Spesa online Torino e provincia: elenco delle attività con consegna a domicilio

Confesercenti di Torino ha messo a disposizione della popolazione un elenco di attività commerciali che tramite la spesa online a Torino e provincia effettuano le consegne a domicilio.

I commercianti che desiderino partecipare all’iniziativa possono inviare una mail a segreteria@confesercenti-to.it indicando:

– nome e indirizzo dell’attività commerciale

– canale attraverso cui il cliente può effettuare l’ordine: numero di telefono, mail / indirizzo web, whatsapp, pagina Facebook o altro canale social

– eventuali costi di consegna

– raggio km di consegna.

Questo elenco è lungo e diviso in base alle città:

Spesa online TORINO

ENOTECA SAN DONATO – VIA SAN DONATO 52/A – Torino – ENOTECA -3482459913

MACELLERIA FERRAGUT – VIA SAN DONATO 50 – Torino – MACELLERIA – 011487015

BRILLO – VIA BALBIS 9 – Torino – GEL MANI – ALCOOL – SANIFICANTE SUPERFICI – DETERSIVI – CARTA – IGIENE PERSONALE – 0110378687

BRILLO – VIA CIBRARIO 69 – Torino – GEL MANI – ALCOOL – SANIFICANTE SUPERFICI – DETERSIVI – CARTA – IGIENE PERSONALE – 0110208025

DROGHERIA BOVIO – VIA SAN DONATO 48/B – Torino – ALIMENTARI E DETERSIVI – 011487744

MONDOELETTRONICA – VIA SAN DONATO 43/C – Torino – TELEFONIA E PC – 0117682623

MONDONUOVO VIA SAN DONATO 43/C – Torino – ALIMENTARI E PRODOTTI PER L’IGIENE PERSONALE – 011484605 – https://mondonuovo.info/specialeconsegneadomicilio/

MONDONUOVO VIA XX SETTEMBRE 67 – Torino – ALIMENTARI E PRODOTTI PER L’IGIENE PERSONALE – 0114546910 – https://mondonuovo.info/specialeconsegneadomicilio/

MONDONUOVO VIA SAN MARINO 65 – Torino – ALIMENTARI E PRODOTTI PER L’IGIENE PERSONALE – 0113249540 – https://mondonuovo.info/specialeconsegneadomicilio/

STORICA MACELLERIA TORINESE – P.ZZA DELLA REPUBBLICA 26 – MERCATO V ALIMENTARE PORTA PALAZZO – Torino – CARNI BOVINE SUINE POLLAME – 3498688750

MACELLERIA MARCHETTI FULVIO – P.ZZA DELLA REPUBBLICA 26 – MERCATO V ALIMEN MERCATO V ALIMENTARE PORTA PALAZZO TARE – Torino – CARNI FRESCHE – 0114360630 – 3383804525

PICCOLI ANIMALI – VIA DEI QUARTIERI 8 – Torino – CIBO PER ANIMALI – 0114368902

PANIFICIO PRUDENTE – VIA PIAVE ang. VIA SAN DOMENICO – Torino – PANE PIZZA ECC.. – 0115213313 – 3881998073 ­

GASTRONOMIA BISTROT – VIA DELLE ORFANE 5 – Torino – PRODOTTI DI GASTRONOMIA – ALIMENTARI – 3888440467

MACELLERIA BELTRAMI – C.SO DE GASPERI 5 – Torino – MACELLERIA – 0115807019

MACELLERIA SAPORI D’AUTORE – C.SO DE GASPERI 28 – Torino – MACELLERIA – 011595423

MACELLERIA BIF – VIA CASSINI 5/B – Torino – MACELLERIA – 0117641108

MACELLERIA BREZZO – C.SO DUCA DEGLI ABRUZZI 68 – Torino – MACELLERIA – 011596004

MACELLERIA CORRADO CARNI – C.SO ROSSELLI 90 – Torino – MACELLERIA – 3311170466

TESIO PASTIFICIO E GASTRONOMIA – C.SO DE GASPERI 3 – Torino – PASTIFICIO GASTRONOMIA – 011593254

ORTOBELLO – C.SO DE GASPERI 51 – Torino – FRUTTA E VERDURA – 011597108

PINZIMONIO – C.SO DE GASPERI 45 – Torino – FRUTTA E VERDURA – 3516718671

FRANCO FRUTTA E VERDURA – VIA CABOTO 32 – Torino – FRUTTA E VERDURA – 011593782

CANESTRO DI FRUTTA – VIA COLOMBO 53 – Torino – FRUTTA E VERDURA ­- 0117643179

GIRARROSTO SANTA RITA – C.SO DE GASPERI 1 – Torino – GIRARROSTO – 0110133636

ENOTECA FERRERO – C.SO DE GASPERI 65 – Torino – ENOTECA – 011596996

ENOTECA DEL SANTO – VIA PIAZZI 5 – Torino – ENOTECA – 0115807940

GELATERIA PASTICCERIA MAGGIOLINI – VIA COLOMBO 59 – Torino – PASTICCERIA GELATERIA – 3406594468

TORREFAZIONE DELLA CROCETTA – C.SO DE GASPERI 3/D – Torino – CAFFE’ SFUSO – CIOCCOLATO – BISCOTTI – VINO – CONFEZIONI DI THE – 3334002460 – 3292545270

TIFFANY LOUNGE BAR – VIA DA VERRAZZANO 43 – Torino – PIATTI PRONTI DI GASTRONOMIA – 3472317827 – 346515362

BRICCODOLCE – C.SO DE GASPERI 20 – Torino – BISCOTTI CIOCCOLATO COLOMBE – 3335647172

IL CARLINO UBRIACO VIA SAN DONATO 48/A – Torino – ENOTECA – 3496703170

AQVA – VIA SAN DONATO 46/H – Torino – ARTICOLI E ALIMENTI PER ANIMALI – 0114814107 – info@aquashop.it

ALIMENTO – VIA CREA 10 – Grugliasco – FRUTTA – VERDURA – GASTRONOMIA – PANE – 3515374856 – www.alimentoshop.it

DAMARCO ENOTECA E DROGHERIA – P.ZZA DELLA REPUBBLICA 4 – Torino – ENOTECA E DROGHERIA – 0114361086 – 3939494971 – contatti@damarco.it

ENOTECA ROSSORUBINO– Torino- vino olio pasta prodotti confezionati- 0116502183- 3334054260- 3920873717- info@rossorubino.net – www.rossorubino.net –

https://www.facebook.com/rossorubino.enoteca/

FUORI DI PASTA SNC– Torino- pasta fresca- 3516026044- 339 64 64 044- 3516026044- fuoridipasta@gmail.com

OLSEN TORTERIA– Torino- torte dolci e salate – 3338144933-3923855801- 3923855801 ant.penna@libero.it – www.torteriaolsen.it – https://www.facebook.com/torteriaolsen/

PERINO VESCO FORNAI IN TORINO– Torino- pane, prodotti da forno, dolci, pizze- 0110686056- 3315984422- 3315984422- info@perinovesco.it – www.perinovesco.it – https://www.facebook.com/perinoVescoFornaiInTorino/

PASTICCIOTTO SAS- Torino- pasticceria/panetteria- 0114277209- 3914233154- 3914233154- info@pasticciotto.click – http://www.pasticciotto.click/ – https://www.facebook.com/Pasticciottoviabologna/

SOTTOCASA MARKET– Torino- alimentari e non- 0114373935- sottocasatorino@gmail.com – https://www.facebook.com/sottocasamarket/

ORTOBELLO – Corso De Gasperi 51 – Torino – 011597108

MACELLERIA BIF – Via CassiniI 5/B – Torino – 011764 1108

GIRARROSTO SANTA RITA –Corso De Gasperi 1 – Torino – 011500319

ENOTECA FERRERO – Corso De Gasperi 65 – Torino – 011596996

ENOTECA DELSANTO – Via Piazzi 5 – Torino – 0115807940

GELATERIA MAGGIOLINI – Via Colombo 59 – Torino – 340659 4468

TIFFANY LOUNGE BAR – Via Verazzano 43 – Torino – 3472317827

PENSIERO FIORITO – Via F.lli Carle 38 – Torino – 011503030

VETRERIA MAROCCO – Via Vespucci 55 – Torino – 0115681550

CAPSULE CAFFE’ – Corso De Gasperi 47/C – Torino – 01118867487

OINOS VINI – Via San Pio V, 40/F – Torino – ENOTECA VINERIA – 0116508150 – info@oinosvini.it – www.oinosvini.it

Enoteca Ristorante PARLAPA’ – Corso Principe Eugenio, 17 – Torino – ENOTECA RISTORANTE – 0114365899 -info@parlapa.com – www.parlapa.com/store – consegna gratuita sopra i 25€ in Torino e cintura

NOBERASCO 1908 Via Antonio Gramsci 12 – TORINO – FRUTTA SECCA – 0115829356

LA LEPRE di Torchio Andrea – Via Carlo del Prete 72/e – TORINO – PIZZERIA – 393 854 2937

BUCANEVE – TORINO – PASTICCERIA – 3312745398 – consegne raggio di 30km

CAFFE DEGLI ATENEI – Corso Raffaello, 25/E – TORINO – PRIMA COLAZIONE – 347 3135178 – caffedegliatenei@gmail.com – consegna nel raggio di 1 Km

Ristorante San Giors di Torino – via Borgo Dora, 3/A – TORINO – RISTORANTE- pranzo e cena a domicilio – 3483953440

Gelateria Silvano gelato d’altri tempi – Via Nizza 142 – Torino – Gelato – 0116677262 – Zone consegne (dopo ore 18): Nizza Millefonti / San Salvario / Crocetta Piazza Zara. Consegne anche con la piattaforma Glovo

Gelateria La Tosca Torino – Via Cibrario 50/D – Torino – Gelato – consegne a domicilio con Eatintime in orario 12 – 15 / 19 – 20.30

Gelateria Ottimo Marconi – Corso Marconi 23/a – Torino – Gelato – 3475083793 – Consegna gratuita di gelato fino alle h. 21,00. Importo minimo per la consegna 15€

Macelleria Giampaolo Cru – Via Cibrario 61 – Torino – Carne – 011751968 – Possibilità di prenotare la spesa telefonicamente. Consegna gratuita direttamente a casa per chi ha più di 60 anni

Sapori D’Autore di Palladino Maurizio – Corso De Gasperi 28/A – Torino – Carne – 011595423 – Per tutti gli over 65 anni consegna a domicilio senza nessun contributo aggiuntivo.

Macelleria Testa dal 1916 – Via Frejus 101 – Torino – Carne – 0114470058 – Ordini minimi pari a € 50,00 dalle ore 16:00 del giorno antecedente al giorno di consegna alle ore 13:00 del giorno di consegna stesso. Consegne in tutta Torino ogni pomeriggio dalle ore 17:00 alle ore 19:45, al costo di € 3,00

Panificio Voglia di Pane -Spoto Bakery – Pane, prodotti da forno – Cosegna a domicilio con Cosaporto: https://cosaporto.it/partner/voglia-di-pane/ e Glovo

Il frutto permesso – Via Napione 24 – Torino – Frutta, Verdura, Succhi, Conserve – 0118395912 – Nei punti vendita di Torino e Bibiana è possibile prenotare la spesa e ritirarla in negozio o usufruire del servizio di consegna a domicilio

Frutta, Verdura, Succhi, Conserve – Via G.F. Re 11F – Torino – 011726806 – Nei punti vendita di Torino e Bibiana è possibile prenotare la spesa e ritirarla in negozio o usufruire del servizio di consegna a domicilio

Pastificio Bolognese Muzzarelli a Torino dal 1949 – Via San Secondo 69 – Torino – Pasta fresca, gastronomia — 011591360 – Si può scegliere pasta, sughi e prodotti su www.pastificiobolognese.it e ordinare entro le ore 18.30. La consegna gratuita avviene la mattina successiva – pagamento in contanti o con Satyspay

Pastificio Baltuzzi – via F.lli Carle 40 – Torino – Pasta fresca, sughi, gastronomia – 3336606752 – Consegna a domicilio in tutta la città

Pescheria Gallina – Piazza della Repubblica 14/B – Torino – Pesce – 0115213424 – Consegna a domicilio in tutta la città

Osteria Rabezzana – Via San Francesco d’Assisi 23/c – Torino – Pasta fresca, gastronomica, vini – 011 543070 – Ordini e consegna tramite la piattaforma Cosaporto

Rossorubino – Enoteca / Enotavola – Via Madama Cristina, 21 – Torino – 3470088492 – info@rossorubino.net – Riferimento sig. Edoardo Gazzera – possibilità anche di videochiamata

Bottega Storica Odilla Bastoni – via F.lli Carle 38 – Torino – Cioccolato, Dolci – 3478733967 – Consegna a domicilio in tutta la città

The Tea – Infusioni, Foglie di Tè, Spezie, Caffè – Vendita on-line sul sito www.thetea.it/negozio/

Ziccat – Torino – Cioccolato, Dolci – Vendita on-line su www.ziccat.it/prodotti

La Perla di Torino – Torino – Cioccolato, Dolci – Vendita on-line su www.laperladitorino.it/shop/

Il frutto permesso – Bibiana – Frutta, Verdura, Succhi, Conserve – 012155383 – Nei punti vendita di Bibiana e Torino è possibile prenotare la spesa e ritirarla all’orario stabilito oppure usufruire del servizio di consegna a domicilio.

