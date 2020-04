Travis Scott su Fortnite: il concerto del rapper è un successo mondiale

Che Fortnite sia sempre al passo con i tempi e in grado di creare una folta e significativa utenza, non c’è assolutamente alcun dubbio. Il titolo più celebre e amato della Epic Games ha creato da sempre aspettative altissime tra i suoi fan, permettendo che il suo sviluppo fosse mirato e quanto più possibile remunerativo. Per questo motivo, non soltanto il gioco è stato in grado di formare una vera e propria generazione di videogiocatori e streamer, attraverso una tendenza del battle royale che dopo anni è ancora salda e non minata da alcun altro titolo, ma è anche stato in grado di mostrarsi superiore nella realizzazione di eventi e collaborazioni. Ultima e più importante quella con il rapper Travis Scott, il cui concerto – trasmesso direttamente sul gioco stesso – ha raccolto la presenza di 12 milioni di persone nella sua première, nonostante un orario (l’una di notte del 24 aprile) che poteva sembrare come proibitivo.

L’annuncio della Epic Games e il concerto di Travis Scott su Fortnite

La Epic Games ha rilasciato, attraverso un annuncio ufficiale, le date del concerto di Travis Scott, che si tiene in cinque appuntamenti differenti e in tre giorni diversi. In questo modo la piattaforma si assicura di avere quanto più pubblico a disposizione che sia collegato per la stessa finalità: in effetti, il grandissimo numero di giocatori che è stato osservato in occasione della première del concerto di Travis Scott su Fortnite ha richiamato non soltanto giocatori del titolo, ma anche nuovi player che potrebbero aggregarsi al titolo dopo il fortunato concerto di Travis Scott. La Epic Games ha rilasciato il seguente annuncio:

Dal 24 al 26 aprile si va in orbita per un viaggio musicale unico insieme a Travis Scott e alla prima mondiale di un suo nuovo brano. Astronomical è un’esperienza fuori dal mondo ispirata alle creazioni di Cactus Jack e creata da zero all’interno di Fortnite. Per dare a tutti la possibilità di provare Astronomical, abbiamo organizzato un tour in più date con orari adatti ai giocatori del mondo intero. Fai un salto quando ti viene più comodo o goditi un bis insieme ai tuoi amici se si sono persi lo spettacolo. Ecco l’elenco e ricorda: le porte si aprono 30 minuti prima dell’inizio dello spettacolo. Arriva presto per prendere il tuo posto!

VENERDÌ 24 APRILE 2020 01:00:00 CEST

VENERDÌ 24 APRILE 2020 16:00:00 CEST

SABATO 25 APRILE 2020 06:00:00 CEST

SABATO 25 APRILE 2020 17:00:00 CEST

DOMENICA 26 APRILE 2020 00:00:00 CEST

Prima dell’arrivo di Astronomical, siamo lieti di annunciare Travis Scott come la new entry della serie Icone. Ottieni i suoi costumi, emote e altro dal 21 aprile. E se partecipi agli eventi Astronomical, otterrai questo deltaplano Ciclone Astroworld e due schermate di caricamento gratis!

Accanto al concerto di Travis Scott su Fortnite, come si può evincere dall’annuncio della Epic Games, sarà disponibile anche tutto un pacchetto gratuito correlato all’evento stesso. Tra emote, skin particolari e attrezzature da sbloccare per mezzo di missioni specifiche, gli utenti possono godere di un evento incredibile, segnato dai concerti ma anche da tutta quella aspettativa che si fonda intorno agli stessi. Insomma, si tratta di un’ottima opportunità che merita di essere presa al volo non soltanto da tutti gli amanti di Fortnite, ma anche da tutti i fan di Travis Scott.

Il successo del concerto di Travis Scott su Fortnite

Se qualcuno poteva dubitare della riuscita del concerto di Travis Scott su Fortnite, non ha avuto assolutamente dubbi nel momento in cui si è ritrovato di fronte all’esibizione del rapper statunitense, realizzata in collaborazione con la Epic Games. L’evento, realizzato nei minimi dettagli, si è rivelato un grandissimo successo sia per la sua pubblicizzazione e la conseguente portata di pubblico, sia per la resa artistica dell’evento, realizzato nella cura ottimale del più piccolo dettaglio tecnico e artistico.

Nella première del concerto di Travis Scott su Fortnite, sono stati 12 milioni i giocatori che hanno potuto assistere dal vivo al concerto del rapper statunitense, avendo la possibilità di connettersi già 30 minuti prima all’evento stesso; in uno scenario completamente dedicato al rapper statunitense, all’improvviso – al termine de countdown – i giocatori si sono ritrovati di fronte al precipitare di uno speaker, che ha dato il via al concerto: miniaturizzato, Travis Scott ha iniziato il suo mini concerto con Sicko Mode, dando il via ad una carrellata di brani che hanno avuto il loro culmine con la presentazione di un inedito. Il tutto inserito all’interno di un contesto mutevole e straordinario, che ha portato i giocatori (privi di arma e piccone per evitare di rovinare lo spettacolo ad altri utenti) ad essere inseriti in contesti particolari, come sott’acqua, nello spazio o di fronte alla gigantografia del rapper texano stesso.

Ovviamente, per permettere a tutti di seguire l’incredibile concerto del rapper statunitense, la Epic Games ha pensato a più date, in modo da garantire uno spettacolo globale e diffuso. Unica necessità per seguire il concerto dello statunitense: bisogna aggiornare l’app alla versione 12.41, scaricabile direttamente da Play Store su Android.