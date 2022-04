La morte di Mino Raiola, avvenuta a Milano il 28 aprile del 2022, ha sconvolto sicuramente in molti nel mondo del calcio e dello sport in generale. Mino Raiola, all’anagrafe Carmine Raiola, è stato un procuratore sportivo e calcistico italiano diventato celebre in virtù di un carattere sicuramente eccentrico e, soprattutto, per un talento in fatti economici che ha comportato ingaggi importanti e, sicuramente, assistiti di grandissimo valore nel mondo dello sport e del calcio in generale; per quanto non siano state ancora chiarire le cause specifiche della morte di Mino Raiola, la sua morte ha destato sicuramente scalpore. Ecco tutto ciò che c’è da sapere a proposito di vita, carriera e malattia del procuratore italiano morto all’età di 54 anni.

Vita di Mino Raiola e trasferimento in Olanda

Mino Raiola è nato a Nocera Inferiore, in provincia di Salerno, il 4 novembre del 1967. Dopo meno di un anno dalla sua nascita, Mino Raiola si è trasferito con la sua famiglia nei Paesi Bassi, dove ha iniziato anche a giocare come calciatore all’interno delle giovanili dell’Haarlem, squadra olandese che si è sciolta, poi, nel 2010. Intanto, suo padre ha lavorato, nella città olandese, come ristoratore, dove Mino veniva impiegato come cameriere.

La sua vita universitaria si è tenuta per 2 anni, nella facoltà di giurisprudenza, dopo la maturità classica. In orario la parlava 7 lingue, tra le quali italiano, inglese, tedesco, spagnolo, francese, portoghese e olandese.

Carriera di Mino Raiola: calciatore, imprenditore e poi procuratore

Dopo aver iniziato una breve carriera nel mondo del calcio, nella piccola realtà olandese in cui si trovava insieme alla sua famiglia, Mino Raiola ha deciso di cambiare subito la modalità con cui proseguire nel corso della sua carriera, divenendo responsabile del settore giovanile della squadra dell’Haarlem a partire dal 1987, per poi acquistare e rivendere uno dei ristoranti della compagnia McDonald’s. Dopo aver fondato una società di intermediazione, chiamata Intermezzo, è diventato, poi, direttore sportivo dell’Haarlem, oltre che rappresentati all’estero di alcuni calciatori olandesi, tra cui Dennis Bergkamp, per cui è stato importante il ruolo di Mino Raiola nel suo trasferimento all’Inter.

Da questo momento in poi della sua carriera, il procuratore sportivo è diventato sempre più importante nella rappresentanza di calciatori di tutto il mondo, tra cui Pavel Nedved e, soprattutto, Zlatan Ibrahimovic, di cui è stato un procuratore nel corso della sua intera carriera, portando ai trasferimenti più importanti del calciatore svedese, tra i quali quelli alla Juventus, all’Inter e al Barcellona. Nel corso della sua carriera, Mino Raiola è diventato sempre più famoso per le clausole particolarmente importanti inserite nei contratti dei calciatori e, soprattutto, in virtù di una percentuale molto alta sui contratti e sugli acquisti dei calciatori stessi, tra i quali meritano di essere citati Ibrahimovic, Robinho, Balotelli, Pogba, Verratti, Haaland, Mkhitaryan, Manolas, De Ligt e tanti altri ancora. Nel 2020 è stato inserito tra i procuratori più importanti del mondo, con un fatturato di oltre 84 milioni di dollari, da parte di Forbes.