ZABBARA | eccellenze siciliane – Via Saluzzo 49/d Torino – Alimentarti (pasta, olio, pane, arance, limoni, sughi, conserve, legumi, vino, dolci, biscotti ecc.) – info@zabbara.it – 0116509240

GASTRONOMIA FRATELLI AGOSTA – via San Francesco d’Assisi 18/E – Torino – 0110463210 – torino1@fratelliagosta.it – CONSEGNA GRATUITA PREVISTA IN TORINO CENTRO

SICUM S.N.C. – C.SO Francia 33 – Torino – FERRAMENTA/ELETTRICITA’- 0114472840 – sicumto@virgilio.it – consegna zona CIT TURIN

Freedhome – Via Milano 2c – Torino – Grissini, pasta, biscotti, caffè, tè, vino, birra, detersivi – 3281211068 – consegna gratuita nel territorio di Torino https://www.facebook.com/myfreedhome



Ristorante Indiano Taj Mahal – Via Nizza 39/Bis – Torino – ristorazione – 0116998881 – 3201450728 – ordini app. Glovo, Deliveroo, Uber eats, dalle ore 18:45 alle ore 22,00, tutti i giorni – consegna gratuita per un importo superiore ai € 25,00 entro 3 Km

Macelleria Diego di Costamagna – Via Pietro Francesco Guala 119/c Torino – carne bovina di razza fassona, suina, ovina, pollame, salumi, piatti pronti e pronti a cuocere senza glutine – 0113177733 – 3203462845 – macelleriadiego@alice.it – Consegna nel raggio di 10 km

OLSEN TORTERIA – via sant agostino 4 – Torino – torte dolci e salate cioccolato e the, tortini – 3923855801 – 3923855801 – ant.penna@libero.it – www.torteriaolsen.it

OLSEN TORTERIA – colazioni – 3338144933

Pasticceria Mazza – via Bologna 19 – Torino – pasticceria – 011851375 – 3477259920 – giuseppe.mazza7@gmail.com

BAR & BISTRO’ NAPOLETANO TUOCC & FUJE – via Monte di Pietà 23/ H – Torino pasticceria napoletana – WHATSAPP 3395664462 – tuocfuje.torino@gmail.com

PIZZA DA MATTI – via Rivalta 29 – Torino – pizzeria – 0113833646 – WHATSAPP 3894627042 – JUSTE EAT/UBER EATS – Raggio di consegna 5km

Costi di consegna 1.50€ – www.pizzadamatti.it

Latteria Bera – Via San Tommaso 13A 10122

Prenotazioni tramite cellulare / wapp al numero 3280166854

Prenotazioni tramite Facebook / Instagram : Latteria Bera / latteriabera

Gratuita al di sopra dei 25 euro max 7km

MACELLERIA BIOLATTO – PORTA PALAZZO MERCATO IV STAND 114 – Torino – CARNE EQUINA – 011-5215215 — 351-5048498 – – www.macelelriabiolatto.it – CONSEGNA TORINO E CINTURA

MACELLERIA SICILY GUIDA VINCENZO — PORTA PALAZZO MERCATO IV STAND 23 – Torino – POLLAME MAIALE AGNELLI – 329-4289898 – CONSEGNA MINIMO SPESA 30 EURO IN TORINO E CINTURA

MACELLERIA SARDA DA MARIO E CLARA – PORTA PALAZZO MERCATO IV STAND 110 – Torino – POLLAME MAIALE AGNELLI – 0115215515 – CONSEGNA MINIMO SPESA 30 EURO IN TORINO E CINTURA

SALUMERIA TORRIONE S.A.S. – PORTA PALAZZO MERCATO IV STAND 25 – Torino – SALUMI FORMAGGI CARNI SUINE E AVICOLE – 3319320271 – CONSEGNA MINIMO SPESA 30 EURO IN TORINO E CINTURA

LA BOUTIQUE DEI SAPORI – PORTA PALAZZO MERCATO IV STAND 13 – Torino – SALUMI E FORMAGGI – 366-8711631 – CONSEGNA MINIMO SPESA 30 EURO IN TORINO E CINTURA

MACELLERIA ISTOC – PORTA PALAZZO MERCATO IV STAND 43 – Torino – POLLAME SUINA SALUMI E FORMAGGI BOVINA – 3404220366 – whatsapp 3429668690 – CONSEGNA MINIMO SPESA 30 EURO IN TORINO E CINTURA

MACELLERIA MASCHIO GIOVANNI – PORTA PALAZZO MERCATO IV STAND 105 – Torino – CARNE EQUINA – 0115215062 – CONSEGNA MINIMO SPESA 30 EURO IN TORINO E CINTURA

MACELLERIA BONAVENTURA ROSA – PORTA PALAZZO MERCATO IV STAND 3 – Torino – CARNE BOVINA OVINA SUINA E POLLAME – 3392526838 – CONSEGNA MINIMO SPESA 30 EURO IN TORINO E CINTURA

RAPETTI MARCO – PORTA PALAZZO MERCATO IV STAND 21 – Torino – SALUMI E FORMAGGI – 3386732131 – CONSEGNA MINIMO SPESA 30 EURO IN TORINO E CINTURA

MACELLERIA TRENTACOSTE – PORTA PALAZZO MERCATO IV STAND 7 – Torino – CANE BOVINA E CARNE BIANCA – 3382451720 – CONSEGNA MINIMO SPESA 30 EURO IN TORINO E CINTURA

MACELLERIA RUSSO ANTONIO – PORTA PALAZZO MERCATO IV STAND 10-17 – Torino – CARNE BOVINA CARNE BIANCA SALUMI E FORMAGGI E PIATTI PRONTI – 0115215185 – CONSEGNA MINIMO SPESA 30 EURO IN TORINO E CINTURA

MACELLERIA DA SAVERIO – PORTA PALAZZO MERCATO IV STAND 59 – Torino – CARNE BOVINA – 0115214997 – CONSEGNA MINIMO SPESA 30 EURO IN TORINO E CINTURA

AGNELLERIA ATTADEMO MARIA – PORTA PALAZZO MERCATO IV STAND 118 – Torino – CARNI BIANCHE AGNELLO MAIALINO POLLAME – 0115215092 – CONSEGNA MINIMO SPESA 30 EURO IN TORINO E CINTURA

ALIMENTARI CESARETTO – PORTA PALAZZO MERCATO IV STAND 6 – Torino – SALUMI E FORMAGGI GASTRONOMIA – 3402981982 – cesaretto.claudio@libero.it – CONSEGNA MINIMO SPESA 30 EURO IN TORINO E CINTURA

MACELLERIA DELL’ANGOLO DA DONATO E GIUSY – PORTA PALAZZO MERCATO IV STAND 51 – Torino – CARNE BOVINA – 3667431986 – CONSEGNA MINIMO SPESA 30 EURO IN TORINO E CINTURA

Nuance – Via Monginevro 56/A Torino. Articoli di cosmetica. Sito web è https://www.nuanceonline.it

Per ordini una email a info@nuanceonline.it oppure sulla pagina facebook https://www.facebook.com/nuanceonline/

Consegna in Torino: il costo può variare da 2 a 5 euro in base alla zona.

LA BOTTEGA DEL GRILLO – via Sebastiano caboto 42/A – Torino – gastronomia / pastificio – 3926306285 – FB Labottegadelgrillo – CONSEGNE IN TUTTA TORINO – GRATUTE SOPRA € 20,00

Morvarid Beauty Store – Via Nizza 183/a, – Torino – Cosmetica professionale, toeletta ed igiene della persona, cura capello e corpo – WhatsApp 3669924556 – CONSEGNA GRATUITA O 5/10€ a seconda della distanza/acquisto – ZONE LINGOTTO – NIZZA MILLEFONTI, SAN SALVARIO, CENTRO, GRAN MADRE

SAPORI DEL PALATO – via Verolengo 68 – Torino – minimarket – 0110191771 – Costo consegna a domicilio in Torino 3€

DA Nicola e Alberta – MERCATO RACCONIGI – Torino – Frutta e verdura – 3403194973 e 3396882455

SANNA SALVATORE IDRAULICO RISTRUTTURA – Via Nichelino 14 – Torino – 3480467421

Alba mare da asporto – via Gropello 17bis – Torino – gastronomia – 0117601694 – fb e Instagram “Alba mare da asporto ” – CONSEGNE ENTRO 2 Km

MACELLERIA PRIMAVERA – via Rieti 20 – Torino – MACELLERIA – 0114032888

PIZZERIA BORSATTI E MARTINI – corso De Gasperi 23 – Torino – PIZZA – FARINATA – PIZZA AL TEGAMINO – 0115681800 – www.pizzeriaborsattiemartini.it – FB https://www.facebook.com/borsattiemartini/

OTTIKAPIU’ – c.so Traiano – mail to_traiano3@ottikapiu.it – CORSO DE GASPERI 27 011 5681619 e mail: to_degasperi27@ottikapiu.it – PIAZZA STATUTO 26 011482778 email to_statuto26@ottikapiu.it

KLEC – via Sant’Ottavio 37 – Torino – ANTIPASTI – PRIMI – SECONDI – HAMBURGER GOURMET E BREZEL FARCITI – 3383091504 – 3385686007 – whatsapp 3383091504 – CONSEGNE IN QUARTIERE VANCHIGLIA – www.klec.it

Cicli Bergamin di Melardi Fabrizio – Via Braccini 85 ­– Torino – Riparazione biciclette e ricambi –

0113857879 – whatsapp 3939792238 – ciclibergamin@gmail.com –CONSEGNA GRATUITAIN TUTTA TORINO – facebook cicli bergamin

Pastificio Gastronomia Poggioli Daniele – via Nizza 93 – Torino – gastronomia pastificio – 0116699825

PASTIFICIO FEDERICO – C.so FRANCIA 301/F – Torino pastificio – 0112495290 – CONSEGNA GRATUITA PARELLA,POZZO STRADA,CENISIA,CROCETTA., GRUGLIASCO E COLLEGNO

la delisiosa – via Spalato 88B – Torino – pane pizza dolci – 3518451765

Enoteca Buosi – Via Angrogna 16 – Torino – 3404831605 – CONSEGNA GRATUITA IN TORINO SOPRA I 50 EURO – enoteca@buosi.com

Il Gusto di Emma Tomaselli – Via Santa Teresa 24e – Torino – Gastronomia alimentare – 011538038 – 3457870898 – 3406862588

CHICCHISANI – via Monferrato 5 – Torino – Pasticceria Senza Glutine – 3207510444 – PAGAMENTO CONSEGNE GRATUITE – PAGAMENTI CONTANTI / CARTE / Satispay

Zero Glutine Life – corso Vercelli 140 – Torino – ALIMENTARI SENZA GLUTINE – 0112680908 – Consegna gratuita con minimo spesa 15€

Il Grifo – Via Barletta 92 – Torino – PIZZERIA – 011360986 – CONSEGNA GRATUITA ENTRO 2 KM

La Locanda Clandestina via Baretti 16/E – Torino – RISTORANTE . 0112411933 – Menu giornaliero su fb e ig. – http://www.lalocandaclandestina.it/ – Consegna gratuita a Torino Pagamento in contanti e carte

PIZZERIA SANTA CHIARA – VIA SANTA CHIARA 36 – Torino – PIZZERIA – 0112632349

I FIORI DI EUFRASIA – Corso Orbassano 244 TORINO – ERBORISTERIA – 0113299394 – 3465729601 – il cliente può effettuare l’ordine ANCHE SU indirizzo web www.ifioridieufrasia.com – MAIL ifioridieufrasia@gmail.com

IL CAFFE’ DELL’OROLOGIO DI TONY E MARIA – PORTA PALAZZO MERCATO IV ALIMENTARE STAND N 20 – piazza della repubblica 30- Torino – CAFFE’ THE DOLCI – 3386568637 – CONSEGNA MINIMO SPESA 25 EURO IN TORINO E CINTURA

Giò e Dany SAS – mercato Porta Palazzo – Torino – SALUMI E FORMAGGI – WhatsApp 3924558164

Va. Be Cake Design snc Via Baltimora 129/f – Torino – PASTICCERIA – 3388513218 – infovabecakedesign@yahoo.it – Consegna gratuita – Copertura raggio di consegna 10km

