Salute e benessere: ecco come prendersene cura anche a casa

Oggi c’è una crescente attenzione alla salute e alla forma fisica, non solo dal punto di visto dell’esteriorità, ma anche di un benessere più generale e diffuso. È la ricerca verso quest’ultimo aspetto che è diventata sempre maggiore, da parte di uomini e donne, consapevoli che solo dedicando attenzioni al corpo e alla mente, si può vivere meglio, in tutti i sensi.

Appare chiaro, dunque, che periodicamente è bene dedicarsi del tempo con una coccola, per rigenerarsi e staccare la spina, ripartendo poi più carichi di prima. Non serve molto: possono bastare una giornata in un centro benessere, una seduta di massaggi, un trattamento beauty, un po’ di allenamento, ognuno può scegliere quello che preferisce.

Tutto questo può essere svolto nei centri specializzati, all’aperto o anche in casa. Come? Affidandosi a dei professionisti che lavorano a domicilio e che riescono a ricreare tra le mura domestiche l’atmosfera giusta per rilassarsi. Cosa serve? Pochissimi attrezzi come, ad esempio, i lettini per massaggi per effettuare delle sedute casalinghe che allontanano lo stress, sciolgono le contratture muscolari oppure per ricevere specifiche cure da parte di un fisioterapista. E ancora strumenti di tipo sportivo, come un tapis roulant, che consentono di allenarsi al chiuso, o anche degli elettrostimolatori per facilitare il defaticamento post-workout o allenare la forza.

Lettino per messaggi a casa: come sceglierlo

Chi desidera concedersi con frequenza dei momenti di relax facendo ricorso a dei massaggi effettuati direttamente in casa, non può non comprare uno dei lettini per massaggio portatili offerti dal mercato; questi rappresentano uno strumento indispensabile che può essere aperto all’occorrenza e richiuso quando non serve.

È bene però sceglierlo in modo adeguato, optando per un prodotto di buona qualità che abbia il poggiatesta, che sia lungo almeno 1 metro e 85 centimetri, in modo da consentire a tutti, in famiglia, di poterlo utilizzare e rilassarsi con comodità. Anche il carico massimo supportato è un fattore che non può passare inosservato non solo per il peso della persona che si stenderà sul lettino ma anche per il carico che il massaggiatore esercita quando procede al trattamento. È bene, dunque, che il modello sia resistente per garantire anche in questo caso il massimo comfort.

Infine, va data considerazione agli accessori in dotazione e la modularità dello stesso. Quante inclinazioni riesce a garantire e quali strumenti supporta? Quanto più è maggiore il numero e tanto più grande sarà il livello di comfort che riuscirà a donare.

Elettrostimolazione tra sport, salute e bellezza

Fino a poco tempo fa questi strumenti rappresentavano qualcosa di nuovo, oggi, invece, sono sempre più ricercati, sia dagli enti di ricerca che dagli utenti che li scelgono per averli a casa. Parliamo degli elettrostimolatori, attrezzi che inviano degli impulsi al corpo trasmessi attraverso degli elettrodi applicati direttamente sulla pelle, in corrispondenza del muscolo che si vuole stimolare.

Questi tipi di strumenti vengono usati per molteplici scopi, nei centri dedicati ma anche in casa. Si usano, infatti, per motivi fisioterapici e riabilitativi, per allenamenti e recuperi muscolari, facilitando ad esempio il defaticamento, e pure per fini estetici per effettuare trattamenti linfodrenanti.

Il funzionamento è molto semplice ma è bene scegliere strumenti certificati e sicuri, facendosi seguire da professionisti ed esperti ed evitando il fai da te.