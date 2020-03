Rai 2, cambia il palinsesto: in onda “Italia Zona Protetta” per tutto il pomeriggio

L’emergenza Coronavirus ha condizionato l’Italia a tutti i livelli, com’era giusto che fosse. E quindi i provvedimenti presi in merito alla diffusione del contagio non sono solamente relativi all’ambito sanitario (che pur resta chiaramente quello principale) ma sono diffusi davvero ad ogni livello. Non ultimo, quello mediatico. I canali di informazione sono infatti chiamati in questi giorni a cambiare, anche radicalmente, i propri palinsesti di modo da trasmettere programmi che possano essere più utili e costruttivi per i cittadini.

L’informazione e la cultura per i cittadini

Per quale motivo? In primo luogo per una questione di doverosa morale, vista la situazione in cui versa il paese. In secundis, poichè come dichiarato ieri sera dal presidente del consiglio Conte, l’Italia è tutta “zona a rischio”. Niente più “zone rosse” e province chiuse: i cittadini di tutto lo Stivale, fatte alcune eccezioni che devono essere certificate, devono restare chiusi in casa.

Chiaro è quindi che trasmettere qualcosa di culturale in una situazione come questa sia un grande giovamento a livello informativo per tutta la nazione, poichè i numeri degli ascolti nelle settimane a venire non potranno che essere in crescita. Ed ecco perchè già nella giornata di oggi sono stati modificati alcuni palinsesti dei principali canali televisivi, con una maggiore attenzione dedicata alla situazione del Coronavirus.

Rai 2: le modifiche al palinsesto odierno

Tra tutti, Rai 2 è stato uno dei canali che ha subito più modifiche in relazione a questa emergenza sanitaria. Questo pomeriggio non è infatti andato in onda, come al solito, “Detto Fatto” di Bianca Guaccero ma al suo posto ha avuto luogo il documentario “La Caccia – La sfida più ardua”.

La modifica principale però è stata quella successiva, a partire dalle 15.00, quando è stato (ed è tuttora) trasmesso uno speciale del Tg2 lungo tutto il pomeriggio, dedicato puramente alla situazione del virus sul territorio italiano. Il programma, chiamato “Italia Zona Protetta” e condotto in studio da Luca Salerno, si propone quindi di tenere compagnia agli italiani ma fornendo loro costanti informazioni e aggiornamenti. Tanti anche i collegamenti in diretta con Francesco Vairo direttamente dall’Ospedale Spallanzani di Roma e quelli con altri inviati in diverse città italiane.