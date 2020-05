Assassin’s Creed Valhalla quando esce? Tutte le info sul nuovo gioco Ubisoft

Era attesissima da tutti e, finalmente, è stato possibile osservarla attraverso un hype pazzesco che è stato assolutamente confermato da parte della Ubisoft. La premiere mondiale di Assassin’s Creed Valhalla, il nuovo titolo della Ubisoft pronto ad arricchire la saga di Assassin’s Creed con un nuovo e incredibile materiale, ha soddisfatto la voglia di tutti i giocatori, instaurando la volontà – chiaramente – di acquistare il nuovo titolo della Ubisoft. Ovviamente, insieme alla premiere mondiale e al titolo che è stato possibile osservare attraverso il trailer, sono tantissime le informazioni che meritano di essere chiarite o, semplicemente, degna di un’informazione tale da portare tutti i giocatori ad essere assolutamente pronti a giocare il nuovo capitolo della saga di Assassin’s Creed. Interrogativi come quelle che riguardano la trama di Assassin’s Creed Valhalla, quale sarà la data di uscita dello stesso gioco e, soprattutto, dove e come giocare ad Assassin’s Creed Valhalla saranno propri di una risposta all’interno di questo articolo.

Trama di Assassin’s Creed Valhalla

Prima di prendere in considerazione qualsiasi altra informazione, è fondamentale sottolineare quale sia la trama del videogioco, ultimo capitolo della importantissima è tanto amata saga di Assassin’s Creed. Come il nome stesso del titolo suggerisce, Assassin’s Creed Valhalla occupa uno spazio importante all’interno della ricerca geografica da parte della Ubisoft, che ha portato i protagonisti di Assassin’s Creed a ritrovarsi in Italia, Gran Bretagna, America, Egitto, Grecia, Francia, Turchia e tanti altri luoghi nello specifico. Il videogioco in questione sarà ambientato durante L’Era dei vichinghi, esattamente nell’anno 873.

Il protagonista del gioco sarà Evior, un vichingo che, in base alla personalizzazione che avverrà da parte del giocatore, così come era già successo per Odissey, potrà essere uomo o donna, dal momento che il nome stesso, nella tradizione norrena, può essere sia femminile che maschile. Il leader del gruppo di vichinghi partirà dalla Norvegia per il suo viaggio, fino aggiungere verso le coste inglesi la dove cercherà di costruire un nuovo clan e di conquistare il potente Impero britannico. Così come negli altri titoli della Ubisoft, che hanno portato un incontro con i massimi personaggi storici, da Leonardo da Vinci a Cleopatra, passando per George Washington e Karl Marx, anche in questo caso sarà possibile incontrare personaggi storici, come il re sassone Alfredo del Vessex, mostrato nel trailer ufficiale. All’interno del gioco, così come sembra essere trapelato dal trailer di Assassin’s Creed Valhalla, sarà possibile una personalizzazione del personaggio, non soltanto attraverso il vestiario ma anche attraverso l’aspetto fisico e estetico, di tatuaggi, cicatrici, pettinature, colori di guerra ed equipaggiamenti vari.

Quando esce Assassin’s Creed Valhalla?

Il dubbio fondamentale, per i videogiocatori di Assassin’s Creed, riguarda la data di uscita di Assassin’s Creed Valhalla. La premiere mondiale avvenuta il 30 aprile del 2020 e ha parlato di un uscita prevista per l’autunno, mettendo a disposizione anche un preordine per tutti coloro che non vogliono perdersi assolutamente il gioco fin dalla data della sua uscita. Ad ora, non è ancora possibile ricavare una data ufficiale per l’uscita del titolo, nonostante si sappia che, nel momento in cui uscirà la PlayStation 5 e la Xbox Series X, sarà possibile acquistare il titolo che, con molta probabilità, sarà inserito in uno dei pacchetti speciali che sia Sony che Microsoft propongono per l’uscita delle nuove console.

Come giocare ad Assassin’s Creed Valhalla

A questo punto, si può prendere in considerazione l’interrogativo fondamentale, che porta a considerare come e dove giocare il nuovo titolo della Ubisoft, messo a disposizione di tutte le piattaforme che vengono utilizzate da parte degli utenti, grazie agli store digitali Ubisoft ed Epic Games. Le piattaforma in questione sono Xbox One X, Xbox Series X, Playstation 4, PlayStation 5 e PC, con il chiarimento fondamentale che riguarda il servizio di Smart Delivery di Xbox, che permetterà ai giocatori di acquistare una copia di Assassin’s Creed Valhalla che sarà utilizzata sia su Xbox One, sia su Xbox Series X, senza il bisogno di acquistare il titolo due volte.

Per tutti coloro che, dunque, vorranno mantenere le due console, sarà possibile utilizzare lo stesso gioco. Ovviamente, sono tantissimi lekak e le voci di corridoio che si moltiplicano in merito al titolo, ma le informazioni riportate sono tutte ufficiali o in via di conferma. Non resta che aspettare per capire quando esce Assassin’s Creed Valhalla e soprattutto, quale sarà la dinamica di gioco del nuovo titolo della Ubisoft.