Una notizia tragica che ha sconvolto il mondo del calcio. È morto Mino Raiola, storico procuratore calcistico italiano che, nel corso della sua carriera, ha assistito numerosi calciatori di grandissimo valore, come Ibrahimovic, Donnarumma, Pogba e tanti altri. Per quanto non siano state ancora chiarite le dinamiche che hanno riguardato la sua morte, in molti pensano che la stessa possa essere stata causata da problemi di salute che l’avevano già portato al ricovero d’urgenza al San Raffaele di Milano. Ovviamente, numerosi aggiornamenti relativamente alla morte di Mino Raiola saranno ottenuti nel corso delle ore.

Mino Raiola cause della morte: che malattia aveva il procuratore di Ibrahimovic?

Non sono state ancora chiarite del tutto le cause della morte che hanno portato alla scomparsa di Mino Raiola, storico e celebre procuratore calcistico italiano nato a Nocera Inferiore. Il procuratore aveva 54 anni e, nel corso della sua carriera, aveva assistito numerosi calciatori diventati, poi, celebri, come Zlatan Ibrahimovic, Mario Balotelli, Paul Pogba, Donnarumma, Verratti e tanti altri ancora.

Secondo quanto dichiarato da alcune voci intorno al gennaio del 2022, il procuratore sarebbe stato ricoverato d’urgenza al San Raffaele di Milano. Tuttavia, l’entourage del procuratore aveva smentito la notizia parlando di controlli medici di ordinanza e programmati, comprensivi di un’anestesia che, anch’essa, non era stata assolutamente proposta d’urgenza; per questo motivo, non si hanno ancora notizie a proposito della causa della morte del procuratore.

Chi era Mino Raiola e ingaggi storici nel corso della sua carriera

Personaggio particolarmente contestato, nel corso della sua carriera, Mino Raiola è stato uno dei più celebri procuratori che si siano distinti nel mondo del calcio e dello sport in generale. Per quanto la sua figura sia stata, molto spesso, polemizzata, soprattutto per i toni e le tipologie di lavoro effettuate, oltre che per le ingenti commissioni che riguardavano acquisti e ingaggi di calciatori, Mino Raiola ha sicuramente assistito calciatori di livello internazionale, come Verratti, Pogba, Donnarumma, Ibrahimovic, Haaland e tanti altre ancora. Nel suo catalogo personale di atleti assistiti c’è soprattutto Mario Balotelli, uno dei personaggi sicuramente più contestati nel mondo del calcio.