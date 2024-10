Guida alla scelta del materasso perfetto

Dormire bene è la base per il benessere fisico ma soprattutto mentale. Durante la notte, il corpo si rigenera, i muscoli si rilassano e la mente si distende, permettendo di affrontare una nuova giornata con energia e lucidità.

Non esiste un segreto per dormire bene poiché ci sono tanti fattori che concorrono, tuttavia, tra tutti gli elementi che possono fare la differenza, il materasso è sicuramente uno dei più importanti.

Un materasso inadeguato, infatti, può compromettere la postura, provocare dolori articolari e muscolari e influenzare la qualità complessiva del sonno. Al contrario, un materasso adatto alle proprie esigenze può favorire un riposo profondo e rigenerante, migliorando non solo la qualità del sonno, ma anche il benessere generale. Per questo motivo, scegliere il materasso giusto è una decisione che non deve essere presa alla leggera.

Se non sai nulla di materassi, in questa guida esploreremo alcuni consigli pratici per orientarsi nella scelta del materasso perfetto per far in modo che tu faccia un investimento consapevole.

Contenuti







Considera la tua posizione di sonno

La prima cosa da valutare quando si sceglie un materasso è la posizione abituale che si assume durante il sonno. Questa informazione è fondamentale perché ogni posizione richiede un supporto diverso per mantenere una postura corretta.

Ad esempio, per chi dorme supino, è importante avere un materasso che offra un supporto sufficiente per la colonna vertebrale senza essere troppo rigido. Un materasso con una media rigidità è spesso ideale, poiché sostiene la curva naturale della schiena senza creare pressione eccessiva.

Per chi preferisce dormire sul fianco, spalle e fianchi esercitano molta pressione sul materasso, per cui è preferibile un materasso più morbido o con una buona capacità di adattarsi al corpo, come quelli in memory foam.

Per chi invece dorme a pancia in giù ha bisogno di un materasso più rigido per evitare che il bacino affondi eccessivamente, il che potrebbe provocare tensioni nella zona lombare.

Scegli il materiale giusto

Esistono diversi materiali di cui sono fatti i materassi ma tra i più comuni troviamo il memory foam, ideale per chi soffre di dolori articolari o muscolari, in quanto allevia la pressione sui punti più sollecitati. Tuttavia, tende a trattenere il calore, quindi potrebbe essere problematico in estate.

Anche i materassi in lattice sono una scelta comune, offrono un supporto elastico e sono molto traspiranti, ideali per chi cerca un’opzione naturale e per chi tende a sudare molto. Il lattice ha anche proprietà ipoallergeniche, risultando una buona scelta per le persone con allergie.

I materassi a molle sono i più tradizionali e offrono un supporto molto robusto. Sono particolarmente indicati per chi preferisce dormire su un materasso rigido e per chi si muove molto durante la notte, poiché le molle garantiscono una buona circolazione dell’aria e un raffreddamento naturale. Se ne parla in modo approfondito su designbestmagazine.com dove potrai trovare tanti altri accorgimenti e nozioni.

Considera la tua corporatura

Anche il peso corporeo influisce sulla scelta del materasso ideale. Le persone più leggere potrebbero preferire materassi più morbidi, poiché un materasso troppo rigido non permette loro di affondare a sufficienza. Al contrario, chi ha una corporatura più robusta ha bisogno di un materasso più rigido e di maggiore supporto per evitare che affondi troppo.

Una regola generale è che le persone con un peso inferiore ai 70 kg potrebbero trovare i materassi in memory foam di densità medio-bassa confortevoli, mentre chi supera i 90 kg potrebbe preferire un materasso più rigido o un modello ibrido che offra un maggiore sostegno.

Provalo prima di acquistare

Infine, qdato che ogni corpo è diverso e ciò che è comodo per una persona potrebbe non esserlo per un’altra. Ecco perché quando possibile è meglio provare il materasso prima di acquistarlo. Molti negozi specializzati consentono di provare i materassi in esposizione, mentre i negozi online spesso offrono periodi di prova con possibilità di reso gratuito. Durante la prova, sdraiati sul materasso nella posizione in cui dormi solitamente e fai attenzione a come si adatta al tuo corpo e se ti offre il giusto equilibrio tra supporto e comfort.