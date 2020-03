Spesa online Bologna e provincia: attività con consegna a domicilio

Anche Bologna risponde all’emergenza Coronavirus con una serie di attività che sono messe a disposizione dei cittadini, grazie alla spesa online che è possibile realizzare o a tutte le consegne a domicilio che sono garantite dai commercianti. Di seguito, sono indicate tutte le attività per spesa online Bologna e provincia.

Attività BOLOGNA con consegna a domicilio

Le attività di consegna a domicilio presenti a Bologna, e ricercabili nel sito di Ascom Bologna, sono le seguenti.

NUCCI RENATO

via Grimaldi 5/c Bologna

051 550328

via Gramsci 149 Castel Maggiore

347 2316427

Via Marco Emilio Lepido, 66/5 Bologna

051 404008

Via cadriano 27/2 Bologna

051 500284

SABO SALUMERIA BOLOGNA

Via San Mamolo 31

051 0082463

Via Zanardi 4/b

051 551710

375 6320649

Via Valle Del Samoggia, 740 – Castello Di Serravalle (Valsamoggia)

051 0096018

Via Sant’apollinare, 1222 – Castello di Serravalle

051 6705489

Via Provinciale, 338 – Crespellano (Valsamoggia)

051 6702276

Via Togliatti, 15 – Crespellano (Valsamoggia)

051 6722280

Via Savigno, 5 – Bologna

051 6231584

Via Mazzini 49/A – Bologna

051 398942

328 2797216

Via Garibaldi 14/D Minerbio

051 878530

345 6373222

Via San Donato 76 Granarolo

051 760234

347 2532650

Via Clavature, 12 – Bologna

051 0828070

Via Bertocchi, 1 – Bologna

051 567569

393 9496798

Via Gramsci 211 Castel Maggiore

051 714574

333 9610604

Via Di Corticella 54

051 356454

Via San Mamolo 14/C – Bologna

342 3164788

335 365924

Via Altabella 3/B

051 266656

335 7433627

Via Mascarella 4/B – Bologna

051 265416

Via Saragozza 105

051 6446394

Via Leandro Alberti 97 – Bologna

051 0973035

Via Sant’isaia 27a

051 333285

Via Battindarno 139/C

051 569056

Via Murri, 154 B – Bologna

051 441214

Via G. Garibaldi 1

051 330363

Via Mascarella 4/B – Bologna

051 265416

Viale P. Pietramellara 20/Ab

051 246603

Via G. Dozza, 36 – Zola Predosa

051 6771533

Via Grazia Deledda 26

051 510204

Via Risorgimento, 181/D – Zola Predosa

051 750202

Via Giovanni XXIII, 10 – Silla

0534 30027

333 6835176

Via Libertà,4 – Savigno (Valsamoggia)

051 6708065

Via Porrettana 385/2 Casalecchio di Reno

051 5871874

320 4908193

Via Roma, 13 – San Venanzio Di Galliera

051 812523

Via Goito, 9/b

051 268585

Via Alessandro Tiarini 16/Cde

051 357620

Via Matteotti 223/225 – San Pietro In Casale

051810399

Via Sant’apollinare 1357 Castello Di Serravalle

349 3864395

Via Sant’apollinare 368 Castello Di Serravalle

051 6704907

Via Marconi 20 Castello Di Serravalle

334 5883364

Via Gramsci 77 Castel Maggiore

051 711105

Via Mahatma Gandhi, 12 – San Marino Di Bentivoglio

0513178843

Via Roma 9/A Zola Predosa

051 753200

Via Bologna 110 San Giovanni In Persiceto

051 4129560

Viale Della Costituzione 22 Monteveglio (Valsamoggia)

051 6701247

Via G.C. Croce, 19 – San Giovanni In Persiceto

051821180

Piazza Del Popolo, 2 – San Giovanni In Persiceto

051821132

Via Ca’ Di Sotto,6 – Porretta Terme

3298609387

Via Edera 20, Ponticella – San Lazzaro Di Savena

051476863

P.zza Giovanni XXIII 30 Castel San Pietro Terme

051 944943

Via Nazionale 165/A – Pianoro

3459751375

Via Riga 1115 Bevilacqua

051 900344

340 8693708

Via Di Vagno,1 – Monteveglio (Valsamoggia)

