Whatsapp, dark mode in arrivo: ecco la situazione e tutte le novità

Siamo ormai molto vicini ad una delle svolte tecnologiche più attese da migliaia di utenti. Ed è un cambiamento che, a livello di praticità, rapidità ed efficienza, non cambierà nulla. Esattamente. La modifica che tutti stanno aspettando è – quasi – puramente estetica. Manca davvero poco ad accogliere su Whatsapp la dark mode, ovverosia la modalità che permetterà allo schermo dell’applicazione per messaggistica più utilizzata a livello mondiale di modificare anche il colore retrostante. Rendendolo, per l’appunto, scuro.

Aumento naturale e rassodante, Pagamento alla consegna GRATIS

Sembra un cambiamento da poco, ma è a tutti gli effetti una delle svolte più desiderate dalla fanbase di utenti di Whatsapp. E considerando la sua vastità – più di due miliardi di profili attivi nel mondo – è chiaro come anche una semplice idea o passione possa prendere una piega globale. L’attesa sembra ormai essere ridotta al minimo. Ed ecco tutte le novità che questa Whatsapp dark mode porterà con sé.

WHATSAPP DARK MODE: CHE COSA CAMBIA

Fondamentalmente, la modalità scura non porterà grandi benefici dal punto di vista tecnico. Al di là dell’aspetto stilistico, però, si potranno rilevare benefici in due sensi: da una parte la durata della batteria dovrebbe aumentare (anche se non in maniera così estrema). Dall’altra, la più importante, se filtrato da determinate tipologie di schermo l’utilizzo costante dell’applicazione dovrebbe portare, in questa modalità, ad un minore affaticamento per gli occhi.

In questi mesi la dark mode è stata testata sia sui dispositivi Android che su quelli iOS, per poter permettere il rinnovamento simultaneo su tutti i tipi di telefoni. Quanto bisognerà aspettare, quindi, per il rilascio ufficiale? Non molto. Dovrebbe infatti essere la novità portata dal prossimo aggiornamento di sistema, in programma per le prossime settimane. Non si conosce però la data ufficiale.

COME E DOVE ATTIVARLA?

Un’altra fondamentale novità però, non attesa da tutti, è quella relativa alla versione desktop: gli sviluppatori hanno infatti fatto sapere che la dark mode sarà disponibile anche durante l’utilizzo di Whatsapp Web. E sarebbe proprio questo uno degli ultimi punti sui quali si sta ancora lavorando: lo sviluppo sta procedendo bene e la maggior parte delle sezioni sono già state adattate (ad oggi, circa il 90% del totale).

Una sorpresa inattesa, questa. Ma una volta scaricato l’aggiornamento, come potranno gli utenti impostare la modalità notte? Il percorso dovrebbe essere semplice. Non c’è ancora la certezza, ma dovrebbe essere possibile modificare il colore della chat andando nelle impostazioni (direttamente dentro l’applicazione Whatsapp) e poi dentro alla sezione Chat. Seguiranno ad ogni modo, sicuramente, nuovi aggiornamenti.