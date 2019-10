Realizzare un sito web di qualità e professionale: ecco i migliori consigli da seguire

Spesso e volentieri, tante aziende hanno la necessità di creare un sito web professionale, ma non sanno a chi affidare tale compito che, tra l’altro, è molto più delicato di quanto si possa pensare. Sì, perché il sito web diventa una vera e propria vetrina per tutti quei prodotti che vengono realizzati e poi lanciati in commercio da parte dell’azienda.

La scelta su chi affidarsi per creare un sito web aziendale, di conseguenza, si prospetta complessa e tortuosa. Non è difficile trovarsi di fronte a delle vere e proprie fregature e i dati parlano chiaro: il numero di aziende che non si è mostrato soddisfatto dopo aver affidato il lavoro relativo alla gestione del proprio sito ad una web agency è molto alto.

Occhio a quale web agency scegliere

Tra i principali problemi che sono stati riscontrati troviamo il fatto di sviluppare un sito web di bassa qualità, che risulta estremamente complicato da aggiornare, oppure che è impossibile da trovare all’interno dei motori di ricerca. Capita anche di spendere cifre altissime per avere in cambio un servizio, in effetti, davvero scadente.

Ecco spiegato il motivo per cui, prima di affidare un lavoro così impegnativo ad una web agency e prima di sborsare il proprio investimento, è bene indagare sul livello di professionalità e serietà che caratterizza la web agency. A volte, però, basta davvero un minimo di diligenza e attenzione per trovare qualcuno a cui affidare la realizzazione siti internet a Roma.

La prima cosa da fare, quindi, per valutare se una web agency possa essere davvero affidabile o meno, è quella di prestare la massima attenzione al suo portfolio. Se la prima richiesta di mostrarvi gran parte dei lavori che sono stati portati a termine in precedenza non dovesse essere soddisfatta, allora vi siete già dati una fondamentale risposta.

Analizzare in maniera approfondita il portfolio di una web agency può tornare estremamente utile per capire la qualità dei lavori che sono stati effettuati in precedenza, ma anche quali sono stile e modo di lavorare che vengono seguiti. Uno dei migliori consigli da seguire è quello di ricerca sempre la semplicità in ogni progetto che vi viene sottoposto. Se siete di fronte a qualcuno che vi riempie solo di paroloni e grandi dettagli tecnici, allora è meglio evitare e starne alla larga.

Attenzione ai costi di gestione

Il secondo passo è quello di concordare insieme sia i tempi di realizzazione del sito web che tutti i vari costi di gestione. Si tratta di un aspetto molto importante, che non può essere assolutamente posticipato. Tempi, ma anche costi. Nel caso in cui la web agency proponga dei costi di gestione annui, una domanda interessante dovrebbe avere come fine la conoscenza degli aspetti che sono compresi.

Nel caso in cui vi venga detto che solamente dominio e server hanno un prezzo che oltrepassa il muro dei 200 euro all’anno, allora conviene stare alla larga, a patto che non si prevedano migliaia di visite ogni giorno. Se, inoltre, viene garantito anche l’update del portale e dei relativi contenuti, allora è buona norma fissare in via anticipata la quantità di interventi da effettuare.

Non dimenticate mai come il sito debba essere sempre molto dinamico e il cliente deve poterlo aggiornare in ogni momento, quantomeno per provvedere all’inserimento di notizie o per cambiare i contenuti che già esistono. Per creare dei contenuti di maggior qualità si consiglia di affidarsi a qualcuno che lo faccia di professione, ma solo se ci sia un valido e completo progetto alle spalle.