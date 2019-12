Soluzioni decorative per intrattenimento e eventi per il Natale

Ormai il Natale è alle porte e come ogni anno nelle città si vedono oggetti e soluzioni decorative di ogni tipo per abbellire e rendere più luminose e adeguate alle festività le strade, i negozi e gli eventi relativi al Natale.

Oltre alle classiche luminarie e decorazioni che si vedono nelle città e gli alberi di natale che si trovano nelle piazze e nei negozi, vi sono anche tante altre tipologie di prodotti che possono essere utilizzati: una di quelle che negli ultimi anni viene più utilizzata e di grande successo sono gli omini gonfiabili fatti a babbo natale o gli sky dancer realizzati a tema per il natale.

Gli sky dancer sono dei pupazzi gonfiabili che hanno la particolarità di muoversi grazie al vento e che vengono retroilluminati: possono essere personalizzati per forme e dimensioni e anche con loghi e brand pubblicitari inseriti su di essi. Anche gli omini gonfiabili che rappresentano babbo natale o i pupazzi di neve sono soluzioni ottimali per arredare il giardino così come un negozio o per eventi di varie tipologie.

Sempre nell’ambito delle strutture gonfiabili ultimamente vengono molto utilizzate delle palle di Natale a grandezza naturale che ricreano atmosfere natalizie all’interno e dove possono entrare delle persone per fare foto: questa tipologia di struttura viene molto utilizzata per eventi realizzati all’interno dei centri commerciali o outlet soprattutto per il fatto che necessita di spazi piuttosto ampi per essere installata.

Molto d’impatto e di grande successo sono anche soprattutto per i giardini delle strutture illuminate che riproducono la slitta di babbo natale con le renne (e lo stesso babbo natale): chiaramente si tratta di strutture che hanno costi piuttosto elevati e che possono essere installate in giardini di case o ville di grandi dimensioni.

Creati sempre con delle strutture illuminate, e ideale per le piazze o i giardini, sono anche dei gazebo molto scenici sotto cui si può stare e dove possono anche essere inseriti dei banchetti dove fornire informazioni ai turisti o aree di ristorazione. Queste soluzioni vengono anche utilizzate, insieme ad altri elementi, per creare delle sorta di foreste natalizie.

Per quanto riguarda invece le strade si ricorre sempre di più all’utilizzo di stelle di grandi dimensioni che richiamano perfettamente lo stile del Natale e che illuminano le vie dando un’aria di festa alle città dove vengono installate.

Chiaramente ogni anno nascono nuove soluzioni che vengono utilizzate da aziende, comuni, negozi e privati per creare un clima di festa e che renda il Natale sempre più bello e contribuiscano a far sentire la gente bene e allegra durante questo periodo di festa. Anche i privati stessi infatti ,addobbando le loro case all’interno e all’esterno, contribuiscono a creare questo clima natalizio e a rendere il Natale speciale: chiaramente, per tutti gli attori coinvolti, bisogna sempre prestare attenzione al budget e cercare di conciliarlo con le altre spese che in questo periodo dell’anno diventano sempre più importanti.