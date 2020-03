Spesa online Roma e provincia: attività con consegna a domicilio

Per far fronte all’emergenza Coronavirus e permettere a tutti i cittadini di ottenere prodotti alimentari e di prima necessità, nel rispetto di tutte le norme vigenti in materia di sicurezza, tantissime attività romane si sono impegnate nel servizio di spesa online e consegna a domicilio, come segnalato successivamente.

Consegna a domicilio Roma: tutte le attività impegnate

Beppe e i suoi formaggi (Centro) – chiamare 06.68192210 o scrivere un messaggio su Messenger

– Attivo dal 1972, Antico Forno Roscioli è uno dei più antichi forni a Roma. Tra le specialità del panificio si possono annoverare la pizza (anche in teglia) alla romana e la focaccia romana. Il panificio fornisce anche prodotti da forno per gli hotel e la ristorazione romana. – Via dei Chiavari · 34 · Roma · 00185 Centro Storico / O rei do Marisco (Piazza Bologna) – O Rei do Marisco: effettua consegne a domicilio gratuite, dalle 18 alle 23: Via Eleonora d’Arborea – 3312821828

– O Rei do Marisco: effettua consegne a domicilio gratuite, dalle 18 alle 23: Via Eleonora d’Arborea – 3312821828 Elettroforno Frontoni (San Paolo) – Elettroforno Frontoni, forno in zona Ostiense – San Paolo effettua consegne a domicilio dalle 12 alle 18 entro 3 km dal locale, con un ordine minimo di 10 euro. Per informazioni chiamare il numero: 06.45619534 – Via Ostiense · 387 · Roma · 00145 San Paolo

– Consegne a domicilio entro circa 4 km dal locale, con un ordine minimo di 12 euro. Aperti dal martedì alla domenica. Pizza di tradizione napoletana, forno a legna, 5 birre alla spina. Trovi il menù sul nostro sito al link https://posts.gle/wZqfq oppure sulla nostra pagina Facebook https://www.facebook.com/pizzeriadaantonioroma/ Chiama dalle 18.30 alle 23.00 al numero: 3917475549 Nino Pizzeria e Bistrot (Aurelio)

– I l ristorante offre piatti Giapponesi, Cinesi e Thailandesi. E’ possibile prenotare il take away via Whatsapp lasciando il numero del piatto e l’indirizzo di consegna: 3929989999 Il menù è consultabile sul nostro Instagram: SUNNY RESTAURANT / Per gestire meglio la situazione attuale, chiediamo alla gentile clientela di attendere la risposta dei tempi di consegna, nel caso non abbia ricevuto chiediamo gentilmente di chiamare al numero fisso 0696520379PS: il ristorante si trova zona Monte Sacro, Conca d’Oro. The Birreria (Centocelle) – The Birreria a Centocelle offre servizio di consegna a domicilio nella fascia oraria 19-23 e copre le seguenti zone: Alessandrino, Prenestino-CentocelleCollatino, Tor Pignattara, Tor Sapienza, Tor Tre Teste, Villa Gordiani, Colli Aniene. Per ordinazioni e informazioni chiamare il numero 3703240636.

Consegna a domicilio ROMA e provincia, altre attività

Di seguito, sono riportate le altre attività che si impegnano nel servizio di consegna a domicilio a Roma e provincia: