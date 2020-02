Quanto costa ristrutturare una casa? Quali sono gli interventi che maggiormente incidono sulle spese che dovrai affrontare per la ristrutturazione? Sono domande che chi opera nel mercato immobiliare tiene presenti ogni giorno, per avere l’opportunità di risparmiare e per avviare lavori di ristrutturazione in linea con il budget a disposizione. Anche i costi relativi alla ristrutturazione sono importanti da tenere in considerazione nella fase della progettazione e, ancor prima, per decidere se conviene ristrutturare oppure no. Per avere un’idea sulle spese a cui puoi andare incontro in caso di ristrutturazione di un appartamento, devi affidarti sempre a dei professionisti specializzati che ti sappiano dare i giusti consigli relativamente al settore.

Quanto costa ristrutturare una casa

Ma nello specifico quanto costa ristrutturare una casa? Tutto dipende dai metri quadri, quindi dalla grandezza dell’abitazione. In media il prezzo per una ristrutturazione corrisponde a circa 300 euro al metro quadro. Ma facciamo qualche esempio, proprio per renderci conto di quanto possano essere le spese, facendo riferimento ai metri quadri di un appartamento.

Ad esempio i costi di ristrutturazione di una casa di 120 metri quadri possono corrispondere a circa 36.000 euro. Per ristrutturare una casa di 100 metri quadri potresti spendere intorno ai 30.000 euro. I costi di una ristrutturazione di una casa di circa 40 metri quadri sono inferiori, infatti possiamo definirli nella somma a partire da 12.000 euro.

Naturalmente tutto dipende anche dalla città in cui è situata l’abitazione, perché ci sono prezzi variabili anche a seconda della città di riferimento. Ma quali lavori incidono maggiormente sul prezzo? Andiamo a considerare anche questo aspetto più nei dettagli.

Quali lavori incidono di più sui costi

La ristrutturazione può essere basata su lavori piuttosto elementari, che non comportano grandi spese. Tuttavia altre volte i lavori di ristrutturazione si possono configurare come piuttosto complessi, soprattutto quando si tratta di rifare gli impianti.

Ma è proprio la tipologia di lavoro ad incidere molto sul prezzo finale, sulle spese che bisogna sostenere complessivamente. Sicuramente gli esperti mettono in evidenza che proprio gli impianti incidono sul 40% del costo finale da sostenere.

In ogni caso è sempre opportuno non risparmiare sugli impianti, in quanto questi devono essere sempre garanzia di una certa qualità e ci si deve assicurare che durino nel tempo. Per quanto riguarda gli altri lavori possiamo definire in percentuale l’incidenza sui costi. Le demolizioni, le ricostruzioni, la posa dei pavimenti e la pittura incidono rispettivamente, ciascuna di esse, per il 15% sul totale.

Inoltre considera che potresti ritenere necessario richiedere un servizio di consulenza per quanto riguarda l’arredamento e per ottimizzare i tempi di lavorazione. Tra l’altro proprio per questi servizi ci sono degli sconti e dei prezzi vantaggiosi riservati alle ditte e ai professionisti.

Inoltre ti ricordiamo la possibilità di usufruire di alcune agevolazioni fiscali, se contemporaneamente alla ristrutturazione della casa ti muovi anche nel sostenere lavori che riguardano la possibilità di risparmio energetico e di efficienza energetica dell’edificio.

Su alcuni aspetti potresti magari risparmiare, infatti per esempio a volte si può risparmiare sulla demolizione e sulla ricostruzione. Un’idea in questo senso potrebbe essere ad esempio rinunciando a cambiare il massetto, quindi si deve procedere nel senso del sovrapporre il nuovo pavimento a quello già esistente.

Su altri lavori, invece, specialmente per quanto riguarda il rifacimento degli impianti, sia quello elettrico sia quello idraulico, non ti conviene affatto contenere le spese, perché, come abbiamo già specificato, soltanto in questo modo potrai assicurarti la garanzia di una certa qualità che molte volte è sinonimo anche di sicurezza in casa. Prima di intraprendere i lavori di ristrutturazione, valuta bene tutti gli aspetti, in modo da essere consapevole dei costi da sostenere.