Film e Serie TV in scadenza su Netflix a dicembre 2022

Come ogni mese, a dicembre 2022 Netflix rinnova il catalogo, ma oltre all’aggiunta di Film e Serie TV, molti titoli lasceranno la piattaforma. Ecco cosa guardare questo mese.

Dicembre 2022: Netflix rinnova il catalogo

Come ogni mese, Netflix si prepara ad ampliare il proprio catalogo di titoli con Film e Serie TV tutti da scoprire. La stessa cosa anche su Prime Video e Disney Plus.

La lista completa delle nuove uscite di dicembre 2022 è molto ampia e ricca di novità inedite.

Tra i film più attesi su Netflix nel mese di dicembre 2022 sicuramente Knives Out – Glass Onion diretto da Rian Johnson, e Pinocchio di Guillermo del Toro.

Knives Out – Glass Onion è il sequel del film di grande successo del 2019 “Knives Out”, con la partecipazione di Ana de Armas, Daniel Craig e Chris Evans. In Glass Onion Daniel Craig torna nei panni del Detective Benoit Blanc, questa volta affiancato da Edward Norton, Jessica Henwick, Ethan Hawke, Madelyn Cline, e tanti altri.

Pinocchio, di Guillermo Del Toro, sarà invece un film di animazione basato sul romanzo di Carlo Collodi: “Le avventure di Pinocchio. Storia di un burattino”. Il film di Guillermo del Toro e Mark Gustafson sarà però ambientato nel ventennio fascista.

I titoli che lasciano Netflix a dicembre 2022

Non solo nuove uscite su Netflix nel mese di dicembre 2022: infatti, se è vero che il catalogo verrà arricchito con nuovi titoli, è altrettanto vero che gli spettatori dovranno salutare Film e Serie TV che questo mese lasceranno la piattaforma di streaming.

Ecco i Film e le Serie TV che a dicembre 2022 verranno rimossi da Netflix:

9 Dicembre

The Shack

10 Dicembre

Fast Color

11 Dicembre

Manhunt: Unabomber

14 Dicembre

Black Ink Crew New York: Stagioni 3-4

The Challenge: Stagione 12

The Challenge: Stagione 25

Merlin: Stagioni 1-5

Teen Mom 2: Stagioni 3-4

15 Dicembre

The Danish Girl

27 Dicembre

Instant Hotel: Stagione 1

28 Dicembre

Shrek the Musical

31 Dicembre

1BR

A Cinderella Story

A Clockwork Orange

A Little Princess

Blood Diamond

Blow

Blue Jasmine

Casino Royale

Chocolat

Eyes Wide Shut

I Love You, Man

Life as We Know It

Men in Black

Men in Black II

Men in Black 3

National Lampoon’s European Vacation

National Lampoon’s Vacation

New York Minute

Point Break

Police Academy

Teenage Mutant Ninja Turtles

Teenage Mutant Ninja Turtles II: The Secret of the Ooze

Teenage Mutant Ninja Turtles III

Teenage Mutant Ninja Turtles: The Movie