La voliera – Via Monginevro 268/a – Torino – articoli per piccoli animali e – alimenti per animali da cortile volatili e piccoli roditori – 3317716889 – lavoliera@gmail.com – CONSEGNE GRATUITE FINO AL 3 APRILE : Torino nord, Torino sud , Prima cintura nord, Prima cintura sud

Frutta e verdura da sergio – Via San Tommaso 6f – Torino – ORTOFRUTTA – 338 5334477 – 011562 9247

STUZZIVINO – piazza Risorgimento 2c –Torino – VINO SFUSO – tel e whatsapp 3661837513 – stuzzivino@gmail.com

MR ROOSTER – Via San donato 8 – Torino – RISTORANTE BURGER PANINI POLLO – 3283137421

Las Lineas De Nasca – Torino – RISTORANTE PERUVIANO 3881608311 – 3451128130 – www.laslineasdenasca.com – CONSEGNE IN TORINO

FUMETTERIA APOCALYX COMIX, Via Luigi Galvani 12 bis/A – Torino – Fumetti e gadget – 3394181080 – apocalyxcomix@gmail.com – CONSEGNE GRATUITE IN TORINO E CINTURA

TRIPEL B srl – Via Valprato 68 -Torino – birra belga – 3738891831 – https://www.tripelb.com/store/ – email info@tripelb.com – costi di consegna : 3€ per Torino- 5€ cintura fuori Torino – 10% di sconto su tutti ordini fino a 3 aprile

Non Solo Pasta Gastronomia – Corso Vinzaglio 24 – Torino – ALIMENTARI E GASTRONOMIA – 011535622 – 3791080916 – CONSEGNE GRATUITE IN TUTTA TORINO

PASTICCERIA BIZZI – Torino – PASTICCERIA – 320 0455335 – CONSEGNE GRATUITE NEL RAGGIO DI 10 KM –

Pastificio Virgilio – Via Mazzini 38, Corso Casale 384, Corso Brescia 13, Mercato di Piazza Benefica – Torino – pasta fresca ripiena e non ripiena, PASTA SENZA GLUTINE, gastronomia e dolci – 3898476921 – 0118903633 – CONSEGNE GRATUITE TORINO E PRIMA CINTURA

UNICO SYSTEM S.a.s. – Corso Filippo Turati 10 – Torino – Vendita e assistenza di Computer, Notebook e prodotti informatici – 0112077662 – www.unicosystem.it – Le consegne posso essere effettuate tramite corriere espresso GLS oppure con nostro personale qualificato che si può occupare anche dell’installazione del prodotto

MELIA IMPIANTI SNC – in via Gorizia 177 /B – Torino – materiale elettrico elettronico ed elettrodomestici – 3476958021 – 3402319405 – meliaimpianti@libero.it – CONSEGNE GRATUITE IN TORINO

LAVANDERIA IRIDE – Corso Monte Grappa 94 e Via Giuseppe Talucchi 2 (aperti al pubblico) TORINO – 347/0490090 – www.lavanderiairidetorino.it – servizio domicilio

FEIS di Roberi Maurizio – Corso Novara 20 – Torino – alimenti dietetici per regimi alimentari a basso contenuto di carboidrati – 3357041512 – www.shop.feislim.it – CONSEGNE GRATUITE TORINO E PRIMA CINTURA

ANIMA MUNDI – Via Gioberti n. 60/a – Torino – alimenti ed articoli per animali, piccolo allevamento di animali da corte, toeletta – 011500671 – CONSEGNE GRATUITE

PREMIATA DROGHERIA – Corso Raffaello 19 bis/D – Torino – ALIMENTARI VINI E LIQUORI – 339830 9691 –

NEGOZIO LEGGERO – Prodotti alimentari, per la cura della persona e della casa alla spina

– Torino: Centro via San Tommaso, 0117604153santommaso@negozioleggero.it

Vanchiglia via Napione, 37/E –0117630336 napione@negozioleggero.it

San Salvario via Ormea 23 – 0115822831 – ormea@negozioleggero.it

San Donato – via Cibrario, 47 – 0114273569 – cibrario@negozioleggero.it

Sito web: http://www.negozioleggero.it/ Shop on-line: https://shop.negozioleggero.it/ ANCHE CONSEGNE A DOMICILIO

IMPASTO – Corso Moncalieri 322 – Torino – Pizzeria e Hamburgeria – 3533715165 – maioloandrea1@gmail.com – CONSEGNE GRATUITE

FA X TE – VIA GUBBIO 82 – Torino – ferramenta per legno, taglio legno – whatsapp business 3518006110 – 011213421 – faxtetorino@libero.it – info@faxte.it – consegna a domicilio da € 7,90, a piano terra – raggio consegna: 8 km

ENOTECA TORINO di Bellin Salarin Danilo – C.so Giacomo Matteotti 49/h – Torino – vini e distillati – 347 7196381 – info@enotecatorino.it – Pagina facebook: enotecatorino – Spesa minima: 30€ – Consegne gratuita in città, 5€ prima cintura

CAFFÈ TIRRENO SAS – VIA TIRRENO 217 – Torino – PASTI,BEVANDE E COLAZIONI – WHATSAPP 3402393342 – CONSEGNE GRATUITE PER ORDINI SUPERIORI A 25€ – RAGGIO DI CONSEGNA 4 KM

MOK@NET di Donatella De Corato – CAFFE’ – NEGOZIO 1: Corso Regina Margherita 145 Torino – NEGOZIO 2: Via Venaria 7 Torino – 3664754471 mokanet.scontrinoshop.com FACEBOOK: https://www.facebook.com/mokanet.store

CINEPIZZA – VIA REGGIO 19/d – Torino – PIZZA, FARINATA, ARANCINI – 0110770795 – 3293616492 – www.cine.pizza –

Macelleria San Donato Via S. Donato, 55B – Torino – 3382389609

MAIAC snc – corso Marconi 4 – Torino – Prodotti per il giardinaggio, agricoltura e irrigazione – 0116698479 –

Whatsapp 3391060421 – info@maiac.it / www.maiac.it https://www.facebook.com/www.maiac.it/ – ConsegnE gratuitE in Torino, con contributo per i comuni della cintura

Cigioco – Via Mercanti 1 – Torino, – GIOCHI E GIOCATTOLI – 3290107531 – consegna gratuita in Torino dalle 10 alle 19

IL PARADISO DEI BAMBINI – via Andrea Doria 8 – Torino – mail@paradisodeibambini.it – consegna è gratuita nel raggio dei 5 k

LIBRERIA GIURIDICA SIMONE – Via Principi D’Acaja 65 – Torino – LIBRERIA – 3403983906

De martini cioccolato – Corso francia 221- Torino – CIOCCOLATO, DOLCI, ALIMENTARI – 011796069 – www.demartinicioccolato.store

gastronomia desiderio – Vanchiglia 30 – Torino – GASTRONOMIA – 011 8171804 – ConsegnE nel raggio di 5 km – prezzo per la consegna 3 eurO

Vino e Altro – Via E. Luserna di Rorà, 17/C – Torino – negozio di vini – 011 5794569

WEEDA LOCAL di Marco Dileo – Via Giulia di Barolo 50/A Torino – canapa light – 3470457316 – marco.dileo.ce@gmail.com – Consegne a domicilio gratuite entro 50km

ERBORISTERIA ERBAMAGICA DI ORNELLA GHERLONE – CORSO PALERMO 83/C – Torino – ERBORISTERIA – 011238577 – whatsapp 3939457977 – erbamagica2000@libero.it – CONSEGNE GRATUITE IN ZONA

ALLEVAMENTO MORIS-S.S. AGRICOLA DI MORISIASCO FRANCO E FIGLI – Fraz. Paschera San Defendente n. 79 – Caraglio – PUNTI VENDITA ADERENTI IN TORINO : Allevamento Moris – Via Mazzini 22 – via Marco Polo 14 – CASEIFICIO – Whatsapp 3703764078 – CONSEGNE GRATUITE IN TORINO E PROVINCIA

Poggio del Falco – Via Orsaria 32 –Manzano (UD) – Tel. 0432519326 – Fax 0432 510724 – info@poggiodelfalco.com – poggiodelfalco.manzano@gmail.com – www.poggiodelfalco.it – I costi di spedizione sono gratuiti per il primo ordine per i nuovi clienti e successivamente per ordini superiori alle 36 bottiglie, negli altri casi verranno addebitati € 8.90

Colorificio Centro del colore COVERDOX – Via Balme 34 – Torino – ARTICOLI PER LA PITTURA – 0117499843 – 3335772986 – 3337853802 –coverdox@hotmail.it – Consegne IN Torino e prima cintura- Prezzi consegna € 10,00 Torino – 20,00 Prima cintura – Per ordini con ammontare da € 100,00 consegna gratuita

MACELLERIA EQUINA MUSSO – C.so Francia 305A – Torino – 3387031078 – consegne gratuite in Torino e comuni limitrofi

Panetteria Pasticceria Di Cosmo – Corso Palermo 59 – Torino – Alimentari di ogni genere – whatsapp 3472370172 – CONSEGNE GRATUITE NEL RAGGIO DI KM 10

MARCELLA & VITO – MERCATO CORSO BRUNELLESCHI – Torino – Salumi e formaggi – 3470888961 – 2 € di consegna nel Raggio 3 km – ordini nel pomeriggio entro le ore 18:00 e consegna il giorno dopo nel primo pomeriggio

Ballesio Cioccolato Di Ballesio Luca – temporary shop Borgo Medievale Torino – CIOCCOLATERIA ARTIGIANALE – 0119983185 – whatsapp 3339329676 – ballesiocioccolato@gmail.com – info@ballesiocioccolato.it – e-commerce https://ballesiocioccolato.impreseatorino.it/ –CONSEGNE LEINI’ , TORINO , VOLPIANO , MAPPANO ,BORGARO , CASELLE , LOMBARDORE – PER ALTRE DESTINAZIONI CONTATTATECI PER VALUTARE LE POSSIBILITA’ – METODI DI PAGAMENTO CARTE / CONTANTI / SATISPAY

Enoteca Vinarium – Via Madama Cristina 119 – Torino – Orario Lun-Sab 10.00-18.00 – 0116505208 –info@ilvinariumenoteca.com – Facebook: Vinarium Enoteca – Instagram: vinarium_enoteca_torino – Consegne a domicilio in Torino gratuite con un minimo di spesa di €50,00

ELETTRICITA’CARDILE STELLA – via Venaria 70/A – Torino – MATERIALE ELETTRICO – Whatsapp 3480746121 – 0110867808 solo al mattino – stella244@interfree.it – costo consegnE 2 euro – GRATUITE OLTRE I 10 EURO – zona madonna di campagna

10148 TORINO

L’Arcimboldo snc Frutta e Verdura – via Sansovino – Torino – ORTOFRUTTA – 3392992272 – 3389409929 – CONSEGNE GRATUITE NEL RAGGIO DI 15 KM

CANTELLO S.r.l. – Torino – detergenti e disinfettanti, consulenze gratuite su come disinfettare efficacemente –

canale attraverso cui il cliente può effettuare l’ordine: web: www.cantello.it – mail: cantello@cantello.it – COSTO CONSEGNA EURO 5,00 – TORINO CITTA’

Pasticceria Mirella – via Adamello 28 – Torino – 3472488799 – consegne in zone limitrofe

Commercio Equosolidale Baobab – Via Saluzzo, 86 bis – Torino – ALIMENTARI – 0116690392 – – baobab@cooperativaisola.org – CONSEGNE MERCOLEDI’ E VENERDI’ POMERIGGIO con ORDINI ENTRO IL MARTEDI’ SERA E/O GIOVEDI’ SERA PRECEDENTI – Il costo del trasporto, calcolato a partire dalla sede di negozio è: € 1,00 entro i 2 Km € 2,00 entro i 5 Km € 5,00 entro 10 Km € 7,50 oltre i 10 km – Pagamento in contanti alla consegna, assegno, a mezzo bonifico bancario (all’IBAN di Cooperativa Isola: IT76H0501801000000011241254), via Paypal (info@cooperativaisola.org) o Sumup con carta di debito/credito

Commercio Equosolidale Equamente – Via fratelli Vasco 6/b angolo Via Verdi, 8 – Torino – ALIMENTARI – 0118179041 – equamente@cooperativaisola.org – CONSEGNE MARTEDI’ POMERIGGIO con ORDINI ENTRO IL LUNEDI’ SERA PRECEDENTE – Il costo del trasporto, calcolato a partire dalla sede di negozio è: € 1,00 entro i 2 Km € 2,00 entro i 5 Km € 5,00 entro 10 Km € 7,50 oltre i 10 km – Pagamento in contanti alla consegna, assegno, a mezzo bonifico bancario (all’IBAN di Cooperativa Isola: IT76H0501801000000011241254), via Paypal (info@cooperativaisola.org) o Sumup con carta di debito/credito

