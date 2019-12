SEO: 5 consigli per migliorare il posizionamento sui motori di ricerca

Se vuoi un buon posizionamento nei motori di ricerca, allora devi prendere sul serio la SEO.

Esistono diverse cose che puoi fare per ottimizzare la SEO del tuo sito web, ma se sei agli inizi, in questo articolo imparerai 5 punti chiave per scalare le SERP dei motori di ricerca.

Aggiorna il tuo host

Per un sito italiano, ti consigliamo di scegliere un hosting provider italiano.

Quale scegliere?

Dipende.

Devi capire bene cosa ti serve e fare le tue ricerche. Comincia dando un’occhiata alla classifica dei migliori hosting italiani di WebsitePlanet.

I vantaggi sono molteplici, a partire dalla garanzia di un’assistenza clienti in italiano e prestazioni migliori, grazie alla presenza dei server in Italia e quindi più vicini alla tua audience.

E a proposito di performance …

Rendi il tuo sito più veloce

La velocità per sito web è da sempre importante. Avere un sito web lento avrà un impatto negativo sull’indicizzaziione e sulla qualità percepita dall’utente. Non per niente, la velocità della pagina è un fattore riconosciuto ai fini della SEO.

Innanzitutto, devi avere un’idea del rendimento effettivo del tuo sito. Apri uno strumento come GTMetrix e immetti l’URL del tuo siti. Potrai così controllare diversi parametri e vedere cosa devi migliorare.

Cerca le parole chiave

La ricerca delle parole chiave migliorerà o distruggerà la tua strategia SEO.

Perché devi sempre cercare le giuste parole chiave:

Ti aiuta a pianificare dei contenuti che i tuoi visitatori stanno effettivamente cercando.

Sviluppa una migliore comprensione delle esigenze del tuo mercato.

Ti aiuta a tenere sotto controllo il successo di tutto ciò che scrivi.

Genera traffico prezioso per il tuo sito.

Esistono numerosi strumenti che ti aiuteranno nella ricerca di parole chiave, ma dovresti anche sceglierne anche uno per tenere traccia del posizionamento delle parole chiave.

Sebbene sia possibile scrivere più post solo sulla ricerca di parole chiave, i principi di base sono i seguenti:

Crea un elenco di parole chiave correlate al tuo argomento.

Inseriscile in tool per la ricerca, per scoprire le parole chiave che ricevono un volume decente di traffico e hanno una concorrenza inferiore.

Ricerca i concorrenti per vedere quali parole chiave generano il maggior traffico.

Scopri quale di queste parole ha una concorrenza abbastanza bassa in cui puoi competere.

Crea contenuti di alta qualità

Google ama i contenuti di alta qualità. Dai un’occhiata ai primi 10 risultati per una determinata parola chiave e scoprirai che il contenuto soddisfa due requisiti:

È generalmente più lungo e di maggiore qualità.

Risponde all’intento di ricerca dell’utente.

I contenuti lunghi e ben scritti sono fantastici. Ma potresti non sapere quale sia l’intento di ricerca, ovvero l’intenzione dietro la parola chiave inserita dall’utente su Google.

Quando crei un qualsiasi tipo di contenuto, dovresti ricercare ciò che si sta attualmente classificando nella top 10 e cercare di capire il perché di tale ranking. A volte, il contenuto verrà classificato in base alla forza del solo dominio. Ma, se ogni sito ha una simile autorità, il contenuto stesso sarà il fattore di differenziazione.

Per avere una migliore prospettiva della parola chiave e di cosa cercano gli utenti, poniti le seguenti domande:

L’utente sta cercando informazioni o contenuti del prodotto?

Sta cercando qualcosa di approfondito? O una breve lettura?

Perché tali pagine si sono classificate?

Quale stile di contenuto è più appropriato per questa parola chiave?

Con una migliore comprensione della parola chiave, delle pagine che si posizionano bene e di ciò che l’utente desidera, sarai pronto per creare un contenuto epico.

Studi recenti hanno scoperto che i contenuti più lunghi ottengono più condivisioni sui social e backlink, il che significa un miglior posizionamento.

Ma questo non significa che devi riempire i tuoi contenuti di parole non necessarie per raggiungere i tuoi obiettivi.

Devi, invece, concentrarti sul motivo per cui l’utente sta cercando quella parola chiave. Quindi, rispondi all’obiettivo di quella parola chiave nel modo più completo e utile possibile, che in alcuni casi potrebbe significare scrivere meno parole.

Monitora il tuo profilo di backlink

Monitorando il tuo profilo backlink sarai in grado di vedere se i tuoi sforzi SEO fuori sede stanno migliorando. I backlink sono uno dei fattori di classificazione più importanti, quindi è qualcosa che vorrai controllare frequentemente.

Vedere una tendenza al rialzo del numero di siti che ti raccomandano nel tempo è una buona cosa. Ma ricorda che non è solo la quantità di backlink che conta, ma è anche la qualità e la pertinenza di questi link.

Più siti autorevoli e pertinenti si collegano a te, meglio è.

Esistono molti strumenti sia gratuiti che a pagamento che ti aiuteranno a monitorare i tuoi backlink. Più o meno tutti forniscono una suddivisione dettagliata del numero di siti che ti collegano, la qualità di questi siti, il numero di domini di riferimento e molto altro. Costa, ma i dati che otterrai saranno preziosi.

Conclusioni

Spero che il post sopra sia stato utile per darti un ottimo posto per iniziare a ottimizzare il tuo sito.

Infine, ricorda che la SEO è un impegno a lungo termine. Maggiore è lo sforzo che dedichi alla SEO, più risultati vedrai, ma ci vorrà tempo.

Per approfondire: rivolgersi ad un esperto seo o acquistare un corso fai da te?