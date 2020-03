Web marketing per studi legali: le strategie

Le operazioni di web marketing sono importanti anche per promuovere le attività professionali di un avvocato. Oggi per i professionisti essere presenti sul web è diventato molto importante, perché molti utenti si affidano proprio alle ricerche in rete per soddisfare le loro necessità. Quindi se sei un avvocato potresti davvero ampliare il numero dei tuoi potenziali clienti rivolgendoti agli esperti del web marketing, che sapranno darti le indicazioni giuste su come riuscire a farti strada nell’ottica di una maggiore visibilità su internet. Ci sono delle strategie precise da applicare, perché un avvocato possa riuscire a trovare nuovi clienti sul web. Vediamo di scoprire quali sono le azioni da compiere.

Individuare il target di riferimento

Per iniziare un marketing studio legale adeguato alle tue esigenze, bisogna innanzitutto riuscire ad individuare il target di riferimento. Occorre pensare a quale tipo di pubblico potrebbe essere più interessato ai servizi che un professionista avvocato può mettere a disposizione.

Naturalmente, per cercare di individuare il tipo di pubblico a cui rivolgersi, l’avvocato, insieme ai professionisti del marketing, deve tenere conto della sua specializzazione e delle sue caratteristiche professionali.

Questa fase primaria dell’individuazione del target è molto importante, perché potrebbe essere proprio il presupposto essenziale per attirare sempre più utenti. Davvero essenziale è in questo senso fare anche un discorso che punta sul fattore geografico. A parte gli avvocati che vogliono agire a livello nazionale, molti professionisti hanno l’esigenza di concentrarsi su una clientela locale.

In questo senso il professionista del web marketing deve tenere conto dell’utilità dei sistemi di geolocalizzazione.

Far sentire la propria presenza su internet

Uno dei modi fondamentali a cui rivolgersi perché un avvocato possa trovare maggiori clienti che provengano da internet è costituito dal far sentire la propria presenza sul web. È molto importante che il professionista sia attivo su siti, blog e pagine dei social network.

In questo modo si può cercare di instaurare un vero e proprio dialogo con gli utenti, soprattutto se ci si rivolge ad intraprendere discussioni su forum tematici.

Le attività specializzate per l’ottimizzazione dei contenuti

Nell’ambito del web marketing in generale, ma in particolare anche in quello rivolto alla promozione di un avvocato sul web, sono fondamentali alcune figure di riferimento che lavorano per l’ottimizzazione dei contenuti.

Quindi, se sei un avvocato e hai un sito, un blog o una pagina social, dovresti tenere in considerazione il lavoro meticoloso svolto da alcune figure di riferimento. Innanzitutto è importante il ruolo del copywriter, che ha il compito di revisionare i testi da pubblicare in rete.

È preferibile che il copywriter in questo caso sia direttamente una figura dell’ambito legale, in modo da verificare i testi non soltanto dal punto di vista formale, ma anche per quanto riguarda i contenuti.

Poi è essenziale il lavoro condotto dallo specialista SEO, che adotta delle specifiche strategie per assicurare che le pagine web del professionista si posizionino al meglio nei risultati di ricerca restituiti da Google o dagli altri motori di ricerca in generale. È soltanto in questo modo che si può garantire al professionista una maggiore visibilità.

Inoltre molto significativa è l’azione del social media manager, che ha il compito di pubblicare post che riguardano l’attività dell’avvocato dello studio legale sui social network più conosciuti, come per esempio Facebook e Twitter.

Il suo lavoro può risultare davvero fondamentale, se si vuole intraprendere una strategia di web marketing che si configura più specificamente come legal marketing. Essere attivi nell’ambito delle reti sociali è uno strumento davvero imprescindibile per ogni attività di marketing intesa a promuovere l’attività di un professionista nel settore legale, perché può portare veramente ad una crescita esponenziale della visibilità.