A6 SCIAMADDA – Via Maria Vittoria, 32 – Torino – Friggitoria e gastronomia ligure – ORDINI PER COSEGNE SU Facebook A6 Sciamadda con Messanger – Consegna gratuita in tutta Torino

BUGOTTA – Via Maria Vittoria, 32 – Torino – pescheria – 0110205184 – 3475283339 – CONSEGNE GRATUITE IN TUTTA TORINO

Pane & altro – via Bernardino Luini, 55/A – Torino – ALIMENTARI – 3478020098 – panealtromarket@gmail.com – Facebook Pane & altro – Costi di consegna: 5,00 € per consegne più distanti di 1 km; gratuita entro 1 km di distanza o per spese di importo superiore a 25,00€ – Raggio di consegna: 3 km

Spesa online AVIGLIANA

ANTICO FORNO DEL PASCHE’ – Avigliana- pane, pizze, dolci – 3466665801

BIRRIFICIO LAVAL 393 801 4714 FB: @ilbirrificioavigliana info@birralaval.it

Consegna: 1euro – Avigliana; 2euro fuori Avigliana

COOPERATIVA IL PONTE– Avigliana- commercio equo e solidale, generi alimentari- 0119311288

IL TORCHIO– Avigliana- ristorante, pizzeria- 0119348676

MACELLERIA DA PIPPY – Avigliana- carni e salumi – 3495679289

PIZZERIA DA CHARLIE 3– Avigliana- pizza d’asporto- 0119313233

WHITE – Avigliana- bar – tavola calda – 3386283096

FARMACIA TORRE– Avigliana- farmacia- 3923279988

ALEX CAMPER– Avigliana- riparazioni, manutenzione e sanificazione camper- 3307404667

ARAT 2000– Avigliana- ricambi auto- 0119348175

AVIGLIANA PARTY– Avigliana- materiali per feste e allestimenti- 3924737207

CITYCAR SRL – Avigliana- servizio officina auto e revisioni- 0119367408

CYCLO– Avigliana- vendita e riparazione bici- 3899886704

EMPORIO – Avigliana- ferramenta e bombole a gas- 3939897321

ERBORISTERIA DEL CORSO – Avigliana – erboristeria – 3332846794

FLASH MODA – Avigliana – prodotti per capelli e igiene della persona – 3343343963

GIOIELLERIA STECCO – Avigliana – gioielleria orologi /ordini telefonici – 3534056910

LA CORNICE – Avigliana – cornici / dipinti / ordini telefonici – 0119342277

LA PRIMULA FLOWER & COFFEE – Avigliana – fiori e piante – 336216227

MERCATINO DELL’USATO – Avigliana – mercatino dell’usato – 3274754592

MERCERIA DEL CORSO – Avigliana – merceria – 3393259953 – davidebertolino@hotmail.com

OTTICA MASOERO – Avigliana – ottica, contattologia, fotografia -3393208839

SCARATO MAURO – Avigliana – prodotti ufficio – 3333136063

STUDIO DENTISTICO TEDESCHI – Avigliana – studio dentistico – 3407127757

TUTTO BIMBI – Avigliana – abbigliamento e intimo bambini, pannolini/ ordini telefonici – 3202654191

PUMMARO’ GENUINAMENTE NAPOLETANA Tel. 011/9660134 www.pummarogenuinamentenapoletana.com

pummaro2016@gmail.com – Consegna gratuita: Avigliana e limitrofi

IL GATTO E LA VOLPE Via Pinerolo, 51 – fronte lago piccolo Tel. 392/6190148

Social: il gatto e la volpe Avigliana – aviglianagattoevolpe@gmail.com – Consegna gratuita Avigliana e limitrofi

AVILIUS CAFFETTERIA OSTERIA – Corso LAghi, 147/149 Tel. 348/2960278

FB: Avilius Caffetteria Osteria – Ig: avilius_caffetteria_osteria –aviliuscaffetteriaosteria@hotmail.com

Consegna: colazioni (territorio Avigliana), pranzi e cene (Avigliana e paesi limitrofi)

OASI DEL BUCATO Via San Pietro, 8/A Tel. 338/8890249

Ritiro e consegna gratuita – FB: Oasi del bucato – Consegna: Avigliana e dintorni

EL MUNDO – Corso Laghi, 191 – Tel. 342/5039557 – 011/9327623

FB: El Mundo Avigliana – Ig: elmundoavigliana – montanarochiara042@gmail.com

Consegna: solo a cena Avigliana e dintorni

Mary Market di Stoleru Gheorghita Marian – Avigliana – Alimentari tipici della Romania – 3292754510 – consegna gratuita fino a 40 Km

Spesa online BEINASCO

MAMMAMORENA DI CHINELLATO MORENA CATERINA – VIA GALILEO GALILEI, 22 – Alimentari

011/3583269 – morena29041977@gmail.com

RIBATTI MARCO – Piazza Kennedy, 15 – Tabaccheria 011/3581227 mar.rib@libero.it

CORAZZA CLEMI Viale Papa Giovanni XXIII, 3 Pasticceria 011/73581623 pasticceriaclemi@gmail.com

MAGAZZINO SABENA DI PERUGIA CLAUDIO Via Drosso, 1 Abbigliamento 347/1529734 claudioperugia@libero.it

ERRIGO FRANCESCO Via San Giacomo, 5 Lavanderia 011/3498964-339/5050375 francesco_errigo@alice.it

RUSSO SNC DI RUSSO VINCENZO Corso Cavour, 17 Macelleria 011/3490030 russsnc.2005@gmail.com

PELOSAMENTE DI MUSARDO PAOLO Viale Papa Giovanni XXIII, 15/C Cura degli animali 011/3721830 pelosamente@gmail.com

IGLOO DI SILLANO MARGHERITA Viale Papa Giovanni XXIII, 15/A Gelateria 011/3580562-342/6029847 gelateria.igloo@gmail.com

LA MACELLERIA DI MAURO E LAURA Via Torino, 68/bis Macelleria 339/7933664 Pintus_mauro@libero.it

TORINO DRINK Via Primo Maggio, 4/D Bibite e bevande 011/3721523 torinodrink2016@gmail.com

CAMPO GIORGIO RICCARDO Viale Papa Giovanni XXIII, 5 Alimenti per animali e cure veterinarie giorgio@vetcampo.it

NOVACOOP Strada Torino, 34/36 Alimentari ed extra alimentari roberto.petrucco@novacoop.coop.it

EDICOLANDIA DI BERTOLAMI ANTONINO Piazza Vittorio Veneto, 6 Edicola 331/2890455 edicolandia.nino@liberio.it

OSTERIA DEL BORGO DI SORGIOVANNI ASJA Largo Galilei, 4 Osteria 379/1462119

LANCIANO MARIA VIA GALILEO GALILEI, 71 Macelleria 011-3582972 maria.lanciano68@gmail.com

AGES SNC Corso Cavour, 14 (consegne solo il pomeriggio) Edicola 392-5654513 agessnc@gmail.com

BERGANTIN SANDRO Piazza Kennedy, 22 Edicola 347-9045945 e 011-3580187 sandro.bergantin10@gmail.com

IL BOTTEGONE DELLA CARNE DI BROGIATO MASSIMILIANO Largo Torino,14 Macelleria

011-3498976/327-3003848 massifumi75@gmail.com

IL FORNETTO DI LAURA DIANA Piazza Vittorio Veneto, 22 Panetteria 011-19211393/339-6233774 auradiana@alice.it

NURAGHE SNC DI CARA EMANUELA E PIRAS LUISELLA – Largo Torino, 12 – Beinasco – PANETTERIA E ALIMENTARI – 3355868687 – 3472353411 – CONSEGNE GRATUITE PER SPESE SUPERIORI AI 20 EURO

Spesa online BIBIANA

Il frutto permesso – Bibiana – Frutta, Verdura, Succhi, Conserve – 012155383 – Nei punti vendita di Bibiana e Torino è possibile prenotare la spesa e ritirarla all’orario stabilito oppure usufruire del servizio di consegna a domicilio.

Spesa online BOLLENGO

LaRò MERCATINO Via Statale 2/A BOLLENGO (strada che continua Corso Vercelli Ivrea). Mobili, elettrodomestici e oggetti vari USATI Cell. e whatsapp: 3481400646 – 3803183449 Mail: staff@laromercatino.it Facebook: LaRòMercatino dell’usato Sito: www.LAROMERCATINO.IT Consegne a domicilio con costo da concordare a seconda del tipo di merce e della distanza

Spesa online BUSSOLENO

CARREFOUR EXPRESS – via Traforo 21 – Bussoleno – 122647662 Consegna gratuita

Spesa online CALUSO

Salumificio Nadia – Caluso – 0119832804 – Consegne a domicilio in tutto il Comune di Caluso

Spesa online CARMAGNOLA

Antica Torrefazione del Centro – Carmagnola – Caffè, Dolci – 0119723177 – Consegna della spesa a casa a persone anziane o immunodepresse. Vendita on-line su www.anticatorrefazione.it

Spesa online CAVOUR

Macelleria Brarda – Cavour – CARNE – 3402867192 – 01216295 – info@macelleriabrarda.it – Consegne in Torino città il martedì, con possibilità di variare il giorno di consegna

Spesa online CHIERI

PAOLINO – Rosticceria friggitoria , polli spiedo, costine di maiale, spiedini, arancini , fritti assortiti.

Via polesine 2 CHIERI (presso Centro Commerciale IL GIALDO / IPERCOOP)

Tel 0119421074 sempre attivo anche a negozio chiuso)

Si consegna a domicilio (per ordini pervenuti ENTRO LE ORE 12,00) fra le 15,00 e le 17,00 al costo di Euro 2,00 a consegna

SI CONSEGNA NELLE ZONE DI CHIERI, RIVA DI CHIERI, BALDISSERO, PAVAROLO SCIOLZE e CASTIGLIONE TORINESE

MONDONUOVO VIA VITTORIO EMANUELE II 113 – Chieri – ALIMENTARI E PRODOTTI PER L’IGIENE PERSONALE – 0119413101 – https://mondonuovo.info/specialeconsegneadomicilio/

ALIMENTARI GASTRONOMIA TAVANOT – Via Vittorio Emanuele ,30/D – Chieri – alimentari e gastronomia – 0119472195 – carlo.ronco@gmail.com

BODDA DOMENICA – Via Massa,16 – Chieri – ortofrutta generi alimentari – 0119472770 – alimentari.bodda@legalmail.it

BORELLO SUPERMERCATI – Piazza Dante, 9 – Chieri – 3928249596 — amministrazione@borellosrl.com

BOTTEGA ALTROMERCATO Mondo Nuovo s.c,s – Via Vittorio Emanuele 113 – Chieri – 0119413101 – chieri@mondo-nuovo.it

DF Group di Riccardo Di Stefano – Via Bogino 14, presso Garden le Serre – Chieri – prodotti alimentari e frutta-verdura – 3473121062 – riccardo.dfgroup@gmail.com

DOMUS EQUI – Strada del Ritano, 40 – Chieri – Azienda agricola di frutta, verdura e latticini a km 0 – www.ortidellapiana.it

F.LLI DE GRANDIS – Via Padana Inferiore, 116 – Cheri – bevande e alimentar i – 0119424580 – degrandis.bevande@libero.it

GASTRONOMIA ALLORA – Via Vittorio Emanuele, 42 – Chieri – gastronomia salumeria – 0119472227 – salumeria.allora@gmail.com

MACELLERIA BENENTE – Via Principe Amedeo 21 – Chieri – macelleria – 3472420927

MACELLERIA MASCHERPA STEFANO – Via Massa, 7 – Chieri – macelleria – 0119478460 – ste.mascherpa@gmail.com

ORTO DI CHIARA – Via Palazzo di Città, 4 – Chieri – ortofrutta e alimentari – 3298271616 – negozio@lortodichiara.it

ORTOFRUTTA ERIKA & DIEGO SNC – Viale Fasano 57 – Chieri – ortofrutta – 011 9477663

ORTÒ’ – Strada Riva, 19 – Chieri – ortofrutta e alimentari – 3334648301 – ass.ortò@libero.it

PASTIFICIO GASTRONOMIA PERTUSIO – Strada Riva, 19 – Chieri – pastificio gastronomia – 011 9471494 – tiziana-1960@libero.it

PESONETTO di Vallaro Gianpaolo – Via Martiri della Libertà, 6 – Chieri – alimentari sfusi e confezionati Bio – 011 18935367 – info@pesonetto.eu

POMODOOR di Stroppiana – Via Padana Inferiore, 121- Chieri – Ortofrutta fresca e di quarta gamma – 3316190121 – — info@pomodoor.it – www.pomodoor.it

