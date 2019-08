Quando rivolgersi a un compro oro e come scegliere il migliore

Basta fare un giro per le strade delle grandi città per accorgersi che i compro oro sono tantissimi. Questi esercizi, negli ultimi anni, hanno visto crescere notevolmente il loro numero. Da cosa dipende il loro successo? Ci sono motivi che vanno ben oltre la crisi che, dal 2008 e per diversi anni a seguire, ha creato notevole difficoltà economiche. Vediamoli assieme, cercando di capire come mai le persone si rivolgono ai compro oro.

Aumento naturale e rassodante, Pagamento alla consegna GRATIS

I ricordi delle relazioni passate

Nel mondo odierno, caratterizzato da un’iperconnessione che rende tutto un eterno presente, è sempre più difficile chiudere definitivamente dietro le spalle le porte di una relazione finita. Molto spesso, non potendo cancellare anni e anni di contenuti sui social, c’è chi decide di fare questo passo eliminando i ricordi concreti, tra i quali si trovano anche i preziosi regalati dall’ex partner.

I gioielli della nonna

Alzi la mano chi non ha mai avuto a che fare con i gioielli della nonna che compaiono da un giorno all’altro dai meandri dei cassetti! In questi frangenti, anche se i ricordi possono essere carichi di affetto, non è sempre possibile tenere tutto (lo spazio è limitato e la moda, come ben si sa, fa corsi e ricorsi ma comunque cambia). Per tale motivo, molte persone scelgono di rivolgersi a un compro oro.

Quell’orecchino spaiato che non trova pace

Al giorno d’oggi, circondati come siamo da oggetti (tra i quali possiamo annoverare anche i preziosi), dobbiamo spesso fare i conti con smarrimenti spesso difficili da spiegare. A molte persone capita spesso di avere a che fare con orecchini spaiati che fino a qualche tempo prima erano “serenamente accoppiati”. In questi frangenti, quando risulta difficile trovare un artigiano in grado di creare un copia del gioiello, rivolgersi a un compro oro è la scelta che vine fatta da tanti.

Da queste poche righe, è chiaro che i clienti di questi esercizi non sono per forza persone in difficoltà economica. Sono infatti diversi i motivi che possono spingere qualcuno a rivolgersi a un compro oro. Detto questo, vediamo assieme qualche consiglio per scegliere la realtà migliore possibile.

Le consulenze

Quando si parla di compro oro, è importante ricordare che, di sovente, si sceglie di rivolgersi a questi esercizi per una consulenza e successiva valutazione su monete che si hanno in casa. Giusto per fare un esempio, ricordiamo le care vecchie lire. Spesso sparse nei cassetti, possono rivelarsi delle piccole fortune dal grande valore!

Come scegliere un compro oro

Parliamoci chiaro: anche se ci si rivolge a un compro oro per vendere l’orecchino spaiato che non si sa più come mettere, è importante scegliere con attenzione l’esercizio a cui fare riferimento. Tra i consigli migliori da considerare è presente il fatto di considerare la presenza delle bilance a vista.

Le nostre città, ribadiamo, sono davvero ricche di offerta. Basta fare un giro per le strade della capitale, che pullulano, a prescindere dalla zona, di compro oro di diversi brand (uno dei più celebri in zona San Giovanni è il compro oro Roma MVSgioielli).

In questa ampia scelta di alternative, bisogna prendere come punti di riferimento innanzitutto gli esercizi che hanno le bilance chiaramente visibili. Il peso dei preziosi deve essere infatti visionabile anche dal cliente finale.

Un altro criterio di assoluta rilevanza è la richiesta del documento. Se si entra in un compro oro – non importa se a Roma, Milano o in un’altra città – e non si riceve la richiesta di un documento di identificazione al momento della formalizzazione della vendita, è consigliabile uscire e rivolgersi da un’altra parte. Chi si comporta così, incorre nella fattispecie di rilevanza penale dell’incauto acquisto.

Proseguendo con i consigli da tenere presenti quando si sceglie un compro oro Roma e non solo, ricordiamo il fatto di diffidare di chi si promuove puntando sulle migliori quotazioni (si tratta infatti di valori in continuo aggiornamento) e l’importanza di controllare l’iscrizione al Registro degli Operatori Compro Oro, introdotto con il decreto legislativo 92/2017 e diventato formalmente attivo a settembre 2018.