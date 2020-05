Silvia Romano è stata liberata: le dichiarazioni di Giuseppe Conte su Twitter

Attraverso un post su Twitter, Giuseppe Conte ha dichiarato che Silvia Romano è stata liberata, lasciando delle dichiarazioni di grande valore e che hanno scosso l’opinione pubblica italiana in modo assolutamente importante. Il Presidente del Consiglio Giuseppe Conte si è affidato ai suoi social network per dichiarare che la ragazza, che era stata rapita a 18 mesi fa in Africa, è stata finalmente liberata, aspettandola in Italia. Ovviamente, le dichiarazioni hanno subito fatto il giro del web, incontrando il parere e le specifiche dichiarazioni di tutti i giornali, che hanno cercato di raccogliere elementi più nel dettaglio riguardo alla liberazione della ragazza che era stata rapita in Africa. Tra questi elementi non mancano le dichiarazioni del padre di Silvia Romano, il quale si è detto incredibilmente scosso e non ha voluto lasciare dichiarazioni specifiche in merito. Ovviamente il tutto ha bisogno di un successivo aggiornamento relativo al ritorno di Silvia Romano in Italia.

Il rapimento di Silvia Romano il 19 novembre 2018 in Africa

Come la cronaca ha portato a dimostrare a conoscere attraverso i mesi, Silvia Romano è una volontaria di origini milanesi che è stata rapita il 19 novembre del 2018, quando aveva solo 23 anni, nel villaggio di Chakama, nel sud del Kenya. La ragazza si trovava all’interno del villaggio per conto di una ONLUS italiana, ed è stata rapita facendo sì che le autorità italiane, tra cui i Carabinieri e la Guardia di Finanza, si attivassero per liberare la ragazza di origini milanesi.

La collaborazione tra le autorità italiane e quelle kenyane ha incontrato diverse difficoltà, che riguardavano essenzialmente la ricostruzione della dinamica del rapimento che, probabilmente, è stato compiuto da un gruppo di criminali comuni non ben identificati. Il tutto è stato reso ancora più complicato dal fatto che, sempre nel 2018, la donna è stata ceduta dai primi criminali ad un’altra banda di rapinatori, i cui spostamenti sono stati tutt’altro che segnalati da parte delle autorità keniane e i risultati scarsi. Per questo motivo, per oltre un anno e mezzo non è stato possibile rintracciare la figura della attivista italiana, fino a quando i giornali italiani hanno riportato delle indiscrezioni secondo le quali Silvia Romano era ancora in vita, ma tenuta prigioniera da un gruppo islamista attraverso una nuova e successiva collaborazione grazie alle autorità italiane è stato possibile giungere alla liberazione della donna che molto presto farà ritorno in Italia.

Silvia Romano è stata liberata

Attraverso un’operazione che non è stata assolutamente anticipata dai giornali o da altre autorità politiche italiane, Silvia Romano è stata liberata. L’annuncio è arrivato direttamente da parte del premier Conte, su Twitter, che con poche ma significative parole, intorno alle 17, ha ringraziato tutti coloro che si sono attivati nell’intelligence esterna per la liberazione di Silvia Romano. Da quel momento in poi è stato difficile ritrovare altre informazioni utili e relative al ritrovamento e alla liberazione della ragazza italiana di origini milanesi.

Il padre della ragazza, Enzo Romano, contattato dall’ANSA, ha rilasciato semplici dichiarazioni, all’interno delle quali ha spiegato di non avere ancora ricevuto la notizia ufficiale da uno dei suoi referenti; per questo motivo, l’uomo ha deciso di non esporsi in dichiarazioni, in un momento assolutamente delicato, finché non avrà la certezza di avere con sé la ragazza. Di seguito sono riportate le parole del Premier Conte: “Silvia Romano è stata liberata! Ringrazio le donne e gli uomini dei servizi di intelligence esterna. Silvia, ti aspettiamo in Italia!” Quanto alle parole di Enzo Romano: «Lasciatemi respirare, devo reggere l’urto. Finché non sento la voce di mia figlia per me non è vero al 100%».