PRINK #308 di Chiara Fassio – Via Vittorio Emanuele 14 – Chieri – Cartucce Toner e Carta per stampanti – 011 0673910 – chieri@prink.it

TODRA’ – P.za Trento, 2 – Chieri – Hamburger, Primi, Piadine, Crepes, Insalate e dolci – 338 3157 434 – https://ggiuliagatti.wixsite.com/ilmiosito

TRE-COS – Via Roma, 17- Chieri – articoli di igiene alla persona, profumeria, cosmesi – 0110196612

Dolci & Dolci – Via Orfane 1 – Chieri – pasticceria dolce e salata anche Senza Glutine – 0119413695 – . Consegne gratuite – pagamento anche Carte di Credito, Bancomat, Satispay

Spesa online CHIVASSO

Arkot – Chivasso – ortopedia – 0119114140

Dolce Forno – Chivasso – Panetteria – 0119101362

Erboristeria Lesherbes – Chivasso – Erboristeria – 0119112796

Ferramenta Gerra – Chivasso -Ferramenta – 0119102076

Grassone Forme di Luce – Chivasso – Illuminazione – 3475422221

Il Primo Piatto – Chivasso – Pastificio – Gastronomia – 0119101792 – lun-sab 8.00-19.00

La Cantinella – Chivasso – Pizzeria – 0119106408

Locanda del Sole – Chivasso – Ristorante – 3401742969 – 3425293011

Me na vira – Chivasso – Az. Agricola Miele – 3492324054

Oh perbacco – Chivasso -pizza a domicilio – 3481906483

Osteria San Marco – Chivasso – Ristorante – 0119172000

Ottica Salva – Chivasso – Ottica – 0119102930

Succo d’Uva – Chivasso – Bottiglieria – 3880703277

Supermercato Crai – Chivasso – supermercato alimentare – 0119101231

Espera – Chivasso – Profumeria – 3515195551

L’oro della Sicilia – Chivasso – frutta verdura agrumi – 3804315761

Azienda agricola la Collina dei Sapori – Chivasso – salumi – 3485323763

Intollerantia – Chivasso – alimentare e gastronomia e alimenti senza glutine – 3791983627 – al pubblico 16.00 – 18.00 Consegna dalle 12.00 alle 14.00 e dalle18-19.30

Hype – Chivasso – pizzeria tavola calda – 3408003601 – 0119103533 – lun – ven 12-14 e 18-21 sab dom 19-21

Bottega Verde – Chivasso – igiene personale – 3454196693 – 9.30-19.00

Chivasso filtri s.n.c. – Chivasso – batterie per auto – 3393582374 – lun – ven 8.30-12.30 e 14.30-18.30

Il Mondo senza glutine – Chivasso – Alimenti senza glutine – 0114176485 – 3479652533

Parafarmacia Dietosan – Chivasso – 0119101290 – DETTAGLI a domicilio per anziani disabili o per chi è in quarantena negli orari 9.00 – 12.30 e 15.30 – 19.00 chi può si rechi autonomamente in parafarmacia seguendo le norme

Fruttì la frutteria – Chivasso – frutta – 3331004321 – 335938805 – lun – chiuso mar – giov – ven – sab 8.30 – 12.30 e 15.00-19.00 mer 8.30 – 12.30

Ortofrutta Fiato – Chivasso – ortofrutta – 3331004321

Spesa online CINZANO

Azienda Vitivinicola Stefano Rossotto – Cinzano – VINO – 0119608230 – 3482118364 – info@vinirossotto.it – Consegna a domicilio di Freisa, Barbera, Bonarda e Malvasia

Spesa online CIRIÈ

ANGOLO DEL BUONGUSTAIO – Cirié – alimentari – 0119206929 – 3295682792 – 3295682792

AZIENDA VINICOLA DI RENZO – Cirié – vini – 0119208866

BABY BOOM – Cirié – articoli per l’infanzia – 3498320375

BOLLE DI SAPONE – Cirié – pulizia casa – 3458144659

CRAI IL GALEONE – Cirié – alimentari e generi vari – 0119203211

CASA DELLA PASTA – Cirié – generi alimentari – 0119210281

CARTOLIBRERIA CAVORETTO – Cirié – cartolibreria – 0119203172

CIRIÉ CARNI – Cirié – macelleria – 0119210327

CIRIÉ GIOCHI – Cirié – giocattoli – 0119207291

ENOTECA REVIGLIO – Cirié – vino – 0119212372

FOTO OTTICA SIMONATO – Cirié – ottica – .0119210170 – 3286749170

GAME TEK – Cirié – videogiochi – 3248404576

GOTHA FAMILY RESTAURANT – Cirié – ristorazione – 0119212059 – 3346279723

KRISTALL OTTICA – Cirié – ottica – 0114273151

IL CARTOLAIO – Cirié – cartoleria – 3476914131

LA BOTTEGA DEL CAFFE’ – Cirié – caffè e generi alimentari – 3387943981

LA BOTTEGA DEL GUSTO – Cirié – generi alimentari – 3924595721 – 3452179501

LA CLESSIDRA BIO – Cirié – generi alimentari biologici – 0119211697

LA FRAGOLINA – Cirié – frutta e verdura – 3273165337

LA PASTRONOMIA – Cirié – gastronomia e pasta fresca – 01192066745

LA POLLERIA – Cirié – generi alimentari – 3452179501 – 3924595721

LE DELIZIE DI BARBATO CIRO – Cirié – frutta e verdura – 0116276133 – 3921636174

L’ORTO DEL VICINO – Cirié – frutta e verdura – 3883228282

MACELLERIA LA PIAZZETTA – Cirié – macelleria – 0119203356

MUV MEDICAL – Cirié – ortopedia e articoli sanitari – 01118952191 – 3451365225

NATURHOUSE – Cirié – integratori alimentari – 3335721606

OLIVETTI DAL 1966 – Cirié – generi alimentari – 0119206306

ORTHOSANIT 2 – Cirié – ortopedia e sanitari – 0119210541 – 3461012530

PASTICCERIA LA BAITA – Cirié – pasticceria – 0119206445

PIZZERIA DAL CAPITANO – Cirié – pizza da asporto – 0119209684

PIZZERIA LA MARGHERITA – Cirié – pizzeria – 0119202136

SANITARIA OLIVETTI – Cirié – articoli ortopedici e sanitari – 3397770173

SUPERMERCATO CARREFOUR – Cirié – alimentari e generi vari – 0119224964

SUPERMERCATO CRAI – Cirié – alimentari e generi vari – 0119203109

MACELLERIA CIPRIANO GIULIANO – Cirié – macelleria – 0119210896

Spesa online COLLEGNO

LA BOTTEGA DELLA CARNE DA NATALINO – Viale XXIV Maggio, Collegno – macelleria

011 405 2933– https://www.facebook.com/ristoro1974

Gelateria La Chicca – Piazza della Repubblica 39 – COLLEGNO – GELATERIA – 011 4037819 – 348-0603006 – Minimo d’ordine 500g – Distanza max. 8 km

Crazy Cream – Via Giuseppe Verdi 3 – Collegno – Pasticceria gelateria – Il 19 marzo speciale festa del papà con le zeppole di San Giuseppe – wathsapp 3396223145 – Consegna gratuita a Collegno, 2€ a Grugliasco

ALIMENTAZIONE NATURALE ECO-BIO STORE – Viale XXIV Maggio, 9 – Collegno – ALIMENTARI – 0115835655

L’ANGOLO ORTOFRUTTICOLO – Via Nazario Sauro, 1bis – Collegno – FRUTTA E VERDURA – 3485507967

L’APICOLTURA TORINESE – Via San Francesco D’Assisi – Collegno – ALIMENTI NATURALI – 3207126971

ALLA BOTTE PICCOLA – Viale XXIV Maggio, 53C – Collegno – VINO SFUSO E IN BOTTIGLIA – 3805128608

CAFFEINA COLLEGNO – Via Giuseppe Verdi, 3 – Collegno CAFFE’ – 0117911575

CAKE AND LASAGNE – Viale XXIV Maggio, 17 – – Collegno – PASTICCERIA E GASTRONOMIA – 01119471680

CASA WIWA – Via R. Morandi, 3 – Collegno – ALIMENTI NATURALI – 0114150706

DELIZIA POINT COLLEGNO – Corso Francia, 68C – Collegno –GENERI VARI – 3332535319

IL DORA – Via Roma, 55 – Collegno – BAR – 0114461475

I FRUTTI DEL GRANO – Via A. Manzoni, 7 – Collegno – PANETTERIA – 3288857518

FRUTTIAMO – Via Andrea Costa, 12B – Collegno – Frutta e verdura di qualità – 3770819217

GELATERIE DOLCI IDEE – Viale XXIV Maggio, 5 – Collegno – 0114152526

IL GUFO NERO – Viale XXIV Maggio, 49/51 – Collegno – RISTORANTE – 3270005005

ITALMACELLO Srl – Via del Musinè, 5/2 – Collegno – 0114156241

LANGUORINO – Via Condove, 6B – Collegno – GASTRONOMIA – 01119234572

MACELLERIA FRATELLI VIOLATO – Via Provana, 23D – Collegno – MACELLERIA – 0114155019

I MATTACCHIONI – Piazza della Repubblica, 18 – Collegno – PIZZERIA – 01119214198

MORIS – LE BUFALE DI CUNEO – Corso Francia, 306 – Collegno – ALIMENTARI – 3276155821

MOZZARELLA IN LOVE – Via del Musinè 5 int.5 – Collegno – ALIMENTARI – 0114152932

PIZZERIA PALLINO – Corso P. Togliatti, 17 – Collegno – 0114056898

FARMACIA FATE SANTA MARIA – Corso Francia, 157 – Collegno – 011781124

FARMACIA TERRACORTA – Via Bardonecchia, 6 – Collegno – 0114050642

ECO STORE COLLEGNO & GRUGLIASCO – Corso Francia, 144 – Collegno – 0117808372

ALLEVAMENTO MORIS-S.S. AGRICOLA DI MORISIASCO FRANCO E FIGLI – Fraz. Paschera San Defendente n. 79 – Caraglio – PUNTO VENDITA ADERENTE IN COLLEGNOO : Allevamento Moris CORSO FRANCIA, 306 – CASEIFICIO – Whatsapp 3703764078 – CONSEGNE GRATUITE IN TORINO E PROVINCIA

Macelleria Caramola – Via Giuseppe di Vittorio 27 – Collegno – 3939067658 – 0114054811 – Costi di consegna: persone over 65 anni gratuito Minimo d’ordine €30

Spesa online GIAVENO

Guido Castagna Cioccolatiere Torrefattore – Giaveno – Cioccolato – Vendita on-line su https://www.guidocastagna.it/shop/

CARREFOUR EXPRESS – piazza San Lorenzo 5 – Giaveno – 0114249577 Consegna gratuita

Spesa online GRUGLIASCO

Aladino Pizza Kebab – Via Don Caustico 166 – Grugliasco – ALIMENTARI – 0117911272 – betinamop@hotmail.com – CONTANTI ALLA CONSEGNA A DOMICILIO

FARMACIA SAN GIACOMO – via Olevano,87 – Grugliasco – IGIENE DELLA PERSONA, FARMACI, PARAFARMACI – 0117806920 – info@farmaciasangiacomo.to.it – CONTANTI ALLA CONSEGNA A DOMICILIO

TUTTASPESA SNC – via Sabaudia 138 – Grugliasco – ALIMENTARI, IGIENE DELLA PERSONA, PRODOTTI PER LA CASA, ALIMENTI PER ANIMALI – 0114114141 – tuttaspesa@libero.it CONTANTI ALLA CONSEGNA A DOMICILIO

Alimentari del Buongustaio – Via don Mario Caustico 171 – Grugliasco – ALIMENTARI, IGIENE DELLA PERSONA, PRODOTTI PER LA CASA, ALIMENTI PER ANIMALI – 0114054530 – alimentaribuongustaio@gmail.com – CONTANTI ALLA CONSEGNA A DOMICILIO, PAGAMENTO ELETTRONICO A DOMICILIO

OTTICA FOTO GAY – Piazza Marconi 12 – Grugliasco – PARAFARMACI – 011785393 – otticagay@gmail.com – CONTANTI ALLA CONSEGNA A DOMICILIO

Panetteria Tenerelli – Via f. Cravero 25 – Grugliasco – ALIMENTARI – 0117804135 – francesca90.gueli@gmail.com – CONTANTI ALLA CONSEGNA A DOMICILIO

Emozione profumi – Via Carolina spanna 1/19 – Grugliasco – IGIENE DELLA PERSONA – 011781202 – Info@emozioneprofumi.com – CONTANTI ALLA CONSEGNA A DOMICILIO 011/4276188

