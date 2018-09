Virus del Nilo: uomo di 69 anni muore, ecco il bilancio

Un uomo di 69 anni (originario di Prata di Pordenone) ha perso la vita dopo aver contratto il Virus del Nilo. Certo è che l’uomo fosse di base già affetto da gravi patologie preesistenti.

Virus del Nilo: Friuli in allerta

Dopo l’episodio, il vicegovernatore con delega alla Salute,Riccardo Riccardi, ha dichiarato che «come per il precedente caso, si tratta di un decesso provocato da altre patologie sulle quali è intervenuta anche l’infezione da West Nile. Come già affermato la situazione rimane sotto l’attento controllo del Servizio sanitario regionale, senza alcun grado di allarme. Porgo, sia da parte della Regione sia personalmente le più sentite condoglianze alla famiglia».

Secondo il direttore generale dell’azienda sanitaria locale questo è il primo caso di morte a Pordenone da virus del Nilo. Non si deve creare panico dal momento che la persona deceduta, di base era affetta già una serie di malattie importanti, non solo cardiache ma anche neuro-muscolari. In condizioni di salute precarie dunque, è molto più facile che il virus attecchisca e faccia danni.

l bilancio sul virus del Nilo

Pare che in totale, in Friuli Venezia Giulia siano stati registrati 14 casi certi di infezione da virus in questione e chiunque ne sia affetto ha di base già una salute altalenante.

Il reparto di Neurologia dell’ospedale di Pordenone e il nosocomio di San Vito al Tagliamento hanno ospitato un paziente che ha contratto il virus ma le cui condizioni di salute stanno decisamente migliorando. Anzi si prospetta pure la sua di!missione per la settimana prossima., ma le sue condizioni sono in miglioramento ed è prevista la sua dimissione per la prossima settimana.