3481524502

051 960334

Via Circonvallazione Nord 70 Bazzano

051 832991

328 1926285

Via Ca’ Dei Grassi,10 – Monghidoro

051 6553174

Via Passo Pecore, 695 – Medicina

Via Borgo Romano 8 Bazzano

051 831251

Via Porrettana Nord, 5 – Marzabotto

051 932343

3331648310

Via Mazzini 81

0534 22025

Via Roma 31, Loiano

051 6544720

Piazza Della Libertà 47

0534 872169

349 1178572

Via Dante Alighieri 1, Galliera

051 6630298

Via delle Lame 59

051 0567022

392 5307553

Via Nasica 4/6, Castenaso

051 788420

Via Nosadella 5

051 332138

Via di Corticella 22

051 0035274

Via Bagni Di Mario 1

333 3882255

Via Ferrarese 160/2

051 325556

Via Tiarini 4

051 356350

Via Pontevecchio 19/B-C

051 549010

Via Alessandro Tiarini 4

051 356350

Via Luigi Serra 1

347 1977300

Via di Corticella 62

051 355905

Via Albani 15

051 358243

Viale XII Giugno 2

051 9917711

Via Francesco Petrarca 13

339 6844440

Via Saragozza 25/A

051 331133

Via Delle Lame 160

051 521170

Via 21 Aprile 1945, 20 Bcd

333 9726444

Via Di Corticella 62

051 355905

Via Del Borgo Di S. Pietro 59

051 242417

335 7091735

Via Saragozza 225

051 19986697

Via Santo Stefano 53/A

051 236309

329 2111582

Via Saragozza 89/A

051 6142006

346 0457765

Via F. Zanardi 83/A

051 6343295

339 3039180

Via Galliera 27

051 223754

339 3111582

Via Mascarella 41

051 243843

Via Carlo Cignani 66/2

051 4852378

Via Pescherie Vecchie 8

051 231529

Via Matteotti 6g

051 357243

via Oberdan 16

051 233692

339 3341026

via Mazzini 19

051 830542

via Castiglione, 7F

0514980910

via di Corticella 62/d

348 0009552

051 358252

via di Saliceto 7

320 4854495

via di Saliceto 7 320 4854495 AL FRUTAROL – FRUTTA E VERDURA

via Saragozza 95/a

051 6446634

Mercato di Vittorio Veneto

Il primo tra i mercatini impegnati alla consegna a domicilio nella città di Bologna è quello di Vittorio Veneto, con un costo di consegna che può raggiungere al massimo i due euro, da spendere anche per permettere la salvaguardia e la protezione dei lavoratori. Le attività previste sono:

Claudio Regnani, verdure e latticini: tel. 348 5172383

Silvia, ortofrutta: tel. 340 7951786

Frutta secca chiamare Luca: tel. 340 3911412.

Formaggi e latticini, Gabriella: tel. 348 395 4069

Mercato Albani

Le attività di consegna a domicilio sono attive anche nel Mercato Albani. Le attività impegnate sono le seguenti:

Salumeria Formaggeria dalla Didi: 339 6175370 (consegna gratuita con spesa sopra i 25 euro)

La bottega di Billi, macelleria/gastronomia: 051 353990 (consegna gratuita con spesa sopra i 25 euro)

Pescheria&friggitoria da Rino: 339 8911440 (consegna gratuita con spesa superiore ai 25 euro)

Daniele e Fabio ortofrutta: 339 7728347

Salumeria La Fattoria di Andrea: 338 5309330

Caseificio Morandi formaggi artigianali: 349 3424124

Mercato Cirenaica

Il mercato di via Sante Vincenzi in Cirenaica ha organizzato diverse attività che saranno adibite alla consegna a domicilio; in particolare:

Polleria Max e Remo: tel. 347 1167767

Salumeria de Gustibus: tel. 393 9036338

Macelleria Anna e Annalisa: tel. 051 340804

Frutta e Verdura Rossana: tel. 340 2506909

Drogheria Nino: tel. 328 7881842

Mercato delle erbe

Per quanto riguarda gli abitanti del centro storico, potranno fare riferimento al Mercato delle erbe in via Ugo Bassi, con consegne a domicilio gratuite. I commercianti impegnati sono:

Latticini, salumi e alimentari Vanes e Donatella: tel. 051 26 4470

Fruttissima: tel. 389 8405317

Ortofrutta Daniele: tel. 347 2949869

I tipici (tonno sfuso, olive, pomodorini e molto altro): tel. 051 264470

Macelleria La Petroniana: tel 338 8796782

Sfarinà: tel. 051 269282

Brutta e verdura Marini Pjerin: tel. 345 9523879

Mercato San Ruffillo

Ultimo tra i mercati attivi nella consegna a domicilio è quello a San Ruffillo, con i seguenti commercianti impegnati nella consegna:

Frutta e verdura Buonazia 051470507



Polleria San Ruffillo 051477780

Pane e pasta da Marina 051475266

Il Mercato Ritrovato

A questo indirizzo: https://spesa.mercatoritrovato.it/ è possibile fare ordini entro mercoledì 25/3, con consegna sabato 28/3 ai produttori del Mercato ritrovato.

Accettano fino a 250 ordini, con costi di consegna a 5 euro.

Biologico

Zona Savena e Casalecchio: la Bottega dello Scoiattolo Volante consegna verdure bio, latticini e prodotti e pasta, farine e biscotti provenienti dal territorio a un costo di 2-3 euro. Gli ordini, a partire dal listino pubblicato sul loro sito si accettano da domenica a martedì sera, per consegne il venerdì.

A Bologna consegnano nei dintorni di Casalecchio, a Borgo Panigale, zona Savena fino a via Murri.

bottega.scoiattolo.org

tel. 345 6907571

Vini

Le cantine Manaresi sono disponibili a consegne a domicilio da un minimo di ordine di 12 bottiglie. Si può chiamare Fabio (tel. 335 8032189) o scrivere una mail a info@manaresi.net. – www.manaresi.net

tel. 335 8032189 o info@manaresi.net

Pasticceria Salt

La pasticceria Salt di Dozza consegna a domicilio su Bologna a Imola, gratuitamente con importo minimo di 15 euro. Si possono ordinare torte, brioche, pasticceria secca e mignon. A breve anche Colombe di produzione artigianale – www.pasticceriasalt.com

tel. 0542 673584 – 328 9085353