Bottega Granel – via Carolina Spanna 18 – Grugliasco – ALIMENTARI, IGIENE DELLA PERSONA, PRODOTTI PER LA CASA – 0114276188 – info@bottegagranel.it – CONTANTI ALLA CONSEGNA A DOMICILIO, ALL’ORDINE CON CARTE DI CREDITO E PREPAGATE

Il forno di Noemi e Alessio – Via lupo 74 – Grugliasco – ALIMENTARI – 0114143249 – memi.mema88@gmail.com – CONTANTI ALLA CONSEGNA A DOMICILIO

Il Sagittario pizzeria – Piazza Papa Giovanni – Grugliasco – PIZZERIA – 011781687 – pizzeriailsagittario@gmail.com – CONTANTI ALLA CONSEGNA A DOMICILIO

Parafarmacia dott.ssa Armeni – viale Fabrizio De Andre ,35 – Grugliasco – IGIENE DELLA PERSONA, PRODOTTI PER LA CASA, FARMACI, PARAFARMACI, ALIMENTI PER ANIMALI – 0114275419 – parafarmacia.dottoressaarmeni@gmail.com – CONTANTI ALLA CONSEGNA A DOMICILIO, ALL’ORDINE CON CARTE DI CREDITO E PREPAGATE

Spesa online IVREA

ANTICA FARM. OSPEDALE – Corso Vercelli 113, Ivrea – FARMACIA – 0125641515 – 3393229093 – CONSEGNE CON PAGAMENTO IN CONTANTI

DORA – c.so Nigra 31/33, Ivrea –FARMACIA – 0125641074 – CONSEGNE CON PAGAMENTO IN CONTANTI

FASANO – via Palestro 6, Ivrea –FARMACIA – 0125641038 – CONSEGNE CON PAGAMENTO IN CONTANTI

LINDA – piazza Gioberti 22, Ivrea –FARMACIA – 0125641102 – 012 644889 – CONSEGNE CON PAGAMENTO IN CONTANTI SOLO EMERGENZA

PIOVERA – stradale Torino 150, Ivrea –FARMACIA – 0125234518 – CONSEGNE CON PAGAMENTO IN CONTANTI

ROCCHIETTA – c.so M. D’Azeglio 24, Ivrea –FARMACIA – 012540169 – CONSEGNE CON PAGAMENTO IN CONTANTI

STRAGIOTTI – Via Circonvallazione n. 28/B, Ivrea –FARMACIA – 0125641193 – CONSEGNE CON PAGAMENTO IN CONTANTI

ORLACCHIO – via Crotta 110, Cascinette –FARMACIA – 0125615750 – CONSEGNE CON PAGAMENTO IN CONTANTI

BORGO NUOVO – Via Circonvallazione 4/a, Banchette – FARMACIA – 0125611955 – CONSEGNE CON PAGAMENTO IN CONTANTI SOLO EMERGENZA

PARAFARMACIA PROLA – Via Torino, 309, Ivrea – PARAFARMACIA – 0125718376 – 3383847488 – CONSEGNE CON PAGAMENTO IN CONTANTI E CARTE

MONASTERO PANETTERIA – c.so Nigra, 3 – Ivrea – PANETTERIA – 012549227 – CONSEGNE CON PAGAMENTO IN CONTANTI

ZOPPO PANETTERIA – C.so Vercelli, 2 + RIVENDITA SAN GIOVANNI – Ivrea – PANETTERIA – 3939804449 – CONSEGNE CON PAGAMENTO IN CONTANTI

LA TORINESE PANETTERIA – Via Arduino, 7 – Ivrea– PANETTERIA – 0125641472 – CONSEGNE GRATUITE CON PAGAMENTO IN CONTANTI – PRENOTAZIONE TEL ENTRO LE 9,00 O ALLA SERA

ROMANIELLO PANETTERIA/ALIMEN – Via Torino, 181 – Ivrea – PANETTERIA – 0125641698 – CONSEGNE GRATUITE CON PAGAMENTO IN CONTANTI IN ZONA IN PAUSA PRANZO

DOLCE PANE – via Torino, 117 – Ivrea – PANETTERIA – 3450570345 – CONSEGNE GRATUITE CON PAGAMENTO IN CONTANTI PAUSA PRANZO E DOPO LE 19

RISTA PANETTERIA – C.SO VERCELLI, 80 – Ivrea – PANETTERIA – 0125639128 – CONSEGNE GRATUITE CON PAGAMENTO IN CONTANTI SOLO SE SPESA MINIMA €15

PERIN RIZ PANETTERIA- P.ZA LAMARMORA, 14 – Ivrea – PANETTERIA – 0125641026 – CONSEGNE GRATUITE CON PAGAMENTO IN CONTANTI

IL PARADISO DEL PANE E DEL DOLCE – VIA DI VITTORIO, 2 – Ivrea – PANETTERIA E PASTICCERIA – 0125642100 – CONSEGNE GRATUITE CON PAGAMENTO IN CONTANTI

BONELLI PANETTERIA – VIA IV MARTIRI, 59 – Ivrea – PANETTERIA – 0125641383 – CONSEGNE GRATUITE CON PAGAMENTO IN CONTANTI

I BUENOS DIAS – VIA TORINO, 274 – Ivrea – PANETTERRIA E ALIMENTARI – 3451119063 – CONSEGNE GRATUITE CON PAGAMENTO IN CONTANTI

BOMBONATI – VIA MINIERE, 6 – Ivrea – ALIMENTARI PANE FRUTTA/VERDURA – 012540291 – CONSEGNE GRATUITE CON PAGAMENTO IN CONTANTI – CON SPESA MINORE DI €20 COSTO €1 – SE A PIEDI GRATUITA

AL POMO D’ORO – VICOLO CANTARANA, 5 – Ivrea – ORTOFRUTTA – 0125362575 – 3713536831 – CONSEGNE GRATUITE CON PAGAMENTO IN CONTANTI

PAPI – C.SO VERCELLI,124/A – Ivrea – ORTOFRUTTA – 0125616971 – CONSEGNE GRATUITE CON PAGAMENTO IN CONTANTI

GIORDANO MACELLERIA – VIA VOL. DEL SANGUE, 4 – Ivrea – MACELLERIA – 012549037 – CONSEGNE GRATUITE CON PAGAMENTO IN CONTANTI – PREN. TEL. IN IVREA ANCHE RITIRO FUORI NEGOZIO

DIEGO GASTRONOMIA – VIA PALESTRO, 78 – Ivrea – GASTRONOMIA – 0125641412 – CONSEGNE GRATUITE CON PAGAMENTO IN CONTANTI ANCHE IN PAESI LIMITROFI

GABRY GASTRONOMIA – C.SO CAVOUR, 64 – Ivrea – GASTRONOMIA – 0125641040 – CONSEGNE GRATUITE CON PAGAMENTO IN CONTANTI

ORTOLINO – VIA ARDUINO, 71 – Ivrea – ORTOFRUTTA – 3473531740 – CONSEGNE GRATUITE CON PAGAMENTO IN CONTANTI

FENZI CORRADO – P.ZA PISTONI, 18 – Ivrea – ALIMENTARI – 0125641847 – CONSEGNE GRATUITE CON PAGAMENTO IN CONTANTI

LE BONTA’ – VIA TORINO, 165 – Ivrea – GASTRONOMIA ALIMENTARI – 0125641308 – CONSEGNE GRATUITE CON PAGAMENTO IN CONTANTI SOLO IN ZONA – ORDINI ENTRO LE 11

SAURRA – P.ZA LAMARMORA, 2 – Ivrea – FRUTTA E VERDURA – 0125641040 – CONSEGNE GRATUITE CON PAGAMENTO IN CONTANTI – PRENOTZIONI ENTRO LE 9 PER CONSEGNA IN GIORNATA

LA BOUTIQUE DELL’AGRUME – VIA CASCINETTE, 9 – Ivrea – ALIMENTARI – 3334493561 – CONSEGNE GRATUITE CON PAGAMENTO IN CONTANTI – A IVREA IN GIORNATA

LA DUJA D’OR – VIA GOZZANO, 4 – Ivrea – prodotti alimentari per gourmet – 0125641479 – CONSEGNE GRATUITE CON PAGAMENTO IN CONTANTI

ROSSO FRAGOLA – VIA CASCINETTE, 2 – Ivrea – alimentari – 3486434450 – CONSEGNE GRATUITE CON PAGAMENTO IN CONTANTI SOLO IN ZONA

LE ALI – C.SO VERCELLI, 70 – Ivrea – GASTRONOMIA VEGETARIANA – 012528182 – CONSEGNE GRATUITE CON PAGAMENTO IN CONTANTI

GUSTERIA – via 4 Martiri – Ivrea –PASTA FRESCA – 012545903 – CONSEGNE GRATUITE CON PAGAMENTO IN CONTANTI SOLO CENTRO CITTA’ DOPO LE 12,30

L’ARTIGIANO DEL SALUME – C.SO M. D’AZEGLIO ALIMENTARI – 3478487954 – CONSEGNE GRATUITE CON PAGAMENTO IN CONTANTI IN IVREA E DINTORNI FINO A LORANZE’

ROMANIELLO – P.ZA GIOBERTI, 8 – Ivrea – PANETTERIA/DOLCI – 0125424493 – CONSEGNE GRATUITE CON PAGAMENTO IN CONTANTI

ACTIS DATO – VIA CASCINETTE, 23 – Ivrea – MACELLERIA – 0125618191 – CONSEGNE GRATUITE CON PAGAMENTO IN CONTANTI PAUSA PRANZO

IL GIRASOLE – C.SO NIGRA, 25 – Ivrea – FRUTTA E VERDURA – 0125641124 – CONSEGNE GRATUITE CON PAGAMENTO IN CONTANTI IN ZONA

PREZZEMOLO – VIA TORINO,75 – Ivrea – FRUTTA E VERDURA – 3290651750 – 3473206388 – CONSEGNE GRATUITE CON PAGAMENTO IN CONTANTI

MELILOTO – VIA ARDUINO, 59 – Ivrea – DIETETICA E MACROBIO – 012548618 – CONSEGNE GRATUITE CON PAGAMENTO IN CONTANTI

GUSTAVO – VIA GOZZANO, 48 – Ivrea – MACELLERIA , ALIMENTARI, PIZZA DA ASPORTO – 0125641155 – CONSEGNE GRATUITE CON PAGAMENTO IN CONTANTI SOLO PRODOTTI ALIMENTATI E DI MACELERIA

DA ADAMO – VIA TORINO, 109 – Ivrea – PIZZA DA ASPORTO – 3476916227 – CONSEGNE GRATUITE CON PAGAMENTO IN CONTANTI IN IVREA – FUORI A PAGAMENTO PRANZO E CENA

MACELLERIA DOC – VIA TORINO, 124 – Ivrea –MACELLERIA – 012548300 – CONSEGNE GRATUITE CON PAGAMENTO IN CONTANTI

INTOLLERANZA ZERO – VIA TORINO, 156 – Ivrea –ALIMENTI PER CELIACI – 01251960127 – CONSEGNE CON PAGAMENTO BUONO ASL – SE ECCEDE IL BUONO SI ACCETTANO CONTANTI

SCAVARDA – VIA GOZZANO, 15 PANIFICIO – Ivrea – CHIAMARE 0125641479 DUJA DOR PER TEL PANETTERIA – CONSEGNE GRATUITE CON PAGAMENTO IN CONTANTI

COVALIU MARIANA – VIA TORINO, 91 – Ivrea – PANE E ALIMENTARI – 3464352818 – CONSEGNE GRATUITE CON PAGAMENTO IN CONTANTI E BANCOMAT

CARREFOUR – Burolo – SUPERMERCATO – 0125675500 – CONSEGNE CON PAGAMENTO CONTANTI E CARTE: Ordini telefonici costo €4,99 per spese inferiori a €70

CARREFOUR EXPRESS – via Pavetti Ivrea – 0125253498 – CONSEGNE CON PAGAMENTO CONTANTI E CARTE: Prenotazione telefonica il giorno prima – Gratuita cons. se vicina costo €5 se lontana

CONAD – viale Liberazione Ivrea – 0125 234288 – ORDINI TELEFONICI CONSEGNA SOLO IL MARTEDI’ GRATUITI

ORTOLINO DI COLOSIMO Via Arduino 71. Ortofrutta e alimentari vari. Cell. e whatsapp 3473531740 Mail ortolino@alice.it Facebook: L’ORTOLINO Consegna gartuita nel raggio di 10 km.

ELMA di ANSELMO ELISA Via Canton Arbore 5. Ambulante di formaggi tipici canavesani. Cell. e whatsapp 3498100015 Consegna gratuita nel raggio di 5 km.

KATUMA Piazza Mascagni 9. E commerce di prodotti alimentari di soli produttori del Canavese. 56 produttori, 750 prodotti. Cell. e whatsapp 3298504742 Mail info@katuma.it Sito: www.katuma.it Facebook: KATUMA. Consegna a domicilio nell’arco di 25 km.

