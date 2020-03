Visure patrimoniali: cosa sono e perché sono così richieste da privati ed imprese

Negli ultimi tempi, si parla, in misura sempre più frequente, di visure patrimoniali. D’altro canto, complice in parte il significativo deterioramento del quadro economico iniziato all’indomani della grande crisi del 2008, la fiducia in ambito commerciale è un elemento tutt’altro che semplice da acquisire.

E un significativo numero di imprese e artigiani decide di farvi ricorso, in modo da poter avviare, o consolidare, i rapporti commerciali con i propri partner.

Visure patrimoniali: di cosa si tratta?

Questa tipologia di indagine può essere svolta su privati o persone giuridiche, risultando particolarmente preziosa in sede legale quando si vuole intentare una causa. Grazie alla visura patrimoniale, infatti, si può capire di quali beni disponga la controparte, consentendo al legale di valutare quale sia il più facilmente aggredibile. Svolgere un’attività investigativa di questo tipo, però, è tutt’altro che semplice.

E richiede, obbligatoriamente, l’aiuto di professionisti del settore, in quanto richiede una raccolta di dati e notizie che solo questi ultimi possono eseguire. Affidarsi a dei soggetti seri ed affidabili, che operano nel pieno rispetto dello stringente quadro normativo vigente nel nostro paese, può portare alla conoscenza di dati certi ed incontrovertibili, particolarmente preziosi quando si deve intentare una causa ad un terzo soggetto.

Ed è proprio in questo caso che, spesso, viene richiesta una visura patrimoniale. La morosità, d’altro canto, è un tema particolarmente sentito nello Stivale. In ambito commerciale, l’insolvenza nelle transazioni fra imprese, artigiani o liberi professionisti, resta assai elevata. E il forte rallentamento economico in atto, che potrebbe portare ad una recessione, amplierà e renderà ancora più stringente questa tematica.

Quando ci si trova costretti, purtroppo, a rivalersi nei confronti del soggetto inadempiente, dopo aver provato a rientrare del proprio credito in via “bonaria”, l’unica arma che resta al creditore è, giocoforza, la via legale. Grazie alla visura patrimoniale, è possibile, invece, venire a conoscenza dei beni a disposizione del debitore e rivalersi su quest’ultimi per vedere appagato quanto legittimamente spettante al creditore.

Visura camerale: un elemento importante nell’indagine patrimoniale

Un primo passaggio, certamente non l’unico, in questa tipologia di indagine per quanto concerne l’ambito industriale, riguarda la richiesta di una visura camerale. Esso è un documento ufficiale rilasciato dalle Camere di Commercio, Artigianato e Agricoltura ed è decisamente prezioso per ottenere informazioni sulle aziende iscritte al Registro delle Imprese. Esistono diversi tipi di visure camerali. Quella che, di norma, viene richiesta più frequentemente, è la visura camerale ordinaria, che fornisce, in maniera sintetica, alcune informazioni di un’azienda censito presso il Registro delle Imprese.

Essa contiene le informazioni relativa all’attività societaria, nonché alcuni dati legali, economici ed amministrativi presenti presso l’ente camerale. La visura ordinaria, inoltre, si possono reperire notizie riguardanti lo statuto e l’atto costitutivo della società, nonché le sedi e le unità locali, oltre alle procedure concorsuali e agli eventuali scioglimenti.

Oltre ai dati aziendali, però, è possibile reperire alcuni dati relativi ai soggetti apicali dell’impresa, come gli amministratori, i sindaci e gli azionisti. Oltre a quella ordinaria, è possibile richiedere anche la visura camerale storica: l’unica variazione, in questo caso, è costituito dal fatto che i dati vengono riportati in ordine cronologico, indicando tutte le variazioni intervenute nel tempo.

In base ad una norma emanata dal Ministero dello Sviluppo Economico, è possibile richiedere anche la Company Registration Report, che, di fatto, rappresenta una visura camerale stilata in inglese.

È bene ricordare, però, che la visura camerale, pur rappresentando un elemento fondante, non può e non deve costituire l’unico documento di rilevante importanza di una visura patrimoniale, che tende a reperire una mole di informazioni decisamente più elevata e complessa. E che costituisce, in tutti i sensi, una vera e propria indagine patrimoniale, che può essere redatta solo ed esclusivamente da professionisti accreditati.