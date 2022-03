L’8 marzo 2022 sarà una data da segnare sul calendario, non solo per la festa della donna, ma per un motivo in più: infatti quest’anno segna un passaggio importante dello switch-off delle tv, con cui i vecchi ripetitori vengono spenti affinché ne vengano accesi di nuovi e le emittenti nazionali dovranno trasmettere tutto in HD, in alta definizione. Per tantissime persone ciò caratterizzerà un cambiamento: ma che cosa fare a partire dall’8 marzo 2022 con il digitale terrestre? Ecco tutto ciò che dovranno fare i telespettatori nel dettaglio.

Nuovo digitale terrestre: che cosa dovranno fare i telespettatori?

Il cambiamento del digitale terrestre porta ad una serie di conseguenze negli spettatori. Innanzitutto i telespettatori dovranno essere dotati di un apparecchio televisivo o di un decoder in grado di ricevere il nuovo segnale della tv digitale. Per vedere se la propria televisione è predisposta, basterà fare una prova e andare sui canali 501 o 505: se si vedono non sarà necessario cambiare il proprio televisore. Qualora invece non si dovessero vedere, bisognerà comprare un nuovo decoder o un nuovo apparecchio, avendo la possibilità di usufruire dei bonus messi a disposizione dal Ministero.

Cosa fare per il nuovo digitale terrestre

In secondo luogo bisognerà risintonizzare l’apparecchio tv o il decoder, anche se già predisposti alla nuova codifica, poiché i canali locali e nazionali hanno ricevuto una nuova numerazione sul telecomando, secondo il Piano Nazionale di Assegnazione Frequenze che avviene per aree geografiche e terminerà il 30 giugno 2022.

Dunque, ricapitolando l’8 marzo è una data da segnare sul calendario perché chi ha un televisore o un decoder predisposto, potrà vedere canali locali e nazionali sulla nuova numerazione, mentre chi non ha un apparecchio predisposto dovrà cambiarlo o affiancarlo con un decoder. Fino al 31 dicembre 2022 le emittenti televisive nazionali, i cui canali sono posizionati sul telecomando tra i numeri 1 e 9 nonché dal numero 20, si troveranno comunque trasmessi con entrambe le codifiche simultaneamente.