PERIN RIZ LUCIA Piazza Lamarmora 14. Panetteria e alimentari. Tel. 0125641026 cell.3337162983 Whatsapp 3338162983 Consegna a domicilio gratuita nel raggio di 5 km.

Spesa online LEINI’

Ballesio Cioccolato Di Ballesio Luca – Viale Europa 57– Leinì – CIOCCOLATERIA ARTIGIANALE – 0119983185 – whatsapp 3339329676 – ballesiocioccolato@gmail.com – info@ballesiocioccolato.it – e-commerce https://ballesiocioccolato.impreseatorino.it/ –CONSEGNE LEINI’ , TORINO , VOLPIANO , MAPPANO ,BORGARO , CASELLE , LOMBARDORE – PER ALTRE DESTINAZIONI CONTATTATECI PER VALUTARE LE POSSIBILITA’ – METODI DI PAGAMENTO CARTE / CONTANTI / SATISPAY

Spesa online MONCALIERI

L’ORT D’ MUNCALE’ – VIA MARTIRI DELLA LIBERTA’, 10 – Moncalieri – FRUTTA E VERDURA – 011 642255

IL LOTO DEI SAPORI DI BOSIO SILVIO – STRADA GENOVA 261 bis – Moncalieri – CAFFE’ – 3931087316 – silviobosio.sb@gmail.com

IPERMERCATO CARREFOUR – CORSO SAVONA, 69– Moncalieri – 0116205805 – casse_moncalieri2@carrefour.com

COMMERCIALE PORTE DI MONCALIERI

EL CANTUN DELLE BONTA’ CONTADINE – VIA GIUSEPPE BOCCARDO 2 – Moncalieri – 3773022444 – elcanton.vidotto@gmail.com

AZIENDA AGRICOLA LANFRANCO JESSICA – CORSO SAVONA 119 – Moncalieri – 389 2535222 – ortofruttaelio@gmail.com

GASTRONOMIA VOGLIA DI COSE BUONE – STR. REVIGLIASCO, 82 – Moncalieri – 348 7727388 – luisella.marciale@libero.it

PANETTERIA CAGLIERO – STRADA GENOVA 213 – Moncalieri – 0116471344 – panetteriacagliero@libero.it

PANETTERIA LE BONTÀ AL SEMAFORO – STRADA GENOVA , 106BIS – Moncalieri – 0112636027 –

MACELLERIA SALUMERIA DI CURALLO – STRADA GENOVA, 110 BIS – Moncalieri –0112073585 – 3391007038

MACELLERIA IL BUCUN SNC – STRADA GENOVA, 172 – Moncalieri – 0116471364

IL MELOGRANO – VIALE STAZIONE, 6° – Moncalieri – FRUTTA E VERDURA – 3334863419 – 3398493617

FGF – Str. Carignano, 40 bis – Moncalieri – ACQUE MINERALI – 368283965 – info@fgf-fgf.it

Spesa online MONTALTO DORA

MALZANI CLAUDIO E SIMONA Via Cernaia 24 – Montalto Dora. Ambulante di salumi e formaggi. Cell. 3282858357 whatsapp 3428622377 Consegna gartuita nel raggio di 15 km.

TALARICO IVAN Via Vallesa n.23 – Montalto Dora. Pizza da asporto. Cell. e Whatsapp 3661044729 Consegna gratuita nel raggio di 5 km.

Spesa online NICHELINO

RENATA FRUTTA E VERDURA – VIA FILIPPO JUVARRA – Nichelino – 3336338580

HAPPY FAMILY BAKERY – VIA FILIPPO JUVARRA – Nichelino – 3451740520

FOTO VIDEO CIAK – VIA FILIPPO JUVARRA – Nichelino – 3470524476

PANETTERIA VECCHIONE- VIA FILIPPO JUVARRA – Nichelino – 3395742352 – 011621078

MACELLERIA GASTRONOMIA GARBOSSA – VIA FILIPPO JUVARRA – Nichelino – 3381466326

PANETTERIA NADIA – VIA FILIPPO JUVARRA – Nichelino – 0116809017 – 3683649669

PICCOLE EMOZIONI CAPSULE CAFFE’ – VIA FILIPPO JUVARRA – Nichelino – 3385303907

ENOTECA LA BOTTE – Via Ponchielli, 17 – Nichelino – 3336204335

COLUCCIO COSMETIC STORE – VIA SAN FRANCESCO D’ASSISI – Nichelino – Fornitore prodotti di bellezza – 0113742091 – 3898219500

LE DELIZIE DI ZIO PAKO – VIA XXV APRILE – Nichelino – Prodotti alimentari – 3474276650

BIOLATO – VIA XXV APRILE – Nichelino – Frutta e verdura – 3396412985

SUPERFRUTTA – VIA XXV APRILE – Nichelino – Frutta e verdura – 3331399614 solo al mattino

FRUTTA PIU’ – VIA CUNEO – Nichelino – Frutta e verdura – 3336732731

LA FERMATA DEL GUSTO – VIA TORINO 54 – Nichelino – Panetteria, alimentari 3791743631

LE BUONE CARNI MACELLERIA – Via Torino, 86 – Nichelino – 0116274155

CARTOLERIA MAIN Via Torino, 98 – Nichelino – Edicola 011623383

PERETTI ALIMENTARI – Via Torino – Nichelino – WhatsApp 3472105394

FERRAMENTA RAVELLI – Via Giusti, 35 – Nichelino – 0117604939

ALLEVAMENTO MORIS-S.S. AGRICOLA DI MORISIASCO FRANCO E FIGLI – Fraz. Paschera San Defendente n. 79 – Caraglio – PUNTO VENDITA ADERENTE IN NICHELINO : Allevamento Moris VIA XXV APRILE, 89 – – CASEIFICIO – Whatsapp 3703764078 – CONSEGNE GRATUITE IN TORINO E PROVINCIA

Spesa online ORBASSANO

Panetteria Dolce Forno – Via Nino Bixio, 16 – Orbassano – Pane e prodotti da forno – 0114920206

Cantina del Caffè – Via Castellazzo, 2 – Orbassano – Caffè e cialde – 3500694460

101 Caffè – Via San Rocco, 3/bis – Orbassano – Caffè in grani, macinato e cialde – 01118930501 – 3662401080 – orbassao@101caffe.it

Speedy Pizza – Via Roma, 34 – Orbassano – Pizza, panini, kebab, farinata – 0119002380

Tony’s Cake and Cooking – Via Roma, 41/B – Orbassano – Gastronomia, rosticceria, hamburgheria – 3423852705

Voglia di Pizza – Via III Reggimento Alpini, 7 – Orbassano – Pizze e altro – 0119003743 – www.pistrocchio.com

Pistrocchio – Str. Piossasco, 59 – Orbassano – Pizze e altro – 0119013209

AlPachino Pizzeria – Srt. Volvera, 7 – Orbassano – Pizza, piadine, grigliate di carne, hamburger – 0112762243 – 3664649889

Pasticceria Tosco – Str. Piossasco, 9/B – Orbassano – Dolci e prodotti di pasticceria – 0119065637- 3791895762

Pasticceria Jerry – V.le Regina Mergherita, 10 – Orbassano – Pasticceria fresca e secca – 3347009521

Macelleria Iacopino Piero – Via Frejus, 47 – Orbassano – Carni di tutti i tipi (escluso equina) e gastronomia– 0119014832 – pieroiacopinomac@gmail.com

Macelleria Correndo Angelo – Via Trento, 3 – Orbassano – Carne e altro – 0119013398

La Boutique della Carne – Via Alfieri, 9/B – Orbassano – Carne e altro – 0119014105 – 334178479

Pasta & Company – Via Avv. Giovanni Agnelli, 26 – Orbassano – Pasta e altro – 0119091471

Fruttivendolo Francesco – Via San Rocco, 36 – Orbassano – Frutta e verdura – 3201560350

Luana De VIvo – Strada Volvera – Orbassano – Pane, salumi e formaggi – 3923982200

Ferrero Diego – Via Bendetto Croce, 8 – Orbassano – Bevande a domicilio – 0119003516

Vini Porcellana – Viale Rimembranza, 29/B – Orbassano – Vini, acqua e bibite – 0119002398 – 3336191620 – info@enotecaporcellana.com

Lavanderia Mille Bolle – Via Castellazzo, 44 – Orbassano- Lavanderia e detersivi alla spina – 3661174400

La Sirenetta – V.le Regina Margherita, 19 – Orbassano – Alimenti per animali e per pesci – 0119018024 – 3356907776

Ferramenta Anselmo – Via Roma, 9 – Orbassano – Ferramenta e interventi vari – 0114920557 – 3297820083 – anselmofabio@libero.it

CHE CAFFE’ – strada Torino 33 – Orbassano –tutte le capsule compatibili ns. e Borbone – 0112760119 – w.app 335.5255217 – checaffe2009@libero.it – CONSEGNE GRATIS IN TORINO E PROVINCIA

Spesa online PIOBESI

MACELLERIA GRAMAGLIA – Piobesi Torinese – CARNE – 0119657920

Spesa online PECETTO

Pecetto Cooperativa – Pecetto – Frutta, Verdura, Conserve – 3356007867 – Prenotazioni telefoniche con ritiro nel punto vendita o consegna a domicilio il mercoledì e venerdi pomeriggio (ordini entro le ore 18 del giorno precedente)

Spesa online POIRINO

Orti di Cascina Rubina – Poirino – Frutta, Verdura, Conserve – Consegne a domicilio gratuite nei comuni di Santena, Poirino, Chieri, Riva presso Chieri, Andezeno, Pecetto e Baldissero Torinese. Il martedì sera a Torino

Spesa online PONT CANAVESE

Macelleria Boetto – Pont Canavese– CARNE – 012484674 – Su richiesta preparazione sottovuoto per aumentare la possibilità di conservazione.

Spesa online RIVALTA

Allevamento Moris VIA STRADA TORINO, 53 – RIVALTA (TO) – Ordini telefonici via Whatsapp al numero : 3703764078 (Sabrina) Nessun costo di consegna Consegne su TORINO E PROVINCIA

Farmacia Comunale – Rivalta – Farmacia – 3339302688

Farmacia San Vittore – Rivalta – Farmacia – 3472379837

Parafarmacia Ortopedia dott. Palumbo – Rivalta – Parafarmacia – 3335791256 – salutestorerivalta@gmail.com – FB SALUTESTORERIVALTA – CONSEGNE GRATUITE

Pharmasop – Rivalta – 3490835259

Erboristeria del Centro – Rivalta – Erboristeria – 3470158432

Antica Legumeria – Rivalta – Legumi – 3472766961

Audisio Renata Vini – Rivalta – Enoteca – 0119047117 – 3393031621 – CONSEGNA A 5 EURO

Azienda Agricola Chiocciole e Zafferano – Rivalta – Frutta e verdura – 3669772921 –

Cascina Mellano – Rivalta – 3515494224 – cascinamellanorivalta@gmail.com – FB: Cascina Mellano – CONSEGNE GRATUITE

Caseificio Quaranta – Rivalta – Caseificio – 3341228292

Come una volta panetteria – Rivalta – Panetteria Pasticceria -3334374702 – FB: COME UNA VOLTA STUZZICHERIA – CONSEGNE GRATUITE

Creperie Allantè – Rivalta – Creperie – 0119587701

Dal Fornaio – Rivalta – Fornaio – 0110269006

Evò Pizza Napoletana – Rivalta – Pizzeria a domicilio – 0115843028

Frutta e Verdura – Rivalta – Ortofrutta – 3382409531

Il Minimarket del Gusto – Rivalta – Minimarket – 0119092010

Macelleria Gilberto – Rivalta – Carne – 0119090380

Macelleria vitelli e natura – Rivalta – Carne – 3664799749

Meat & Fish hamburgeria – Rivalta – Panini, hamburger – 3664233451

Moris Caseificio – Rivalta – Caseificio – 3703764078

Panificio Zoppè – Rivalta – Panificio – 0119046350

Pasticceria Panetteria Da Renzo – Rivalta – Panetteria – Pasticceria – 3246885251

Pastificio Gastronomia dell’Arco – Rivalta – Pastificio – Gastronomia – 3487900200

