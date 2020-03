Spesa online Napoli e provincia: elenco delle attività con consegna a domicilio

L’emergenza Coronavirus, che ha portato alla sospensione della maggior parte delle attività e alla chiusura di diversi esercizi commerciali, ha posto in uno stato di grande difficoltà tutti i cittadini che si ritrovano di fronte a servizi bloccati. Quali sono tutti i servizi che mettono a disposizione consegne a domicilio e spesa online di prodotti alimentari e di prima necessità?

Coronavirus Napoli, l’iniziativa #InsiemeMaiSoli: numeri utili

Il servizio di sussistenza per tutte le famiglie e le persone messe in difficoltà dall’emergenza Coronavirus risponde alle logiche dell’iniziativa #InsiemeMaiSoli, piattaforma solidale e sociale che si struttura attraverso tutti i canali messi a disposizione dei clienti.

«InsiemeMaiSoli è un presidio di welfare trasversale, pensato mettendo al centro le esigenze del cittadino: le misure di sicurezza previste dal Ministero consigliano di non uscire di casa, ma questa situazione si ripercuote negativamente soprattutto sui soggetti appartenenti alle fasce più fragili della popolazione, come gli anziani, i disabili, gli ammalati e le persone sole. Sulla scia di questo pensiero, nasce InsiemeMailSoli con la finalità di far fronte a questa emergenza e garantire ad ogni cittadino di Napoli i servizi essenziali e necessari per affrontare con positività la grave situazione, esponendo gli stessi al minor rischio possibile», sono le dichiarazioni del Vicesindaco Enrico Panini e degli Assessori Monica Buonanno (Politiche Sociali), Francesca Menna (Salute), Rosaria Galiero (Commercio).

I numeri utili e i canali a cui fare riferimento per la ricerca sono i seguenti:

– Pagina web: http://www.comune.napoli.it/coronavirus

– Numero telefonico informativo: 081.7955555

– Numero WhatsApp: 0817955555

L’iniziativa Campagna Amica per la consegna a domicilio

Accanto alla piattaforma di welfare #InsiemeMaiSoli ci si potrà riferire anche all’iniziativa Campagna Amica per la consegna a domicilio di alimenti e beni di prima necessità, seguendo le indicazioni della Campagna di cui si potranno trovare maggiori informazioni su Facebook.

Per consentire alle famiglie – comunica la Campagna Amica – di continuare ad acquistare e consumare prodotti di qualità direttamente dagli agricoltori, per i residenti nei Comuni in elenco, e nel rispetto delle prescrizioni anti #coronavirus, è possibile fare la spesa presso i punti vendita Campagna Amica nell’area metropolitana di Napoli. Non rinunciare al cibo sano, genuino e a km zero. Sostieni l’agricoltura e difendi la tua salute comprando direttamente dai contadini. Andrà tutto bene! #Coldiretti#MangiaItaliano

Spesa Online NAPOLI e provincia

LA FATTORIA DI BIAGINO , via San Martino 26 – BARRA, NAPOLI

– aperto dalle 9,30 alle 13,30 e dalle 15,30 alle 18 | cell 333 4039315 | 081 19573091 | lafattoria1962@libero.it

– miele, prodotti per la cura della persona a base di miele e derivati (anche consegne a domicilio)

– aperto martedì e sabato su chiamata | ordini whatsapp 338 568 9237 | masseria.rusciano@libero.it | ortofrutta (anche consegne a domicilio)

– aperto su prenotazione | cell 333 611 4974 | mimmorusciano83@hotmail.it |ortofrutta, succhi (anche consegne a domicilio)

– aperto dalle 8.00-13.30 e dalle 16.30-18.00 | cell 339-9191839 | 081-9229554 | mimmoborriello77@gmail.com

– Bottega, referenze varie (anche consegne a domicilio)

– dal lunedi e giovedì 8.00- 15.30, domenica 9.00-13.30, altri giorni 8.00 -20.00

– cell. 081 8832899 | 081 8832899 | marrazzofattoria@gmail.com | macelleria (anche consegne a domicilio)

– aperto su prenotazione | cell. 335310786 |0817753949 | info@saporivesuviani.it

– pomodorino del piennolo e trasformati (anche consegne a domicilio)

Spesa online SALERNO e provincia

CASEIFICIO LA BERSAGLIERA , via Atri 25 – CAMPAGNA

– tel. 334 7682161 | formaggi freschi e stagionati (anche consegne a domicilio)

– tel. 392 2992759 | ortofrutta (anche consegne a domicilio)

– tel. 388 6564000 | legumi, ortaggi, conserve e pasta (anche consegne a domicilio)

– tel. 3923504942 | miele e derivati (anche consegne a domicilio)

– tel. 338 1766550 | olio extravergine di oliva, conserve, farina e pelati (anche consegne a domicilio)

– tel. 339-4466843 | vino, Olio e Nocciola di Giffoni Igp (anche consegne a domicilio)

Spesa online CASERTA e provincia

LA BOTTEGA ITALIANA , via C. Battisti, 50 (c/o sede Coldiretti) – CASERTA

– tel. 3393468155 | bottegaitalianacaserta@gmail.com | ortofrutta

– tel. 3482419643 | agrifarsrl@libero.it | ortofrutta

– tel.3388082282 | castaldi.filomena@hotmail.it | ortofrutta

– tel. 3483627533 | massimo.landino@virgilio.it | carne/formaggi

– tel. 360277530 | enricomigliozzi@virgilio.it | olio extra vergine di oliva

– tel. 3293929961 | antichisapori12017@libero.it | formaggi

– tel. 3403458373 | info@fattoriadellarocca.it | carne marchigiana igp

– tel. 3271262976 | bartoloaiezza@hotmail.it | ortofrutta

Spesa online BENEVENTO e provincia

TUTTO BUONO via Mario Vetrone (c/o sede Coldiretti) – BENEVENTO

– 348 7940859 – 347 4045157 | info@masseriafrangiosa.it

– vino, olio, legumi, salumi, formaggi, conserve, prod. da forno, ortofrutta (consegne a domicilio)

– 0824 928638 – 334 3658173 | giovanniminicozzi45@gmail.com|prodotti da forno, trasformati (consegne a domicilio)

– 34 8799728 – 393 5881611 | info@agricolagenito.it

– ortofrutta-legumi, salumi, formaggi, olio, conserve, prodotti da forno (consegne a domicilio)

– 0824 977921 – 0824 971316 |info@cantinasolopaca.it | vino, olio, conserve, salumi, confetture

– 339 1908369 – 333 1078500 franca.ciampo@virgilio.it | formaggi

Spesa online AVELLINO e provincia