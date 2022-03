Green Pass sito non funziona, che cosa succede?

Il 31 marzo 2022 caratterizza il giorno in cui ufficialmente cessano parte delle misure previste dallo stato di emergenza. Una delle polemiche che hanno riguardato tanti italiani riguarda la natura del Green Pass, che sarà e resta obbligatorio per tantissimi addetti ai lavori e, soprattutto, per numerose realtà che prevedono il suo utilizzo. Proprio il sito del Green Pass non funziona, a causa di un malfunzionamento generale che ha riguardato diverse piattaforme italiane, come il sito dell’Agenzia delle Entrate. Che cosa succede e perché non si può visualizzare la certificazione verde?

Sito Green Pass non funziona: che cosa è successo?

Provando ad accedere sull’app IO o sull’applicazione Immuni, che perette di visualizzare il Green Pass correttamente per mostrarlo ad addetti ai lavori o ad esercenti commerciali, non è possibile visualizzare la certificazione verde. Ovviamente, i problemi non riguardano tutti coloro che hanno scaricato il Green Pass e l’hanno a disposizione in formato cartaceo o direttamente sul proprio cellulare.

Tuttavia, gli stessi problemi che hanno riguardato altre piattaforme, come il sito dell’Agenzia delle Entrate che non funzionano, sono protagonisti del malfunzionamento del sito del Green Pass. La gestione del portale avviene grazie all’utilizzo di Sogei, che ha avuto dei guasti tecnici di cui non è stata comunicata l’entità. L’infrastruttura, adibita al controllo e al funzionamento delle telecomunicazioni riguardanti il Ministero dell’economia e della finanza e non solo, non funziona correttamente e, di conseguenza, tutte le piattaforme gestite direttamente dalla stessa non sono in grado di processare i dati.

Se si prova a visualizzare il proprio Green Pass dal sito ufficiale, ad esempio, la risposta che si ottiene dal sito è la seguente: “Ci sono dei problemi con la visualizzazione delle Certificazioni Verdi. I tecnici sono al lavoro per ripristinare il servizio.” E’ da escludere un qualsiasi attacco hacker.

Tutte le altre piattaforme che non funzionano a causa dei malfunzionamenti

Il sito ufficiale del Green Pass non funziona ma non è l’unico ad avere malfunzionamenti in un difficile giorno del 30 marzo 2022. Anche il sito dell’Agenzia delle Entrate non funziona, dal momento che anche il suo funzionamento è processato da Sogei; problemi anche per siti di scommesse, casinò e gioco d’azzardo, sia online che offline, che fermano migliaia di addetti ai lavori in tutta Italia.