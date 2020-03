Shopping online, è boom in qualsiasi settore

Una vera e propria passione, che sta coinvolgendo un numero di italiani sempre più alto: stiamo facendo riferimento agli acquisti online, che stanno aumentando sempre di più. Si tratta di acquisti di prodotti e servizi che vengono portati a termine senza nemmeno doversi muovere fisicamente dal posto in cui si trova, che sia casa o ufficio, affidandosi a negozi virtuali.

Sono più di uno su cinque i consumatori in Italia che fanno acquisti mediante il proprio smartphone almeno una volta alla settimana. Una percentuale che è cresciuta in modo impressionante nel corso degli ultimi anni. È sufficiente confrontare tali dati con quelli che risalgono al 2015, ad esempio, dove solamente il 14% dei consumatori italiani comprava mediante smartphone una volta ogni sette giorni.

Ebbene, il 19%, invece, compra dei prodotti o servizi utilizzando un tablet: anche in questo caso, la percentuale rispetto a quella del 2015 è salita notevolmente, visto che cinque anni fa si aggirava solamente intorno al 12%. Chi compra sul web da computer? Siamo arrivati a toccare il 32%, rispetto al 24% che venne registrato nel 2015.

Lo shopping online ai tempi del Coronavirus

In questo momento di emergenza sanitaria, è chiaro che lo shopping online sta diventando una delle poche cose possibili. Anche chi ama meno la tecnologia ha certamente compreso come internet rappresenti il solo strumento valido e utilizzabile in questo momento, per ovviare alle numerose complicazioni legate alla quotidianità in quarantena.

Se da diversi anni lo shopping online è entrato a far parte delle abitudini delle persone, in questo momento è diventato una vera e propria necessità. Spesso, però, di necessità si fa virtù, ed ecco che gli acquisti possono anche portare in dote tanti vantaggi, visto che online si possono trovare numerosi prodotti ad un prezzo scontato, molto di più rispetto a quanto sono proposti nei vari negozi o supermercati.

Attenzione, però, alle trappole: infatti, sul web ci sono tante piattaforme che non sono affatto sicure, ma che rappresentano un vero e proprio tranello per gli utenti, spingendoli a fare acquisti per poi rubare loro credenziali e dati bancari. Quindi, sempre meglio fare acquisti da portali che siano conosciuti e affidabili e che tali aspetti siano facilmente verificabili.

Il passo successivo è quello di verificare la disponibilità dei prodotti in offerta e di monitorare continuamente le varie offerte, in modo tale da non farsi sfuggire nemmeno un’occasione d’oro. La volontà di cercare e ricercare, esplorando il web il più possibile, spesso e volentieri fa la differenza e permette di trovare delle piattaforme che offrono il prodotto desiderato ad un prezzo veramente conveniente. Per non dimenticare anche come, nel corso degli ultimi anni, le piattaforme online propongano davvero qualsiasi tipo di materiale e di prodotto.

Piattaforme online anche nel settore edile

Qualsiasi tipo di attività e di settore sta conoscendo le potenzialità e i vantaggi derivanti dall’offrire prodotti e servizi direttamente su una piattaforma online. Gli eCommerce stanno crescendo notevolmente anche in questo ambito e, ormai, capita sempre più di frequente di affidarsi a shop online come Einside.it che fornisce materiali edili, ma anche molto altro.

Su questa piattaforma, infatti, c’è la possibilità di trovare gran parte dei materiali che possono servire ad un professionista del settore edile, tra comignoli per tetto, canne fumarie, sistemi di drenaggio acqua, tubi pozzetti, forni a legno, cartongesso e accessori. Insomma, ogni tipo di prodotto che viene spedito in tutta Italia: oltre mille prodotti con un risparmio medio che si aggira intorno al 30% sul prezzo normale di acquisto. Una piattaforma molto facile da usare anche per chi ha una ridotta esperienza con l’uso del computer, dato che la divisione per categoria è decisamente intuitiva.