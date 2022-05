La penultima giornata di campionato di Serie A coincide con l’ultima volta in cui Lorenzo Insigne ha giocato, con la maglia del Napoli, allo Stadio Diego Armando Maradona. A seguito di una carriera trascorsa con la maglia napoletana, il capitano del Napoli darà l’addio alla società partenopea, raggiungendo la squadra del Toronto in Canada, in un campionato completamente differente e con condizioni di vita e di carriere che saranno molto lontane da quelle che ha vissuto al Napoli.

Lorenzo Insigne perché va via dal Napoli?

La situazione di Lorenzo Insigne al Napoli è stata sicuramente minata dal difficile rapporto del calciatore con Aurelio De Laurentiis, presidente della formazione partenopea: i due non sono riusciti a trovare un accordo per il prolungamento del contratto del capitano del Napoli. A seguito di una stagione sicuramente importante per Lorenzo Insigne, che ha giocato anche un Europeo da protagonista, il calciatore ha chiesto un adeguamento del contratto attraverso una cifra di 5 milioni di euro all’anno.

Rispetto alla cifra prevista, il presidente De Laurentiis ha offerto fino a 3.5 milioni di euro all’anno, una cifra ancor più bassa rispetto a quella che Lorenzo Insigne ha iniziato a guadagnare al Napoli a partire dal 2017. Per questo motivo, i rapporti si sono incrinati e non si sono conclusi nel migliore dei modi.

Lorenzo Insigne addio al Napoli: dove va e in che campionato

Lorenzo Insigne ha giocato la sua ultima partita al Napoli nello stadio Diego Armando Maradona contro il Genoa, segnando anche il gol del 2-0 da rigore. Si tratta della sua ultima partita in casa con la maglia napoletana: Insigne andrà al Toronto, squadra canadese attualmente presente nel campionato di MLS, negli Stati Uniti. Si tratta sicuramente di un ingaggio importante per la squadra canadese che, con Insigne, potrà fare un salto di qualità importantissimo.

Quanto guadagnerà Lorenzo Insigne con la maglia del Toronto?

La differenza di ingaggio di Lorenzo Insigne al Toronto sarà netta rispetto allo stipendio che il calciatore percepisce con la maglia del Napoli. Con la maglia napoletana Lorenzo Insigne guadagna 4.5 milioni di euro all’anno che sarebbero stati oggetto di abbassamento nel corso dei prossimi anni. Al Toronto, invece, Lorenzo Insigne guadagnerà molto di più: il calciatore vestirà la maglia della squadra canadese a partire dal 1 luglio 2022, fino al 31 dicembre 2026.

In questi quattro anni, Lorenzo Insigne percepirà 15 milioni di dollari lordi a stagione; si tratta di una cifra che va assolutamente contestualizzata: Insigne verrà ingaggiata attraverso la cosiddetta “Beckam Rule”, che permette a una squadra del campionato di MLS statunitense di ingaggiare calciatori che abbiano uno stipendio superiore ai 4.9 milioni di dollari previsti da tetto salariale. L’ingaggio di Insigne sarà comprensivo di un fisso di 11.5 milioni di dollari, a cui si aggiungono vari bonus che potranno portarlo fino ai 15 previsti; l’ingaggio, inoltre, sarà lordo, dunque la cifra percepita da Insigne dovrebbe aggirarsi intorno agli 8 milioni di dollari totali, che corrispondono a circa 7.5 milioni di euro. Una cifra sicuramente importante per il calciatore che fa un salto in avanti – economico – nell’ultima fase della sua carriera.