforme online o delle applicazioni che possono replicare la divertente esperienza dei casinò online in modo completamente gratuito.

Un esempio importante, in tal senso, è rappresentato da https://www.jackpot.it/, utilizzabile sia sotto forma di piattaforma online, sia attraverso un’applicazione specifica che è molto più semplice dinamica da utilizzare. Su Jackpot.it si può sperimentare un gran numero di slot machine, tra i giochi preferiti all’interno di un casinò o di un casinò online, dove stabilire la propria puntata, le linee a cui fare riferimento, il budget da stanziare per ogni slot machine e tanto altro ancora, avendo addirittura la possibilità di un jackpot giornaliero e tanto altro ancora.

Un ruolo abbastanza analogo e tanto apprezzato dagli utenti è ricoperto da Slotomania, un’applicazione che offre tutte le possibili slot machine presenti nel mercato dei casinò fisici o online. Attraverso una pregevole cura di tutti i possibili dettagli estetici, giocare alle slot machine non è mai stato così divertente, e per gli amanti del gioco d’azzardo le sopraccitate applicazioni saranno un ottimo punto di riferimento.

Candy Crush Saga

Con quest’ultima applicazione entriamo in un campo di quasi immortalità, che rappresenta il grandissimo successo delle piattaforme online e degli store. Per quanto Candy Crush Saga si basi su una dinamica di gioco conosciutissima e sperimentata da tutti anche in passato, è riuscita ad ottenere un successo incredibile, in ogni fascia di età e non escludendo target di nessun tipo.

Scopo del gioco? Semplicissimo: associare tre o più caselle di uguale colore, forma o composizione per liberare una riga, sbloccare potenziamenti o tanto altro ancora. Se Candy Crush Saga dovesse essere il tipo di gioco preferito, ne esistono altri – come Homescapes o Gardenscapes – che, avendo una dinamica di gioco simile, vi associano anche la costruzione di una storia attraverso il protagonista. Insomma, ci si potrà divertire in tutti i modi attraverso queste app che, non a caso, hanno fatto la storia.