PizzaKuadra – Rivalta – Pizzeria – 3356844500

Pizzeria Il Peperoncino – Rivalta – Pizzeria – 3313893953

Ristorante Pizzeria 33 Giri – Rivalta – Pizzeria – 0119046457

Rivalta Inforna – Rivalta – Pizzeria – 3896060611

SA Pasta & Company – Rivalta – Pasta fresca – 3314278728

Squisy Pizzeria d’asporto – Rivalta – Pizzeria – 0119017147

Vinoteque – Rivalta – Enoteca – 3336479940

Animal Mania – Rivalta – Alimenti per animali – 3492774418

Carmen L’attaccabottone – Rivalta – Merceria – 3482800959

Edicola Petr Pan – Rivalta – Edicola – 36/9932113

Ferramenta Aluffi – Rivalta – Ferramenta – 0119047585

Il Filo d’Erba – Rivalta – Fiori e Piante – 3339923692

Pasian Ottica & Gioielleria – Rivalta – Ottica e gioielleria – 3396971317

Via della Carta – Rivalta – edicola – 0119090202

Mecar – Rivalta – Riparazione e sanificazione auto – 0119003709

Spesa online RIVOLI

Cioccolateria Vanity Ciok – P.zza Martiri della Libertà, 7/C – RIVOLI – CIOCCOLATERIA – 333-9103938 – info@vanityciok.it – consegna gratuita entro i 6 km – 5,00 € oltre i 5 km

Azienda Agricola Scaglia – Cascine Vica – Rivoli – CARNE – 0119573808 – Servizio gratuito attivo per: Alpignano, Beinasco, Collegno, Grugliasco, Moncalieri, Nichelino, Orbassano, Pianezza, Rivalta di Torino, Rivoli, Rosta, Torino, Venaria Reale e Villarbasse

Birrificio Gilac — Rivoli – BIRRA – 3284311454 – Vendita on-line su www.gilac.it/it/birre/ – Consegne a Torino e prima cintura entro 24 ore

La Frutteria di Gaido – Rivoli – Frutta, Verdura, Conserve – 011958 6513 – Consegna a domicilio a Rivoli e cintura

RF GUSTO PRELIBATO -Via Rombò 44 – Rivoli – MACELLERIA GASTRONOMIA – 0119538896 – WhatsApp 3381387805 – rfgustoprelibato@gmail.com –

PASSIONE PIZZA – via F.lli Piol 17 – Rivoli – GASTRONOMIA DA ASPORTO – 3288027817

QUALITIAMO ALIMENTARI – via F.lli Piol 35/C –Rivoli – PANETTERIA GASTRONOMIA – 0115368745 – solo whatsapp 3420305115

L’ANGOLO DEL PANE – via Rombò 34/B – Rivoli – PANETTERIA SALUMERIA – 3488014943

101 CAFFE’ – piazza Martiri 9/D – Rivoli – CAFFE’ TORREFATTO – 0112483152v

BOTTEGA DELLE CIALDE – corso Francia 206/B- Rivoli – CAPSULE E CIALDE PER CAFFE’ – 0112636023 – 3920973705

CAFFETTERIA BOKA – via F.lli Piol 37 – Rivoli – PANETTERIA ALIMENTARI – 0110465175 – 3423260694

ENOTECA DI SOMMA – via Cavallieri di Vittorio Veneto 27 – Rivoli – ALIMENTARI – 0119536807

IDOC LOUNGE – corso Susa 50/B – Rivoli – COMMERCIO CAFFE’ IN GRANI E CIALDE – 0119538913 – 3318379624

NICOLAS FAILLACE – commercio ambulante – Rivoli – PRODOTTI ORTOFRUTTICOLI – 3331384986

PANIFICIO FISCHETTI GAETANO – via Rombò 7 –Rivoli – PANETTERIA – 3336240411

AZIENDA AGRICOLA COMBA FRANCO – strada Vic. della Torretta 10 – Rivoli – PRODUTTORI ORTOFRUTTICOLI – 3484189316

CRAPANZANO PAOLO – commercio ambulante – Rivoli – DETERSIVI ARTICOLI TOELETTE E IGIENE PERSONALE – 3289575054 – 3283263601

OTTICA RIVOLI – via Rombò 35 – Rivoli – OTTICA E LENTI A CONTATTO – 0119535331 – 3498973835

STUDIO OTTICO MICROLENS – corso Francia 6 – Rivoli – OTTICA E LENTI A CONTATTO – 0119531957 – 3404052334

ALLANTE’ EXPRESS – via Cavour 19 – Rivoli – PIZZERIA A DOMICILIO – 0119561055

GESTIONE SIRIO DI ZAPPITELLI EMILIO – PIZZORANTE – Corso Susa 204 – Rivoli RISTORANTE – PIZZERIA – 011-9534686 – 3339093032 (whatsapp)

Spesa online ROSTA

Birrificio Castagnero – Rost – BIRRA – commmerce: spese di spedizione omaggio e il 10% di sconto per acquisti di 12 bottiglie, aggiungendo in fase di checkout il codice castagnero10

Spesa online SAN MAURO TORINESE

PARAFARMACIA DOTT.SA ELENA DUCE Via Martiri della Libertà n.107. Farmaci da banco e articoli sanitari. Tel. 0112765610 Sito: www.parafarmaciaduce.it Consegna a domicilio gratuita nel raggio di 3 km.

Spesa online SANTENA

Macelleria Crivello – SANTENA – Carne, sughi pronti – 011491571 – 3476317256 – Consegna a domicilio, gratuita per le zone Santena, Cambiano, Villastellone.

Spesa online SETTIMO TORINESE

LIDL Alimentari – Corso Piemonte 1- Settimo T.se – tel. 800480048 ON LINE SOCIETA’ SERVIZIO ESTERNO – SUPERMERCATO 24 – info@supermercato24.it

CARREFOUR EXPRESS -via Asti 12 – Settimo T.se -Alimentari – 0118957534

RIVERA RENATO – Via Asti 4 – Settimo T.se – Macelleria – 3381901222 – 0118983056

TRISORIO ANTONIO – IL FRUTTETO DI TONY – Via Asti 5/A – Settimo T.se – Frutta- Verdura – 3467927859

MANU BAR – Via Regio Parco 3/b – Settimo T.se – Edicola – 3467877911 – CONSEGNA SOLO GIORNALI IN ZONA

ELITE DI PAONESSA FRANCESCO – Via Torino 13 – Settimo T.se – Panetteria/Rosticceria – 0118984281 – elite.francesco@gmail.com

Panificio le tre P – Via Consolata n. 5/D – Settimo T.se – Panetteria – 3405400394

Tabaccheria Talò Maria Assunta – Via Consolata n. 5/A – Settimo T.se – Tabaccheria – 3285782288

Macelleria Salumeria da Lillo – Via Regio Parco n. 37 – Settimo T.se – Macelleria – 3332812880

Macelleria di Forlin Mauro – Via Torino n. 28/B – Macelleria – 0118984777

Alimentari Le Delizie del Borgo – Via San Mauro n. 57 – Settimo T.se – Alimentari – 3498747650 – dettagli consegna gratis a seconda importo

Macelleria da Renato – Via Asti n. 4 – Settimo T.se – Macelleria – 0118983056

AL TAYEH KHALED – Via Torino 28/B – Settimo T.se – Frutta/Verdura – 3403601209

MOBILECARE – Via Leinì 34 – Settino T.se – Servizio di riparazione cellulari/computer – 348 5741528

Nonno Jano – Via Leinì 17 – Settimo T.se – Pizzeria/Rosticceria – 3459232300 – alimaximiliano@tiscali.it

Alimentari Carmen – Via Cascina Nuova n. 31 B – Settimo T.se – Alimentari – 0113741711 – consegne gratis a seconda importo

La parolaccia – Via Cascina Nuova n. 39 L – Pizzeria/Cucina – 3490646646 – 3331695890

Alimentari Il Girasole – Via Moglia n. 26 Settimo T.se – Alimentari – 0118004774

Pasticceria Smimmo – Via Leinì 40 – Settimo T.se – Pasticceria – 3493994795

Edicola la gatta – Via Leinì 5 – Settimo T.se – Edicola – tel. e Whatsapp 3393909389 – Facebook “edicola la gatta fabry” Messenger

NATURAL MIO – Via Alfieri 8 – Settimo T.se – PRODOTTI PER LA PERSONA E PER LA CASA – 0113741550

NATURE HOUSE – Via Alfieri 5 – Settimo T.se – PRODOTTI DIETETICI – 0118971466 – 3479362796

NEXUS VIDEO – DVD Via Aragno 2/A – Settimo T.se -CASSETTE VIDEO – 0118001855

CARREFOUR EXPRESS – Via Cavour 65 – Settimo T.se – Alimentari – 0114464274 CONSEGNE SERVIZIO SOCIETA’ ESTERNA – COSTO 3 EURO

EDICOLE’ – Via Italia 23/A – Settimo T.se – Giornali, riviste,libri, cartoleria, giocattoli, materiale scolastico – 0118000330

OTTICA BENEDETTO – Via Italia 27 – Settimo T.se – Occhiali e Lenti a contatto – 0118972133

101 CAFFE’ – Via Italia 46/A – Settimo T.se – Caffè in capsule, cialde, grani e macinati – 0112073783

CARREFOUR EXPRESS – Via Italia 51 – Settimo T.se – Alimentari 0118001976 – DETTAGLI CONSEGNE A DOMICILIO SPESA MINIMA 30 EURO – GRATUITA SOLO OVER 75 – PRENOTAZIONE ATTRAVERSO WHATSAPP AL NUMERO 3428568403

NATURPLUS – Via Italia 60 – Settimo T.se – Prodotti Biologici di cosmetica integrazione e alimentazione – 011281608

MACELLERIA CHIARA – Via italia 67 – Settimo T.se – Macelleria – 3476507449 – consegna dalle ore 13-15 e dalle 19,30-21,00

SEVEN COMPUTER SRL – Via Italia 71/A Settimo T.se – Telefonia e PC – 0118002240

L’ORTO DI MARTA – Via Italia 90 – Ortofrutta/Panetteria – 3391360289

CARREFOUR EXPRESS – Via Mazzini 11 – Settimo T.se – Alimentari – 0118000137- CONSEGNE A DOMICILIO : IL SERVIZIO E’ SVOLTO DA CARREFOUR IN VIA ITALIA 51

D’ANGELO GUIDO – via Roma 17 – Settimo T.se – Macelleria – 0118003962

BODO Panetteria – Via Roma 7 – Settimo T.se – Panetteria – 0118000755

CRAI – Via San Mauro 14 – Settimo T.se – Alimentari – 3386903781 – CONSEGNE A DOMICILIO TELEFONICO PRENOTAZIONE ATTRAVERSO WHATSAPP AL NUMERO 3386903781 – COSTO SPESA ON LINE 2 EURO

INFOLOGIC – Via Italia 31 B – Settimo T.se – Telefonia 0118872737 – 3383617411

Pizzeria 10036 – Via Astegiano 18 – Settimo T.se – Ristorazione/Rosticceria – 0113745603 – gianninocatalano@gmail.com

Pizzeria pulcinella 75 – via Roosevelt 10/a – Settimo T.se – Pizza e rosticceria – 391 1164876

Pasticceria Smimmo – Via Italia 20 – Settimo T.se – Pasticceria – 3493994795

Kombu7 Sushi – Viale Piave 2bis – Settimo T.se – Take Away Delivery – 348 712 2640 – Consegna a domicilio dalle 12 alle 14 e dalle 18 alle 20.30

FARHANE EL MEHDI – Via Ariosto 15/a – Settimo T.se – Ortofrutta – 338 770 83 45

Dynameet – via Ariosto 36 bis – Settimo T.se – Rosticceria ristorazione – 0118015392 – https://dynameet.restaurant/ordina/

MABA DI ROBERTO DANIELE – via Brescia 675 – Bombole Gas e Pellet – 0118001761 – 339 1782279

MELANO CALZATURE, via Italia n.57. Calzature, borse e accessori uomo, donna e bambino. Tel. e whatsapp 3401781896 Mail: melano.crsg@gmail.com Facebook: Melano Store. Consegna a domicilio gratuita nel raggio di 10 km.

CARTOLIBRERIA LA CAMPANA, Via Monviso n.2. Cartoleria, libri e varie. Tel. e whatsapp 3298409243 Sito: www.cartolibrerialacampana.com Facebook: La campana cartolibreria Consegna a domicilio gratuita nel raggio di 1 km.

Spesa online TREZZO TINELLA (CN)

Agricola Mettola – TREZZO TINELLA – PRODUZIONE E VENDITA VINI – 3384308461 – marketing@mettola.it – www.shop.mettola.it – consegna gratuita Torino e della cintura

Spesa online VALDELLATORRE

IL CHICCO TOSTATO – Via Alpignano 128 – VALDELLATORRE – CAFFETTERIA PASTICCERIA – consegna gratuita anche comuni limitrofi

Spesa online VENAUS

Panificio Pasticceria Marzo – Venaus – Pane, prodotti da forno 012250115 – 3939665430 – 3494766850 – Ordini entro il mattino precedente la consegna, che avviene il mercoledi e il venerdi dopo le ore 12.00. Servizio previsto per i residenti a: Susa, Venaus, Novalesa, Mompantero e borgate limitrofe.