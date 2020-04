Verso il primo maggio: birrificio in Ohio organizza un brindisi virtuale

Continua il lockdown, non soltanto in Italia ma in gran parte del mondo. Anche se è difficile decretare se il picco della pandemia sia ormai alle spalle, l’evidenza ci parla però di una serie di misure adottate dalla maggior parte dei paesi volte ad allentare le misure di sicurezza per come le conosciamo, ovvero molto restrittive. Questo nei confini della Penisola avverrà a partire dal 4 maggio, come decretato dal Presidente Giuseppe Conte.

Si tratta ovviamente di una scelta che varia da caso a caso, dipendente da tutti i vari parametri specifici di ogni nazione. Ad ogni modo, non ci potrà essere un ritorno alla normalità a stretto giro di boa. Ed è proprio per questo motivo che in giro per il mondo nell’ultimo periodo sono sempre più frequenti iniziative particolari, e meritevoli di menzioni. L’ultima arriva dall’Ohio e più precisamente da un birrificio.

L’idea del birrificio: un brindisi virtuale

Il protagonista dell’ultima spiritosa ma lodevole iniziativa è il titolare del birrificio Jolly, a Cleveland proprio nel citato stato degli Stati Uniti d’America. Ovviamente come abbiamo detto i divieti ed i regolamenti da rispettare variano a seconda del paese, ma una delle basi comuni di questo periodo è proprio quella di evitare per quanto possibile il contatto fisico e dunque non creare assembramenti: in Italia, come negli USA.

Ecco che i luoghi di ritrovo come i pub, i bar o in questo caso i birrifici sono stati costretti a rimanere chiusi, di modo da favorire la lotta al contagio. Proprio per questo motivo, in occasione dell’avvicinarsi per 1 maggio, il titolare del birrificio sopra menzionato ha voluto organizzare un evento di portata mondiale. Ma di cosa si tratta? L’evento è stato definito come un “brindisi” virtuale che potrà essere effettuato da tutti coloro che “amano la bionda” con un chiaro riferimento ovviamente alla qualità e tipologia della birra.

Attenzione però: non sarà necessario bere una bionda, e per la verità nemmeno una birra. Lo scopo finale di questa iniziativa non è infatti quello di bere alcolici a distanza, ma quello di far sentire tutti un po’ più vicini andando a creare proprio un momento di comunità collettiva grazie a questo evento. Dal punto di vista della teoria sembra veramente una bellissima iniziativa, ma come sarà realizzabile nella pratica?

Tutti i dettagli per l’evento del 1 maggio

Matt Vann, il proprietario del birrificio Jolly, ha spiegato tutti i dettagli di questo evento e del modo in cui potrà diventare virale: verrà organizzata infatti una diretta video sulla pagina Facebook del birrificio, a partire dalle ore 19.00 del 1 maggio. In questo modo chiunque potrà aggregarsi all’iniziativa, e soprattutto da qualsiasi parte del mondo. Non sarà certo la stessa situazione di poter bere un drink al bar con gli amici, ma l’idea di fondo è quella di poter portare una parvenza di normalità in un venerdì sera di tutto il mondo.

Per aumentare l’hype e la curiosità attorno alla diretta video, questa vedrà anche la partecipazione di un famoso venditore di birra ai giochi di Cleveland Indians: Les Flake, non a caso soprannominato in patria “The Beer Guy”. Sarà proprio lui, massimo esperto ed esponente del settore, ad aprire il brindisi virtuale con un discorso iniziale e poi a condurlo per tutta la sua durata.

Un’iniziativa che, se seguita in maniera consistente da parte di tutto il mondo, potrebbe anche entrare nella storia e trasformarsi così da semplice idea a vero e proprio modello da imitare: se la diretta vedrà abbastanza partecipanti infatti questo evento potrebbe anche guadagnarsi l’ingresso nel Guinness World Record. Non ci resta quindi che aspettare questo venerdì sera, 1 maggio, per partecipare all’evento online.