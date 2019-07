Tuning e ricambi, una passione sempre più diffusa

Quella del tuning è una passione che ha origini molto lontane, rafforzate da pellicole cult come American Graffiti, per la prima era del tuning auto e il leggendario Fast And Furious per la visione più moderna e aggressiva.

Quello che non cambia mai è la voglia degli utenti di personalizzare i propri mezzi rendendoli più confortevoli e unici.

In certi casi si aggiungono elementi mancanti, in altri si modificano quelli esistenti.

Tra impianti audio da urlo, modifiche estetiche e aggiunta di ogni tipo di oggetto all’interno dei propri mezzi, il tuning è una realtà creativa e unica che si sposa molto spesso con la rivalutazione e la ristrutturazione di un vecchio mezzo.

Riparazioni e modifiche auto

Gli interventi di tuning devono rispettare una serie di regolamenti.

I mezzi che utilizziamo sono omologati e rispettano determinate regole, allo stesso modo, una modifica della nostra auto o della moto deve essere correttamente registrata e autorizzata se non vogliamo incorrere in multe o, peggio ancora, mettere a rischio noi e le persone che transitano con noi.

Anche modifiche estetiche minime necessitano comunque il rispetto di un regolamento.

Quando si parla di motori, è ancora più importante che tutto sia certificato e sicuro!

Se si parla invece di tuning prettamente artistico, per mezzi destinati a mostre e raduni, allora la libertà è totale, basta non utilizzare l’auto modificata per i normali spostamenti.

Dal lato riparazioni e ricambi, anche in questo caso esistono delle regole.

Se si tratta però di elementi compatibili e già omologati non ci sono problemi, basterà affidarsi a un meccanico qualificato e tutto andrà per il meglio.

Tuning e web

Il mondo del tuning è cresciuto anche grazie al web.

Siti come Ricambialo permettono infatti agli utenti di recuperare moltissime componenti meccaniche, ricambi auto, moto e bici, così come parti elettroniche.

Il facile reperimento e i prezzi ridotti, rendono modifiche e riparazioni molto più economiche e facili da mettere in pratica.

Mentre un tempo avremmo dovuto fare il giro degli sfasciacarrozze della città, oggi in un paio di click, tutto è a nostra disposizione.

Ma non si tratta solo di materiali; il tuning si è sviluppato anche grazie alla forza dei social e dei forum dedicati.

Tra gruppi Whatsapp, profili Instagram e gruppi Facebook, collaborare, organizzare eventi e diffondere questo mondo è molto più semplice.

Basta la giusta foto per raggiungere migliaia di persone e una campagna Facebook per pubblicizzare un evento futuro.

Il tuning vive quindi anni molto importanti, soprattutto oggi che si sente sempre di più il bisogno di ottimizzare e allungare la vita dei nostri mezzi, in nome dell’ecologia e del risparmio!

La moda tuning viene da lontano, ma siamo sicuri che continuerà a crescere anche nel prossimo futuro, tra modifiche smart, auto elettriche e novità che ancora attendiamo.